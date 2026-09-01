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मानसून में पीरियड्स के दौरान छोटी-सी लापरवाही बन सकती है बड़ी परेशानी का कारण, जानिए क्या करें, क्या न करें?

पीरियड्स के दौरान नमी, उमस और गीलेपन के कारण बैक्टीरिया और फंगस बहुत तेजी से पनपते हैं. इससे इन्फेक्शन, खुजली और रैशेज का खतरा बढ़...

Even a minor lapse during your period in the monsoon can lead to major trouble; find out what to do and what to avoid.
मानसून में पीरियड्स के दौरान छोटी-सी लापरवाही बन सकती है बड़ी परेशानी का कारण, जानिए क्या करें, क्या न करें? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 1, 2026 at 4:08 PM IST

4 Min Read
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मानसून गर्मी से राहत तो देता है, लेकिन साथ ही फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा भी लाता है. पीरियड्स के दौरान नमी और उमस से ऐसे हालात बन जाते हैं जिनमें बैक्टीरिया और फंगस तेजी से पनपते हैं, जिससे इन्फेक्शन, खुजली और रैशेज का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, एक्सपर्ट्स इस दौरान पर्सनल हाइजीन बनाए रखने की सलाह देते हैं. डॉक्टर्स इस बात पर भी जोर देते हैं कि वैसे तो साल भर साफ-सफाई जरूरी है, लेकिन बारिश के मौसम में यह और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है.

सेफी हॉस्पिटल मुंबई में कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. निधि शर्मा चौहान का कहना है कि इस मौसम में सैनिटरी प्रोडक्ट्स को नियमित रूप से बदलना सबसे जरूरी उपायों में से एक है. चाहे आप सैनिटरी पैड, टैम्पोन या मेन्स्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करती हों, उन्हें हर तीन से चार घंटे में बदलें, भले ही वे पूरी तरह भरे न हों. ऐसा करने से नमी जमा नहीं होती और बैक्टीरिया नहीं पनपते, जिससे इन्फेक्शन से बचाव होता है.

क्या करें, क्या न करें?

  • सही कपड़े भी बहुत फर्क डाल सकते हैं. ढीले-ढाले, हवादार सूती या कॉटन अंडरवियर और कपड़े हवा के बहाव में मदद करते हैं, जबकि टाइट, सिंथेटिक कपड़े पसीना और नमी रोकते हैं, जिससे इन्फेक्शन हो सकता है. बारिश के मौसम में कपड़े गीले होने पर उन्हें जल्द से जल्द बदल लेना चाहिए, वरना फंगस से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है.
  • प्राइवेट पार्ट्स की सही साफ-सफाई रखना भी जरूरी है. जेनिटल एरिया को सादे पानी से आगे से पीछे की ओर धोकर साफ और सूखा रखना चाहिए. इंटिमेट वॉश, खुशबूदार साबुन या डचिंग का इस्तेमाल न करें क्योंकि ये वजाइना के नेचुरल बैक्टीरिया खत्म कर देते हैं और आपको इन्फेक्शन का शिकार बना सकते हैं. धोने के बाद उस जगह को हल्के हाथों से थपथपाकर सुखाएं, रगड़ें नहीं.
  • इन्फेक्शन से बचने का एक और आसान लेकिन जरूरी तरीका है मेन्स्ट्रुअल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से पहले और बाद में हाथों की अच्छी तरह साफ-सफाई करना है. इसके अलावा, अच्छी सेहत के लिए संतुलित आहार लेना और शारीरिक रूप से एक्टिव रहना भी जरूरी है, भले ही भारी बारिश के कारण घर के अंदर ही एक्टिविटीज सीमित हों. यह उन महिलाओं के लिए खास तौर पर जरूरी है जिन्हें डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस है, क्योंकि उन्हें बार-बार वजाइनल इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा हो सकता है.
  • आखिर में, अगर लक्षण बने रहते हैं, जैसे लगातार खुजली, असामान्य डिस्चार्ज, बदबू, दर्द या बुखार, तो इसे नजरअंदाज न करें. समय पर डॉक्टर से सलाह लेने से छोटे-मोटे इन्फेक्शन को गंभीर पेल्विक इन्फेक्शन बनने से रोका जा सकता है और मानसून को ज्याद हेल्दी और आरामदायक बनाया जा सकता है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)

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