चावल खाने से वजन नहीं बढ़ता, जानें वेट कम करने के लिए राइस कैसे खाएं?
वजन कम करने की कोशिश करते समय चावल खाते समय मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है. इसके साथ ही सफेद चावल की जगह ब्राउन राइस...
Published : July 14, 2026 at 7:34 PM IST
कुछ लोग वजन कम करने के लिए चावल खाना पूरी तरह बंद कर देते हैं. हालांकि, न्यूट्रिशनिस्ट का कहना है कि वजन घटाने के लिए चावल छोड़ना जरूरी नहीं है. चूंकि यह पीढ़ियों से भारतीय आहार का अहम हिस्सा रहा है, इसलिए सही मात्रा में खाने पर यह एक हेल्दी और संतुलित आहार का हिस्सा बन सकता है. उनका सुझाव है कि कुछ खास तरह के खाने से पूरी तरह परहेज करने के बजाय संतुलित आहार लेना सेहत के लिए बेहतर है. संतुलित आहार शरीर को जरूरी एनर्जी, विटामिन और मिनरल देता है, जिससे बीमारियों से लड़ने की इम्यून सिस्टम की क्षमता बढ़ती है.
चावल दुनिया में सबसे अधिक खाए जाने वाले मुख्य अनाजों में से एक है. यह शरीर को 15 से ज्यादा जरूरी पोषक तत्व देता है. इसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ-साथ मिनरल जैसे B-विटामिन (थायमिन, नियासिन और विटामिन B6), मैग्नीशियम, फास्फोरस और सेलेनियम भरपूर मात्रा में होते हैं. ये शरीर के लिए एनर्जी का मुख्य स्रोत हैं.
चावल में पाए जाने वाले कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट धीरे-धीरे पचते हैं, जिससे शरीर को लगातार एनर्जी मिलती रहती है. इससे आप लंबे समय तक एनर्जेटिक रहते हैं और भूख भी कम लगती है. चावल दिन भर लगातार एनर्जी देता है, जिससे रिफाइंड शुगर वाले खाने से होने वाली अचानक एनर्जी की कमी (एनर्जी क्रैश) से बचा जा सकता है. यह एकाग्रता (कॉन्सेंट्रेशन) बढ़ाने में भी मदद करता है.
ग्लूटेन से एलर्जी या सेंसिटिविटी वाले लोगों के लिए चावल एक बेहतरीन विकल्प है. गेहूं, जौ और राई जैसे अनाजों में पाया जाने वाला ग्लूटेन कुछ लोगों में पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है. हालांकि, चावल प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन-फ्री होता है. इसलिए, ग्लूटेन-फ्री डाइट लेने वाले लोग बिना किसी समस्या के चावल से बनी कई तरह की डिश का मजा ले सकते हैं.
इसके अलावा, चावल एक सस्ता खाद्य पदार्थ है. यह दुनिया के ज्यादातर देशों में आसानी से मिल जाता है. इसे पकाना आसान है और यह कई अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में सस्ता है. हालांकि, चावल को हेल्दी डाइट में शामिल करने के लिए इसे सीमित मात्रा में और दाल, सब्जियों और प्रोटीन वाले संतुलित भोजन के हिस्से के तौर पर खाना जरूरी है. एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि चावल को अकेले बड़ी मात्रा में खाने के बजाय संतुलित आहार के हिस्से के तौर पर खाना बेहतर है.
वजन घटाने के लिए चावल कैसे खाएं?
- बिना वजन बढ़ाए चावल खाने के लिए, अपनी मात्रा आधा कप से एक कप पके हुए चावल तक ही रखें, इसे बड़ी प्लेट के बजाय छोटे कटोरे में परोसें, और 'प्लेट मेथड' का इस्तेमाल करके अपने खाने को बैलेंस करें...
- अपनी आधी प्लेट हाई-फाइबर वाली सब्जियों से, एक-चौथाई लीन प्रोटीन से, और सिर्फ एक-चौथाई चावल से भरें.
- वजन बढ़ने से बचने के लिए, 'कुक-एंड-कूल' मेथड आजमाएं. चावल पकाएं और 12 से 24 घंटे के लिए फ्रिज में रखें. यह प्रोसेस डाइजेस्टिबल स्टार्च को रेजिस्टेंट स्टार्च में बदल देता है. आपका शरीर इसे धीरे-धीरे पचाता है, जिससे कैलोरी एब्जॉर्प्शन कम होता है और पेट की हेल्थ बेहतर होती है. आप इन फायदों को खोए बिना इसे बाद में दोबारा गर्म करके खा सकते हैं.
- जब भी हो सके, ब्राउन, रेड, या ब्लैक राइस चुनें. ये अनरिफाइंड वैरायटी पचने में ज्यादा समय लेती हैं और आपको ज्यादा देर तक पेट भरा हुआ महसूस कराती हैं, जिससे पॉलिश किए हुए सफेद चावल से होने वाले अचानक ब्लड शुगर स्पाइक्स को रोकने में मदद मिलती है.
- चावल को कभी भी अकेले न खाएं. इसे लीन प्रोटीन (जैसे दाल, मछली, चिकन, पनीर, या अंडे) और फाइबर वाली सब्जियों (जैसे ब्रोकली, पालक, या सलाद) के साथ खाने से कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन धीमा हो जाता है.
- स्टीम्ड या उबले हुए चावल, फ्राइड राइस या ज्यादा तेल, हैवी ग्रेवी, या क्रीम में पके चावल से कहीं बेहतर होते हैं.