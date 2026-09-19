इन चार तरह के नट्स को खाने से वजन घटाने में मिलती है मदद, जानिए इनका सेवन किस तरह करना चाहिए
कुछ लोग वजन घटाने के लिए सख्त डाइट प्लान का पालन करते हैं. हालांकि, कई अध्ययनों से पता चलता है कि हेल्दी न्यूट्रिएंट्स का...
Published : September 19, 2026 at 7:41 PM IST
आजकल बहुत से लोग मोटापे से जूझ रहे हैं और वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं. लोग अक्सर मानते हैं कि वजन कम करने के लिए कम खाना या स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना जरूरी है. हालांकि, आप न्यूट्रिएंट्स से भरपूर खाना खाकर अपना वजन मैनेज कर सकते हैं. नट्स इसका एक उदाहरण हैं. वे शरीर को जरूरी न्यूट्रिएंट्स देकर वजन घटाने में अहम भूमिका निभाते हैं.
नट्स में फाइबर, हेल्दी फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल भरपूर होते हैं जिनकी शरीर को जरूरत होती है. ये आपको ज्यादा देर तक पेट भरा हुआ महसूस कराते हैं और बेवजह स्नैक खाने की इच्छा को रोकते हैं. नट्स में मौजूद फाइबर पाचन संबंधी समस्याओं को रोकने में मदद करता है, जबकि प्रोटीन और फाइबर का कॉम्बिनेशन भूख को कंट्रोल करने में मदद करता है. इन्हें अपनी डाइट में शामिल करना भी आसान है. आइए अब चार तरह के नट्स देखते हैं जो वजन घटाने में मदद करते हैं और उन्हें खाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है...
1. चिया सीड्स- हार्वर्ड की रिसर्च के अनुसार, चिया सीड्स पानी सोखकर जेल में बदल जाते हैं. सिर्फ दो बड़े चम्मच चिया सीड्स में लगभग 10 ग्राम फाइबर के साथ-साथ प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड, कैल्शियम और मैग्नीशियम भी होता है. ये वजन घटाने में मदद करते हैं.
इसे ऐसे खाएं: 2 बड़े चम्मच चिया सीड्स, 1 कप दूध (बादाम या सोया मिल्क), बेरीज और एक चुटकी दालचीनी पाउडर लें. चिया सीड्स को दूध में मिलाएं और रात भर के लिए फ्रिज में रख दें. सुबह इसमें बेरीज और दालचीनी पाउडर मिलाएं और नाश्ते में इसका मजा लें.
2. अलसी के बीज: नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में छपी एक स्टडी के अनुसार, अलसी के बीजों में घुलनशील फाइबर होता है. यह आंतों में जेल जैसी परत बनाता है और पाचन को धीमा कर देता है, जिससे आपका पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है. जब अलसी के बीजों को साबुत खाने के बजाय पीसकर खाया जाता है, तो शरीर पोषक तत्वों को ज्यादा आसानी से सोख पाता है. आप 1 कप दही (ग्रीक योगर्ट और भी बेहतर है) में 1 बड़ा चम्मच अलसी के बीज का पाउडर, केले के टुकड़े और कुछ सूखे मेवे मिलाकर एक हेल्दी नाश्ता तैयार कर सकते हैं.
3. सूरजमुखी के बीज: ScienceDirect में छपी एक स्टडी के अनुसार, सूरजमुखी के बीज में हेल्दी फैट और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होते हैं. यह भूख को कंट्रोल करने और आपको जंक फूड खाने से रोकने में मदद कर सकते हैं. इनमें विटामिन E, हेल्दी अनसैचुरेटेड फैट, मैग्नीशियम और सेलेनियम जैसे पोषक तत्व होते हैं.
इन्हें कैसे खाएं: 2-2 बड़े चम्मच सूरजमुखी के बीज, बादाम, अखरोट और किशमिश या खजूर लें, इन सबको एक साथ मिलाएं और इस मिक्सचर को एक एयरटाइट डिब्बे में रखें ताकि जब भी भूख लगे, आप मुट्ठी भर बीज खा सकें,
4. सब्जा के बीज: नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सब्जा के बीज पानी में भिगोने पर फूलकर जेल जैसे हो जाते हैं. ये न सिर्फ शरीर को ठंडक देते हैं, बल्कि इनमें कैलोरी भी कम होती है और पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद करते हैं. इनमें डाइटरी फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व होते हैं.
इन्हें कैसे खाएं: 1 चम्मच सब्जा (तुलसी) के बीज, 1 गिलास पानी, आधे नींबू का रस और बर्फ के टुकड़े (ऑप्शनल). सब्जा के बीजों को 15-20 मिनट के लिए पानी में भिगो दें. जब वे फूल जाएं, तो नींबू का रस डालें और मिक्सचर पी लें.
ध्यान रखें कि नट्स और सीड्स सेहत के लिए फायदेमंद तो होते हैं, लेकिन उनमें कैलोरी ज्यादा होती है. इसलिए, दिन में 1 से 2 चम्मच से ज्यादा न खाएं. हाई-फाइबर वाली चीजें खाते समय खूब पानी पीना जरूरी है. नहीं तो, कब्ज और ब्लोटिंग जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. नट्स और सीड्स वजन घटाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन वे अकेले सॉल्यूशन नहीं हैं. बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और पूरी नींद भी जरूरी है. अलसी के बीजों को हमेशा भूनकर और पीसकर खाना चाहिए, क्योंकि उन्हें साबुत खाने से वे बिना पचाए शरीर से निकल जाते हैं.