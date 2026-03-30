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शादी से पहले लड़को का डोप टेस्ट? संसद में उठी बड़ी मांग, जानें यह क्या है और इसे क्यों किया जाता है?

शादी से पहले लड़को का डोप टेस्ट? संसद में उठी बड़ी मांग, जानें यह क्या है और इसे क्यों किया जाता है? ( प्रतीकात्मक चित्र )