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मानसून के मौसम में भूलकर भी न करें ये 10 गलतियां, वरना आपको चुकानी पड़ सकती है भारी कीमत

मानसून के मौसम में अक्सर डॉक्टर लोगों की कुछ ऐसी आम आदतें देखते हैं, जो उन्हें बीमार बना देती हैं. इनमें बिना डॉक्टर की सलाह...

Don't make these 10 mistakes during the monsoon seasonor you might have to pay a heavy price.
मानसून के मौसम में भूलकर भी न करें ये 10 गलतियां, वरना आपको चुकानी पड़ सकती है भारी कीमत (IANS)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 31, 2026 at 3:36 PM IST

5 Min Read
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मानसून के मौसम में अधिक नमी, बाढ़ और तापमान में उतार-चढ़ाव मिलकर जानलेवा रोगाणुओं के पनपने के लिए अनुकूल माहौल बनाते हैं. ऐसे में, सैफी हॉस्पिटल मुंबई में कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन, डॉ. सुलेमान लधानी चेतावनी देते हैं कि रोजमर्रा की मामूली लगने वाली आदतें भी आपको गंभीर संक्रमण, अंगों के काम करना बंद करने और जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी का शिकार बना सकती हैं. मानसून के दौरान सेहत से जुड़ी 10 ऐसी गलतियां जिनसे गंभीर बीमारियां और यहां तक कि मौत भी हो सकती है, आइए डॉक्टर से जानते हैं कि वे क्या हैं?

  1. हर बुखार को वायरल' समझकर नजरअंदाज करना
    हर बुखार को सिर्फ 'वायरल' मानकर नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है. मानसून में वायरल बुखार आम है, लेकिन डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड भी होते हैं. अगर बुखार 24-48 घंटे से ज्यादा रहे, और साथ में शरीर में तेज़ दर्द, उल्टी या कंपकंपी हो, तो खुद इलाज करने के बजाय तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.
  2. सड़क किनारे का खाना और दूषित पानी लेना
    सड़क किनारे का खाना, फल, कच्चा सलाद खाने या दूषित पानी पीने से पेट से जुड़ी कई बीमारियां जैसे फूड पॉइजनिंग, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस E और टाइफाइड का खतरा बढ़ जाता है. मानसून में पाचन की समस्याओं से बचने के लिए हमेशा ताजा घर का बना खाना और सुरक्षित पीने का पानी चुनें.
  3. घर पर मच्छरों से बचाव को नजरअंदाज करना
    मानसून में होने वाली ज्यादातर बीमारियां मच्छरों से फैलती हैं और सबसे आम गलती मच्छरों से बचाव को नजरअंदाज करना है. कई लोग रिपेलेंट का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन गमलों, कूलर, बाल्टियों आदि में जमा पानी को हटाना भूल जाते हैं, जहां मच्छर पनपते हैं. याद रखें कि इलाज से बेहतर बचाव है.
  4. लंबे समय तक गीले कपड़े पहने रहना
    गीले कपड़े और जूते पहनने से त्वचा में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ सकता है. बचाव के आसान लेकिन असरदार तरीकों में कपड़े सुखाना और पैरों की सफाई रखना शामिल है.
  5. बारिश के मौसम में पोषण को नजरअंदाज करना
    बारिश के मौसम में बहुत से लोग फल, सब्जियां और प्रोटीन से भरपूर चीजें कम खाते हैं और तली-भुनी चीजें ज्यादा खाना पसंद करते हैं. इस तरह का खान-पान पेट की सेहत को बिगाड़ सकता है और इम्यूनिटी को कमजोर कर सकता है.कमज़ोर इम्यूनिटी के कारण इस मौसम में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. हालांकि, सही खान-पान से आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बना सकते हैं.
  6. डॉक्टर से सलाह लेने में देरी करना
    कई लोग बिना इलाज के ठीक होने की उम्मीद में कई दिनों तक इलाज में देरी करते हैं. बीमारी का जल्दी पता चलना और समय पर इलाज बहुत जरूरी है, खासकर डेंगू, मलेरिया और लेप्टोस्पायरोसिस जैसी बीमारियों में, जिनमें देरी होने पर जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है.
  7. लंबे समय तक गीले कपड़े पहने रहना
    लंबे समय तक गीले कपड़े या जूते पहनने से त्वचा में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ सकता है. इससे बचने के आसान और असरदार तरीकों में अपने कपड़ों को सुखाना और पैरों को साफ रखना शामिल है.
  8. हर खांसी या गले की खराश के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना
    हर तरह की खांसी या गले की खराश के लिए एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं होती है. डॉक्टर की सलाह के बिना इन्हें लेने से इनका असर कम हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है.
  9. बारिश में भीगे जूते पहनना
    अगर आपके जूते गीले रहते हैं, तो उनमें फंगस और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं. इसलिए, जूते पहनने के बाद उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह सूखने दें.
  10. घर में पीने के पानी की सफाई पर ध्यान न देना
    लोग अक्सर खाने-पीने की चीजों पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन घर में पानी के फिल्टर, टैंक और बोतलों की सफाई करना भूल जाते हैं. दूषित पानी पीने से इन्फेक्शन हो सकता है.

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