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रोजाना सुबह खाली पेट पिएं हल्दी और आंवले का जूस, सिर्फ एक हफ्ते में ही आपको दिखने लगेंगे नतीजे

क्या आप जानते हैं कि कच्ची हल्दी आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है? इसमें कई औषधीय गुण होते हैं, जो हमारे सेहत...

Etv BharatDrink turmeric and amla juice daily on an empty stomach; you will start seeing results in just one week.
रोजाना सुबह खाली पेट पिएं हल्दी और आंवले का जूस, सिर्फ एक हफ्ते में ही आपको दिखने लगेंगे नतीजे (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 7, 2026 at 8:00 PM IST

4 Min Read
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आयुर्वेद में हल्दी और आंवला, दोनों को ही औषधीय गुणों वाला माना जाता है. हल्दी में पाया जाने वाला 'करक्यूमिन' एक असरदार एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट तत्व है, जबकि आंवला विटामिन-सी से भरपूर एक प्राकृतिक टॉनिक है. सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ इस मिश्रण का सेवन करने से इम्यूनिटी बढ़ती है और पाचन के साथ-साथ त्वचा और बालों की सेहत में भी सुधार होता है. इस आसान लेकिन बेहद असरदार घरेलू उपाय को अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल करने से आप लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं. इसके फायदों के बारे में जानकारी होना जरूरी है.

  • इम्युनिटी बढ़ाने में मददगार: आंवले में मौजूद विटामिन C और हल्दी में मौजूद करक्यूमिन मिलकर इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, जिससे शरीर को मौसमी बीमारियों और वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद मिलती है.
  • शरीर को करता है डिटॉक्स: हल्दी और आंवले का यह मिश्रण लिवर के काम को बेहतर बनाता है और शरीर से टॉक्सिन्स (जहरीले पदार्थ) बाहर निकालता है, जिससे त्वचा तरोताजा और नई जैसी महसूस होती है.
  • वजन घटाने में मदद करता है: यह ड्रिंक मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और फैट बर्न करने की प्रक्रिया को एक्टिवेट करता है. यह भूख को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे वजन घटाने में सहायता मिलती है.
  • पाचन तंत्र को मजबूत करता है: सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से गैस, एसिडिटी और अपच की समस्या कम होती है और पाचन बेहतर होता है.
  • त्वचा की चमक बढ़ाता है: इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन C त्वचा से टॉक्सिन्स को हटाते हैं, झुर्रियों को कम करते हैं और त्वचा को नैचुरल चमक देते हैं.
  • जोड़ों के दर्द से देता है राहत : हल्दी के एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण जोड़ों के दर्द और आर्थराइटिस से राहत दिलाते हैं.
  • ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मददगार: यह इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाता है और ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखता है, जिससे डायबिटीज के मरीजों को फायदा होता है.
  • बालों को बनाता है मजबूत: आंवला बालों की जड़ों को पोषण देता है और बालों का झड़ना कम करता है, जबकि हल्दी स्कैल्प को साफ और स्वस्थ रखती है.

हल्दी और आंवले का मिश्रण सेहत के लिए एक फायदेमंद और प्राकृतिक ड्रिंक है. रोजाना खाली पेट इसका सेवन करने से न सिर्फ अंदरूनी ताकत बढ़ती है, बल्कि सेहत भी बेहतर होती है. इसे अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल करके आप एक स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं.

इसके अलावा, पारंपरिक चिकित्सा में हल्दी का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है. चाहे आयुर्वेद हो या शरीर की विभिन्न जरूरतों को पूरा करना, हल्दी के कई फायदे हैं. रोजाना हल्दी का सेवन (चाहे पाउडर के रूप में हो या कच्ची हल्दी के तौर पर) कई तरह की बीमारियों से बचाव में मदद कर सकता है. कच्ची हल्दी सिर्फ रसोई का मसाला ही नहीं है, यह एक असरदार औषधि भी है. कच्ची हल्दी कई बीमारियों से बचाव में मदद करती है और कैंसर जैसी स्थितियों को रोकने में बहुत असरदार है.

सोर्स-

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9137578/

https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/turmeric-benefits-a-look-at-the-evidence

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