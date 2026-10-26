डेस्क जॉब करने वाले कर्मचारियों को इन 5 बातों का पालन जरूर करना चाहिए
घंटे काम करना या रात के 2:00 बजे तक स्मार्टफोन पर स्क्रॉल करते रहना आपके ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ा सकता...
Published : October 26, 2026 at 2:47 PM IST
भारत के प्रमुख शहरों में IT, फार्मास्यूटिकल, हेल्थकेयर और स्टार्टअप क्षेत्रों का तेजी से विकास, देश की अर्थव्यवस्था और युवाओं के भविष्य को एक नई दिशा दे रहा है. युवाओं का शहरों की ओर यह पलायन न केवल उनके व्यक्तिगत सपनों को उड़ान देता है, बल्कि भारतीय शहरी अर्थव्यवस्था को एक वैश्विक केंद्र में भी बदल रहा है. हालांकि, डॉक्टर का कहना है कि एक कड़वी सच्चाई, जिसे वे रोजाना अस्पतालों के OPD में देखते हैं, यह है कि मॉडर्न काम के माहौल और आजकल की लाइफस्टाइल से होने वाला बहुत ज्यादा स्ट्रेस युवाओं की हेल्थ पर बहुत बुरा असर डाल रहा है.
उनका कहना है कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, फैटी लिवर, हाई कोलेस्ट्रॉल, नींद न आना और हृदय रोग जैसी बीमारियां रातों-रात पैदा नहीं होतीं, और न ही ये रातों-रात ठीक हो सकती हैं. ये समस्याएं शरीर में धीरे-धीरे, आमतौर पर 5 से 10 वर्षों की अवधि में पनपती हैं. लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहना, खान-पान का अनियमित तरीका, शारीरिक व्यायाम की कमी, अत्यधिक मानसिक तनाव और दिन में 5-6 घंटे की नींद भी न ले पाना, ये आदतें इन बीमारियों के पनपने की प्रक्रिया को काफी तेज कर देती हैं.
हालांकि, इस स्थिति से निपटने के लिए आपको अपनी जीवनशैली में कोई बहुत बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं है. काम और घर पर बरती गई छोटी-छोटी सावधानियां ही सेहत को बेहतर बनाने में बहुत मददगार साबित हो सकती हैं. अगर आप भी 8 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं और अपना ज्यादातर समय डेस्क पर बैठकर बिताते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए है...
डेस्क जॉब करने वाले कर्मचारियों को इन 5 बातों का पालन करना चाहिए
30 से 60 मिनट में अपनी जगह से उठने की आदत डालें- डेस्क जॉब का मतलब यह नहीं है कि आपको लगातार 8 घंटे तक कुर्सी पर ही बैठे रहना है. हर 30 से 60 मिनट में अपनी जगह से उठने की आदत डालें, थोड़ी देर टहलें या शरीर को स्ट्रेच करें. फोन पर बात करते समय टहलें. लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें. ध्यान रखें कि आप रोजाना कम से कम 30 से 45 मिनट तक कोई न कोई शारीरिक गतिविधि जरूर करें.
अपने खान-पान पर ध्यान दें- बाहर का खाना बहुत स्वादिष्ट हो सकता है, लेकिन बिरयानी, तली-भुनी चीजें, मीठे पेय या वेंडिंग मशीन से मिलने वाले बिस्कुट जैसी चीजों का रोज सेवन करने से वजन तेजी से बढ़ सकता है. इसलिए, घर का बना खाना अपनी रोजमर्रा की डाइट का हिस्सा बनाएं. अपनी थाली का आधा हिस्सा सब्जियों और हरी पत्तेदार सब्जियों से भरें. प्रोटीन के लिए दालें, अंडे, चिकन या मछली लें. बिना पॉलिश किए अनाज, ब्राउन राइस और ओट्स से फाइबर मिलता है. अपने पास पानी की बोतल, भुने हुए स्नैक्स, फल या मेवे रखना एक अच्छा विचार है.
