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डेस्क जॉब करने वाले कर्मचारियों को इन 5 बातों का पालन जरूर करना चाहिए

डेस्क जॉब करने वाले कर्मचारियों को इन 5 बातों का पालन जरूर करना चाहिए ( GETTY IMAGES )

भारत के प्रमुख शहरों में IT, फार्मास्यूटिकल, हेल्थकेयर और स्टार्टअप क्षेत्रों का तेजी से विकास, देश की अर्थव्यवस्था और युवाओं के भविष्य को एक नई दिशा दे रहा है. युवाओं का शहरों की ओर यह पलायन न केवल उनके व्यक्तिगत सपनों को उड़ान देता है, बल्कि भारतीय शहरी अर्थव्यवस्था को एक वैश्विक केंद्र में भी बदल रहा है. हालांकि, डॉक्टर का कहना है कि एक कड़वी सच्चाई, जिसे वे रोजाना अस्पतालों के OPD में देखते हैं, यह है कि मॉडर्न काम के माहौल और आजकल की लाइफस्टाइल से होने वाला बहुत ज्यादा स्ट्रेस युवाओं की हेल्थ पर बहुत बुरा असर डाल रहा है.

उनका कहना है कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, फैटी लिवर, हाई कोलेस्ट्रॉल, नींद न आना और हृदय रोग जैसी बीमारियां रातों-रात पैदा नहीं होतीं, और न ही ये रातों-रात ठीक हो सकती हैं. ये समस्याएं शरीर में धीरे-धीरे, आमतौर पर 5 से 10 वर्षों की अवधि में पनपती हैं. लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहना, खान-पान का अनियमित तरीका, शारीरिक व्यायाम की कमी, अत्यधिक मानसिक तनाव और दिन में 5-6 घंटे की नींद भी न ले पाना, ये आदतें इन बीमारियों के पनपने की प्रक्रिया को काफी तेज कर देती हैं.