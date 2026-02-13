ETV Bharat / lifestyle

सुंदर दिखने का मतलब सिर्फ चेहरा और हाथ साफ रखना नहीं, बल्कि ओवरऑल स्वच्छता जरूरी है. इसमें अपने पैरों को धोना भी बहुत जरूरी है...

क्या आप भी सोने से पहले नहीं धोते हैं अपने पैर? तो जरूर जान लें कि क्यों धोना है जरूरी (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 13, 2026 at 12:05 PM IST

पैर हमारे शरीर का सबसे एक्टिव हिस्सा हैं, जो हर कदम पर हमारा वजन उठाते हैं. इनमें 26 हड्डियां, 33 जोड़ और 100 से ज्यादा मसल्स और टेंडन होते हैं. असल में, आपको अपने शरीर के किसी भी दूसरे हिस्से से ज्यादा अपने पैरों का ध्यान रखने की जरूरत होती है. हालांकि, बहुत से लोग अपने पैरों की हेल्थ पर उतना ध्यान नहीं देते जितना वे अपने शरीर के दूसरे हिस्सों, जैसे चेहरे और हाथों पर देते हैं. लोग अपने पैरों को बिना धुले, ठंड या गर्मी के संपर्क में छोड़ देते हैं, और बिना पैर धोए सो जाते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अपने पैरों को बिना धुले और बिना ध्यान दिए छोड़ने से, खासकर सोने से पहले, कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं...

पैर धोना क्यों है जरूरी?
दिल्ली के एक जाने-माने मल्टी-स्पेशियलिटी सेंटर के पोडियाट्रिस्ट डॉ. गोविंद सिंह बिष्ट के अनुसार, अगर आप सोने से पहले अपने पैर नहीं धोते हैं, तो आपका बिस्तर जर्म्स के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है. जैसे आप सोने से पहले अपना चेहरा और हाथ धोते हैं, वैसे ही आपको अपने पैर भी साफ करने चाहिए. ऐसा इसलिए है क्योंकि घर के अंदर और बाहर की गंदगी, जर्म्स और छोटे-छोटे धूल के कण आसानी से आपके पैरों में चले जाते हैं. पूरे दिन जूते पहनने से आपके पैरों में पसीना आता है, जिससे बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं. अगर आप सोने से पहले अपने पैर नहीं धोते हैं, तो ये सभी चीजें आपको कई तरह से प्रभावित कर सकती हैं.

आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है?
गंदे पैरों के साथ सोने से बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन हो सकता है. इससे पैरों में स्किन की दिक्कतें हो सकती हैं. खुजली, लालिमा, स्किन का छिलना, मसूड़े फटना, छाले और स्किन में सूजन हो सकती है. ये लक्षण खासकर एथलीट और स्टूडेंट्स में आम हैं जो लंबे समय तक जूते पहनते हैं. एक इंसान से दूसरे इंसान में इन्फेक्शन फैलने का भी खतरा रहता है. हालांकि पैरों का फटना आम बात है, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया जाए, तो इससे बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है. कभी-कभी सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है.

क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
अपने पैरों को मुलायम और हेल्दी रखने के लिए, बाहर से आने के तुरंत बाद उन्हें अच्छी तरह धो लें. अपने पैरों का ध्यान रखें और उन्हें दिन में कम से कम दो बार साफ करें. हालांकि, सोने से पहले अपने पैर धोना न भूलें. हफ्ते में कम से कम दो बार अपने पैरों को गुनगुने पानी में भिगोएं. इससे आपके जोड़ों और मसल्स को आराम मिलेगा. वे मुलायम और सुंदर हो जाएंगे. आप चैन की नींद भी सो पाएंगे. डायबिटीज के मरीजों को अपने पैरों का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है.