नींद को नजरअंदाज न करें- नींद कोई विलासिता नहीं, बल्कि शरीर के लिए एक जरूरी प्रक्रिया है. हर किसी को दिन में 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए. चौबीसों घंटे काम करना या रात के 2:00 बजे तक स्मार्टफोन पर स्क्रॉल करते रहना आपके ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ा सकता है, और आपकी मानसिक शांति को भंग कर सकता है.
स्वास्थ्य संकेतकों के प्रति जागरूक रहें- भले ही आपका शरीर बाहर से पूरी तरह स्वस्थ दिखे, फिर भी आपको हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जैसी अंदरूनी बीमारियां हो सकती हैं. अपनी उम्र और पारिवारिक मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर, आपको ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और वजन की नियमित जांच करानी चाहिए.
मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लें- बहुत अधिक तनाव, छोटी-छोटी बातों पर बार-बार चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन या नींद की कमी जैसी समस्याओं को सिर्फ कॉर्पोरेट जीवन का हिस्सा मानकर नजरअंदाज न करें। जरूरत पड़ने पर किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मदद लेना एक जिम्मेदारी भरा कदम है, न कि कमजोरी की निशानी.
ऑफिस मालिकों को करेमचारियों के लिए क्या करना चाहिए?
- अगर स्क्रीनिंग टेस्ट में किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज पाया जाता है, तो उन्हें डॉक्टर से सलाह लेने के लिए कहा जाना चाहिए
- ऑफिस में कर्मचारियों के आने-जाने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए, और सीढ़ियों तक पहुंच भी आसान होनी चाहिए. कुर्सियां और डेस्क आरामदायक होने चाहिए.
- कैंटीन में स्वस्थ भोजन के विकल्प मिलने चाहिए. मैदा, मीठे पेय और जंक फूड के सेवन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए.
- शिफ्ट का स्पष्ट शेड्यूल और काम का संतुलित बोझ होने से कर्मचारियों को पूरी नींद लेने में मदद मिलेगी और उनका तनाव कम होगा.
- ऑफिस के कल्चर में प्रिवेंटिव हेल्थकेयर को शामिल किया जाना चाहिए. जो कर्मचारी हेल्थ चेक-अप या मेडिकल लीव के लिए छुट्टी लेते हैं, उन्हें काम के प्रति कम समर्पित नहीं माना जाना चाहिए.
- साल में एक बार हेल्थ कैंप आयोजित कर देना ही काफी नहीं है. संगठनों को अपने कर्मचारियों की सेहत को लेकर एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए.
सावधानी बरतना सबसे अच्छा निवेश है
इसका खबर उद्देश्य कॉर्पोरेट कार्यालयों को अस्पतालों में बदलना या कर्मचारियों के मन में बीमारी का डर पैदा करना नहीं है. बल्कि, इसका लक्ष्य स्वस्थ विकल्पों को सबसे आसान विकल्प बनाना है. हर किसी को रेगुलर एक्सरसाइज करने, बैलेंस्ड डाइट लेने, पूरी नींद लेने, स्ट्रेस मैनेज करने, तंबाकू प्रोडक्ट्स से बचने, शराब कम मात्रा में पीने, वैक्सीनेशन के साथ अप-टू-डेट रहने और रेगुलर हेल्थ चेक-अप करवाने की आदत डालनी चाहिए. एम्प्लॉयर्स को भी ऑफिस के माहौल में हेल्दी आदतें डालनी चाहिए. कर्मचारियों की कम छुट्टी के दिनों को प्राथमिकता देने के बजाय, यह माना जाना चाहिए कि एक सच्चा हेल्दी वर्कप्लेस वह है जहां कर्मचारी अपनी हेल्थ से समझौता किए बिना अपना करियर बना सकें.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई हेल्थ से जुड़ी जानकारी और सुझाव सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)