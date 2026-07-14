ETV Bharat / lifestyle

चावल खाने से वजन नहीं बढ़ता, जानें वेट कम करने के लिए राइस कैसे खाएं?

कुछ लोग वजन कम करने के लिए चावल खाना पूरी तरह बंद कर देते हैं. हालांकि, न्यूट्रिशनिस्ट का कहना है कि वजन घटाने के लिए चावल छोड़ना जरूरी नहीं है. चूंकि यह पीढ़ियों से भारतीय आहार का अहम हिस्सा रहा है, इसलिए सही मात्रा में खाने पर यह एक हेल्दी और संतुलित आहार का हिस्सा बन सकता है. उनका सुझाव है कि कुछ खास तरह के खाने से पूरी तरह परहेज करने के बजाय संतुलित आहार लेना सेहत के लिए बेहतर है. संतुलित आहार शरीर को जरूरी एनर्जी, विटामिन और मिनरल देता है, जिससे बीमारियों से लड़ने की इम्यून सिस्टम की क्षमता बढ़ती है.

चावल दुनिया में सबसे अधिक खाए जाने वाले मुख्य अनाजों में से एक है. यह शरीर को 15 से ज्यादा जरूरी पोषक तत्व देता है. इसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ-साथ मिनरल जैसे B-विटामिन (थायमिन, नियासिन और विटामिन B6), मैग्नीशियम, फास्फोरस और सेलेनियम भरपूर मात्रा में होते हैं. ये शरीर के लिए एनर्जी का मुख्य स्रोत हैं.

चावल में पाए जाने वाले कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट धीरे-धीरे पचते हैं, जिससे शरीर को लगातार एनर्जी मिलती रहती है. इससे आप लंबे समय तक एनर्जेटिक रहते हैं और भूख भी कम लगती है. चावल दिन भर लगातार एनर्जी देता है, जिससे रिफाइंड शुगर वाले खाने से होने वाली अचानक एनर्जी की कमी (एनर्जी क्रैश) से बचा जा सकता है. यह एकाग्रता (कॉन्सेंट्रेशन) बढ़ाने में भी मदद करता है.