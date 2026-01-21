ETV Bharat / lifestyle

खाने के तुरंत बाद चाय पीना हो सकता है खतरनाक, विशेषज्ञों से जानिए वजह

भारत में ज्यादातर लोग सुबह, दोपहर या शाम को चाय पीते हैं, और कई लोग खाने के बाद भी इसे पीना पसंद करते हैं, लेकिन...

Drinking tea immediately after a meal can be dangerous; learn the reasons from experts.
खाने के तुरंत बाद चाय पीना हो सकता है खतरनाक, विशेषज्ञों से जानिए वजह (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 21, 2026 at 8:00 PM IST

हममें से बहुत से लोग चाय के आदी होते हैं. बहुत से लोगों को दिन में किसी भी समय चाय पीना पसंद होता है, सुबह उठने से लेकर सोने तक. ऑफिस में काम करने वालों से लेकर कॉलेज के स्टूडेंट्स तक, लगभग हर कोई दिन में कम से कम दो या तीन बार चाय पीता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि चाय पीने से शरीर में तुरंत एनर्जी आती है. इसके अलावा, यह सुस्ती से लड़ने में मदद करती है और थकान कम करती है. कुछ रिसर्च से पता चलता है कि सुबह चाय पीने से दिमाग अलर्ट रहता है.

यह ध्यान देने वाली बात है कि चाय सिर्फ भारतीय ही नहीं, बल्कि ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देशों के लोग भी पीते हैं. हालांकि, बहुत से लोगों को खाना खाने के बाद चाय पीने की आदत होती है. ऐसे में, मध्य प्रदेश के भोपाल में रहने वाले आयुर्वेदिक डॉक्टर राजेश शर्मा के अनुसार, आइए जानते हैं कि यह आदत हमारी सेहत के लिए कितनी अच्छी है और इसके क्या फायदे और नुकसान हैं.

क्या खाने के बाद चाय पीना सही है या गलत?
हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, खाने के तुरंत बाद चाय पीना पूरी तरह से सही नहीं है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि चावल खाने के तुरंत बाद चाय पीने से पाचन तंत्र और पोषक तत्वों के अवशोषण में दिक्कत हो सकती है. चाय के कुछ गुण पाचन पर असर डालते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि चावल खाने के तुरंत बाद चाय पीने से पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं. चाय में मौजूद टैनिन और कैफीन जैसे रसायन पाचन प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं. खासकर डायबिटीज़ के मरीज़ों को खाने के तुरंत बाद चाय पीने से बचना चाहिए. नहीं तो, ब्लड शुगर लेवल बढ़ने की संभावना रहती है.

खाना खाने के बाद चाय पीने के नुकसान
अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद चाय पीते हैं, तो उसमें मौजूद कैफीन दिमाग पर स्ट्रेस डाल सकता है. इससे कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं. खाना खाने के बाद चाय पीने से एसिडिटी और पेट दर्द का खतरा भी बढ़ जाता है. अगर आपको पहले से ही एसिडिटी, पेट दर्द या पाचन संबंधी समस्याएं हैं, तो खाना खाने के बाद चाय न पीना ही बेहतर है. चाय में मौजूद फॉस्फोरिक एसिड हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. कैफीन ब्लड प्रेशर बढ़ाता है. इसके अलावा, खाना खाने के बाद चाय पीने से नींद में भी दिक्कत हो सकती है.

स्टडीज क्या कहती है?
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने कई स्टडीज के साथ यह खुलासा किया है कि ज्यादा चाय और कॉफी पीने से डायबिटीज हो सकती है. एक्सपर्ट्स यह भी कहते हैं कि रेगुलर सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने से वजन बढ़ सकता है. इसके अलावा, हैदराबाद में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) के रिसर्चर्स का कहना है कि जो लोग दिन में दो बार से ज्यादा मीठी चाय और कॉफी पीते हैं, उन्हें डायबिटीज और मोटापे दोनों का खतरा ज्यादा होता है, और जो लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, उन्हें मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा ज्यादा होता है. TIFR के रिसर्चर प्रोफेसर उल्लास एस. ने बताया कि चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक्स में मौजूद सुक्रोज लिवर, मांसपेशियों और छोटी आंत पर बुरा असर डालता है. उन्होंने लोगों को सलाह दी कि वे बिना चीनी की चाय और कॉफी पीने की कोशिश करें. आप सॉफ्ट ड्रिंक्स से जितना दूर रहेंगे, उतना ही अच्छा होगा.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी सिर्फ पढ़ने के मकसद से दी गई है. ETV भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. ज्यादा जानकारी के लिए, कृपया डॉक्टर से सलाह लें)

संपादक की पसंद

