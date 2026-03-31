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गर्मियों में रोज सुबह 1 गिलास पी लें ये देसी ड्रिंक, शरीर और दिमाग दोनों रहेगा ठंडा, जानिए इसे कैसे बनाया जाए

गर्मियों में रोज सुबह 1 गिलास पी लें ये देसी ड्रिंक, शरीर और दिमाग दोनों रहेगा ठंडा, जानिए इसे कैसे बनाया जाए ( GETTY IMAGES )