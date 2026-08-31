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मानसून के मौसम में भूलकर भी न करें ये 10 गलतियां, वरना आपको चुकानी पड़ सकती है भारी कीमत

मानसून के मौसम में अधिक नमी, बाढ़ और तापमान में उतार-चढ़ाव मिलकर जानलेवा रोगाणुओं के पनपने के लिए अनुकूल माहौल बनाते हैं. ऐसे में, सैफी हॉस्पिटल मुंबई में कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन, डॉ. सुलेमान लधानी चेतावनी देते हैं कि रोजमर्रा की मामूली लगने वाली आदतें भी आपको गंभीर संक्रमण, अंगों के काम करना बंद करने और जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी का शिकार बना सकती हैं. मानसून के दौरान सेहत से जुड़ी 10 ऐसी गलतियां जिनसे गंभीर बीमारियां और यहां तक कि मौत भी हो सकती है, आइए डॉक्टर से जानते हैं कि वे क्या हैं?