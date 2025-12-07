टी बैग्स को न करें बर्बाद! इस तरह दोबारा इस्तेमाल करने से मिलेंगे कई फायदे
इस्तेमाल किए हुए टी बैग्स को फेंके नहीं, क्योंकि उन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इस आर्टिकल में जानें कैसे।
Published : December 7, 2025 at 2:57 PM IST
आजकल, ग्रीन टी और हर्बल टी जैसी अलग-अलग चाय के लिए बाजार में कई तरह के टी बैग मिलते हैं. बस एक टी बैग को कुछ मिनट के लिए गर्म पानी में डालें, और आपकी गरमागरम चाय तैयार हो जाएगी. आमतौर पर, हममें से ज्यादातर लोग इस्तेमाल के बाद इन टी बैग्स को कूड़ेदान में फेंक देते हैं. लेकिन, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन टी बैग्स को फेंकने के बजाय दोबारा इस्तेमाल करने के कई फायदे हैं. आइए इस्तेमाल किए गए टी बैग्स को दोबारा इस्तेमाल करने के कुछ तरीकों के बारे में जानते हैं...
डार्क सर्कल्स से छुटकारा दिलाने में मददगार
आंखों के नीचे डार्क सर्कल एक आम समस्या है जिसके कई कारण होते हैं. इनसे छुटकारा पाने के लिए कई तरह के उपाय इस्तेमाल किए जाते हैं. लेकिन, इस्तेमाल किए हुए टी बैग्स आंखों के नीचे डार्क सर्कल कम करने में असरदार साबित हुए हैं. इन टी बैग्स को दिन में एक बार 15 मिनट के लिए आंखों के नीचे लगाने से अच्छे नतीजे मिलते हैं.
बदबू कम करने में सहायक
हम फ्रिज में कई अलग-अलग खाने की चीजें रखते हैं. लेकिन कभी-कभी, जब हम दरवाजा खोलते हैं, तो इन खाने की चीजों से तेज बदबू आती है. ऐसे मामलों में, फ्रिज में इस्तेमाल किए हुए टी बैग रखने से खराब गंध को कम करने में मदद मिल सकती है. ऐसा करने के लिए, दो या तीन इस्तेमाल किए हुए, सूखे टी बैग एक कप में रखें. फिर, उस कप को फ्रिज में ऐसी जगह रखें जहां वह गंध को सोख सके.
ग्लास सरफेस क्लीनिंग में मददगार
कई घरों में शीशे की सतहें (ग्लास सरफेस) होती हैं, जैसे कि शीशे, खिड़कियां और कांच के बर्तन आदि. ज्यादातर लोग इन्हें साफ करने के लिए ग्लास क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस्तेमाल किए हुए टी बैग से इन शीशे की सतहों को साफ करने से सभी दाग और गंदगी आसानी से हट जाती है, और वे एकदम चमकदार साफ हो जाते हैं.
फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए
कुछ इस्तेमाल किए हुए टी बैग्स को थोड़े से पानी में दो मिनट तक उबालें. फिर पानी को ठंडा होने दें. इसके बाद, एक साफ, मुलायम कपड़े को पानी में डुबोकर फर्नीचर को पोंछें. इसके बाद एक सूखे कपड़े से पोंछ लें. फर्नीचर एकगम नए जैसा चमकने लगेगा.
प्लांट हेल्थ के लिए फायदेमंद
बालकनी और घर के आस-पास उगने वाले पौधों को अच्छी तरह बढ़ने के लिए उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होती है. उन्हें समय पर खाद की भी जरूरत होती है. तभी वे अच्छे से बढ़ेंगे. इस प्रक्रिया में, चाय की थैली के पाउडर का इस्तेमाल पौधों के लिए खाद के तौर पर किया जा सकता है. चाय की थैली को काटकर उसके अंदर की चीजों को पौधे की जड़ में डालें. इससे पौधों का डेवलपमेंट अच्छा होता है.
बालों के लिए हेल्दी
ज्यादातर लोगों के बाल रूखे और बेजान होते हैं. लेकिन इस्तेमाल किए हुए टी बैग इस समस्या का एक बेहतरीन समाधान हैं. अपने बालों को शैम्पू करने के बाद, इस्तेमाल किए हुए टी बैग से बना मिश्रण लगाएं, इसे 10 मिनट के लिए लगा रहने दें, और फिर ठंडे पानी से धो लें. ऐसा करने से आपके बाल स्वस्थ और सुंदर दिखेंगे.
एयर फ्रेशनर के तौर पर इस्तेमाल
इस्तेमाल किए हुए टी बैग का इस्तेमाल आपके घर में अच्छी खुशबू फैलाने के लिए एयर फ्रेशनर के तौर पर भी किया जा सकता है. इसके लिए, इस्तेमाल किए हुए टी बैग को पूरी तरह से सुखा लें. फिर, इन बैग में एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें डालें और उन्हें जहाम चाहें वहां रख दें. इससे एक मनमोहक खुशबू फैलेगी और ताज़गी भरा माहौल बनेगा.