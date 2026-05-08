आसानी से उतर जाएगा शराब का हैंगओवर, बस इन तरीकों को एक बार जरूर आजमाएं
शराब पीने के बाद हैंगओवर होना एक आम समस्या है, जो मुख्य रूप से डिहाइड्रेशनन और शरीर में शराब के मेटाबॉलिज्म के कारण होती है...
Published : May 8, 2026 at 1:23 PM IST
हम में से बहुत से लोग जानते हैं कि शराब पीना हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. शराब की लत से जुड़ी सेहत से जुड़ी समस्याओं की लिस्ट लंबी है, जिसमें वजन बढ़ना, लिवर खराब होना और डायबिटीज शामिल हैं. ज्यादातर लोग यह जानते हुए भी शराब पीते हैं कि यह उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक है. शराब के बुरे असर को पहचानना और इसे कंट्रोल में रखना जरूरी है. शराब पीने का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट हैंगओवर है. हैंगओवर से सिरदर्द, थकान और कमजोरी जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं. अधिक मात्रा में शराब पीने से शरीर में पानी की कमी से लेकर नींद तक सब पर असर पड़ सकता है.
इसलिए, हैंगओवर की गंभीरता को कम करने का सबसे असरदार तरीका है, शराब की मात्रा को कंट्रोल करना. चूंकि हैंगओवर डिहाइड्रेशन, नींद की कमी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी के कारण होता है, इसलिए इसकी गंभीरता सीधे तौर पर पी गई शराब की मात्रा पर निर्भर करती है, इसके अलावा, कई अन्य फैक्टर्स भी इस स्थिति को और बिगाड़ सकते हैं. इसलिए, कुछ कदम उठाकर और कुछ चीजों से बचकर, आप हैंगओवर की गंभीरता को असरदार तरीके से कम कर सकते हैं...
हैंगओवर क्या होता है?
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन अल्कोहल अब्यूज़ एंड अल्कोहलिज्म (NIAAA) के अनुसार, हैंगओवर कई लक्षणों का एक ग्रुप है जो बहुत ज्यादा शराब पीने से होता है. इसके आम लक्षणों में थकान, कमजोरी, प्यास, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, जी मिचलाना, पेट दर्द, चक्कर आना, रोशनी और आवाज से सेंसिटिविटी, घबराहट, चिड़चिड़ापन, पसीना आना और ब्लड प्रेशर बढ़ना शामिल हैं. हैंगओवर हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकता है.
हैंगओवर कम करने के लिए उपाय
पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं- शराब से डिहाइड्रेशन हो सकता है. इसलिए, शरीर में पानी की कमी को पूरा करना जरूरी है. पानी पीने से शरीर में पानी की मात्रा बढ़ती है और कुछ हद तक हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलती है. हालांकि, हैंगओवर से पूरी तरह छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका समय है, क्योंकि शरीर को टॉक्सिन बाहर निकालने में 8 से 24 घंटे लग सकते हैं।
पौष्टिक नाश्ता- पौष्टिक नाश्ता करने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। स्टार्च, प्रोटीन और फैट से भरपूर खाना खाने से शरीर को जरूरी पोषक तत्व और एनर्जी मिलती है.
आराम- शराब नींद को प्रभावित कर सकती है, इसलिए अपने शरीर को सामान्य से थोड़ा अधिक आराम दें. मतलब शराब पीने से नींद की क्वालिटी खराब होती है और REM नींद में रुकावट आती है.
अदरक या पुदीने की चाय पिएं- अदरक की चाय कुछ हद तक हैंगओवर की समस्याओं, जैसे मतली, में राहत दिला सकती है. पुदीने की चाय भी पेट की खराबी और सिरदर्द में सहायक होती है. ये पाचन संबंधी समस्याओं में भी मदद करती हैं और शरीर को हाइड्रेट भी करती हैं.
क्या नहीं करना चाहिए
दोबारा शराब पीने से बचें- हैंगओवर से छुटकारा पाने के लिए दोबारा शराब पीने से बचें. इससे केवल बेचैनी और परेशानियां बढ़ेंगी. भले ही आपको कुछ समय के लिए आराम महसूस हो, लेकिन डिहाइड्रेशन और अन्य लक्षण फिर से उभर आएंगे, जिससे हैंगओवर से उबरना काफी मुश्किल हो जाएगा
भोजन से परहेज- भोजन न करने से थकान बढ़ सकती है और शरीर कमजोर हो सकता है. शरीर को ठीक होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है. ऊर्जा न मिलने से यह प्रक्रिया धीमी हो जाती है. इसलिए, पौष्टिक और आसानी से पचने वाला भोजन अवश्य करें.
कैफीन का सेवन न करें- थकान और कमजोरी दूर करने के लिए कॉफी पीने से बचें. कैफीन से शरीर में पानी की कमी और बढ़ सकती है. इसके बजाय हर्बल चाय, नारियल पानी आदि पिएं.
तला-भुना खाना न खाएं- तला-भुना और डीप फ्राइड खाना हैंगओवर को और खराब कर सकता है. ये पाचन तंत्र पर भी ज्यादा दबाव डालते हैं. इसलिए जितना हो सके इन खाने की चीजों से बचें.
ज्यादा मेहनत वाली एक्सरसाइज से बचें- हैंगओवर के दौरान ज्यादा मेहनत वाली एक्सरसाइज़ करके अपने शरीर पर ज्यादा स्ट्रेस न डालें. आप चाहें तो हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं. ज्यादा मेहनत वाली एक्सरसाइज से शरीर थक सकता है और डिहाइड्रेटेड हो सकता है.