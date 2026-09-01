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मानसून में पीरियड्स के दौरान छोटी-सी लापरवाही बन सकती है बड़ी परेशानी का कारण, जानिए क्या करें, क्या न करें?

मानसून गर्मी से राहत तो देता है, लेकिन साथ ही फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा भी लाता है. पीरियड्स के दौरान नमी और उमस से ऐसे हालात बन जाते हैं जिनमें बैक्टीरिया और फंगस तेजी से पनपते हैं, जिससे इन्फेक्शन, खुजली और रैशेज का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, एक्सपर्ट्स इस दौरान पर्सनल हाइजीन बनाए रखने की सलाह देते हैं. डॉक्टर्स इस बात पर भी जोर देते हैं कि वैसे तो साल भर साफ-सफाई जरूरी है, लेकिन बारिश के मौसम में यह और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है.

सेफी हॉस्पिटल मुंबई में कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. निधि शर्मा चौहान का कहना है कि इस मौसम में सैनिटरी प्रोडक्ट्स को नियमित रूप से बदलना सबसे जरूरी उपायों में से एक है. चाहे आप सैनिटरी पैड, टैम्पोन या मेन्स्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करती हों, उन्हें हर तीन से चार घंटे में बदलें, भले ही वे पूरी तरह भरे न हों. ऐसा करने से नमी जमा नहीं होती और बैक्टीरिया नहीं पनपते, जिससे इन्फेक्शन से बचाव होता है.