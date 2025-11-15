नाश्ते में पपीता में मिलाकर खा लें ये एक चीज, 3 दिन में पूरी तरह ठीक हो जाएगा कब्ज- न्यूट्रिशनिस्ट
कब्ज में सुधार के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव, जैसे कि खूब पानी पीना, फाइबर युक्त आहार खाना और रेगुलर एक्सरसाइज करना महत्वपूर्ण है. इसके साथ...
Published : November 15, 2025 at 2:46 PM IST
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कब्ज एक आम समस्या बन गई है. कॉन्स्टिपेशन की समस्या कुछ भी खाने, पर्याप्त पानी न पीने, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और फाइबर की कमी और तनाव के कारण होता है. कब्ज की समस्या हर उम्र के लोगों को प्रभावित करती है. एक बहुत ही परेशान करने वाली स्थिति हो सकती है. कब्ज के कारण मल कठोर, सूखा और गांठदार हो जाता है, तथा मल त्याग करना कठिन और दर्दनाक हो जाता है, जिससे व्यक्ति को लंबे समय तक शौचालय पर बैठना पड़ता है. लंबे समय तक बैठे रहने और मल त्याग के लिए जोर लगाने से बवासीर और एनल फिशर जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है. इसके अलावा, कॉन्स्टिपेशन के कारण कभी-कभी मल त्याग तीन से चार दिनों तक भी नहीं हो पाता है. इससे चिड़चिड़ापन, थकान और ठीक से खाने-पीने में कठिनाई हो सकती है.
कई लोग कब्ज से राहत पाने के लिए दवाइयों समेत कई तरह के उपाय आजमाते हैं, लेकिन उन्हें मनचाहा परिणाम नहीं मिलता. ऐसे लोगों के लिए, जानी-मानी न्यूट्रिशनिस्ट खुशी छाबड़ा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इसमें वह एक बेहद कारगर उपाय बता रही हैं. आइए जानें क्या है वह उपाय...
न्यूट्रिशनिस्ट खुशी छाबड़ा कहती हैं कि कब्ज से पीड़ित लोगों को पपीता खाना चाहिए. पपीता मल त्याग को बढ़ावा देता है. विशेषज्ञ बेहतर परिणामों के लिए दो अन्य सुपरफूड्स के साथ पपीता खाने की सलाह देते हैं. आइए अब जानते हैं कि न्यूट्रिशनिस्ट छाबड़ा के अनुसार पपीता कैसे खाना चाहिए...
- सबसे पहले एक पका हुआ पपीता लें. उसे काट लें और आधा कटोरी पपीते के टुकड़े लें.
- पपीते के टुकड़ों में एक चम्मच पानी में भिगोए हुए चिया सीड्स डालें
- इसके बाद, न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं कि दोनों पर दालचीनी पाउडर छिड़कें.
- न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं कि इसे सुबह खाली पेट या नाश्ते से पहले खाएं. लगातार तीन दिनों तक ऐसा करने से कब्ज से राहत मिलेगी.
- अब देखते हैं कि इस उपाय को करने से क्या फायदे होते हैं.
पपीता खाने के फायदे
पपीता स्वास्थ्य के लिए एक बेहतरीन फल है. पोषण विशेषज्ञ कहते हैं कि यह पाचन के लिए बेहद फायदेमंद फल है. इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है. यह पेट साफ करने में मदद करता है. इसके अलावा, इसमें मौजूद एंजाइम पपेन भोजन को तोड़ने और पचाने में मदद करता है. नियमित रूप से पपीता खाने से मल त्याग में सुधार होता है. पोषण विशेषज्ञों का कहना है कि यह पेट से सारा अपशिष्ट बाहर निकालने में मदद करता है.
चिया सीड्स सेहत के लिए फायदेमंद
चिया सीड्स भी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. खुशी छाबड़ा बताती हैं कि अगर आप चिया सीड्स को पपीते के साथ मिलाएं, तो इनका असर दोगुना हो जाता है. चिया सीड्स में घुलनशील फाइबर होता है, जो पेट में जाकर जेल बनाता है और मल को मुलायम बनाता है. दोनों को खाने से मल त्याग में सुधार होता और कब्ज से राहत मिलती है. चिया सीड्स को खाने से पहले पानी में भिगोना भी जरूरी है. इससे डिहाइड्रेट नहीं होता है.
दालचीनी एक चमत्कारी औषधि
हमारी रसोई में पाई जाने वाली दालचीनी एक चमत्कारी औषधि है. दालचीनी पाउडर में पाचन क्रिया को बेहतर बनाने के गुण होते हैं. इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण भी होते हैं जो गैस और सूजन को कम करते हैं. इसके अलावा, इसका हल्का तीखा स्वाद इसे पपीते और चिया सीड्स के साथ और भी स्वादिष्ट बना देता है.
इस उपाय के साथ खूब पानी पिएं
पपीता, चिया सीड्स और दालचीनी पाउडर का मिश्रण कब्ज से राहत दिलाता है. यह त्वचा के लिए भी अच्छा है. पोषण विशेषज्ञों का कहना है कि यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है. लेकिन, इस उपाय के प्रभावी ढंग से काम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है. अगर आप कम पानी पीते हैं, तो फाइबर अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा. इसलिए दिन में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीने की सलाह दी जाती है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं.. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले अपने निजी चिकित्सक से सलाह करना हमेशा बेहतर होता है.)