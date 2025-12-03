सर्दियों में भूलकर भी इन फलों को न खाएं, वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं
इन फलों की ठंडी तासीर और ज्यादा पानी की मात्रा सर्दियों में पाचन तंत्र पर दबाव डाल सकती है इन्हें कम मात्रा में खाना अच्छा...
Published : December 3, 2025 at 1:08 PM IST
सर्दियों में शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम धीमा हो जाता है. इसलिए कुछ फल खाना सेहत के लिए नुकसानदायक होता है. इन्हें खाने से आप बीमार पड़ सकते हैं. सर्दी-जुकाम और फ्लू होने की संभावना रहती है. यह डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी असर डालता है. इसलिए आपको सर्दियों में कुछ फलों से बचना चाहिए.
सर्दियों के मौसम में इन फलों का सेवन न करें
- तरबूज, खीरा और खरबूजा जैसे फल शरीर को ठंडक देते हैं, विशेषज्ञों सर्दियों में इन फलों का सेवन कम करना चाहिए क्योंकि कमजोर पाचन तंत्र के लिए इन्हें पचाना मुश्किल हो सकता है. सर्दियों में इन फलों की ठंडी तासीर और अधिक पानी की मात्रा पाचन तंत्र पर दबाव डाल सकती है, जिससे गैस और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं.
- इसके साथ ही सर्दियों में ज्यादा अनानास खाने से गले में खराश, मुंह में छाले और एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. सर्दियों में इस फल का ज़्यादा सेवन इम्यून सिस्टम पर असर डाल सकता है. पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है, क्योंकि इस मौसम में इस फल को पचाना मुश्किल हो जाता है. यह बलगम बढ़ाता है. पानी की ज्यादा मात्रा के कारण शरीर का तापमान कम हो जाता है.
- सर्दियों में केले भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि वे बलगम बनाते हैं. कई लोगों को सुबह केले खाने के बाद पेट भारी लगता है. इसलिए, सर्दियों के मौसम में इन्हें कम मात्रा में खाना सबसे अच्छा है.
- अंगूर शरीर को ठंडा रखते हैं क्योंकि उनकी तासीर ठंडी होती है और उनमें पानी की मात्रा अधिक होती है. सर्दियों के मौसम में इन्हें ज्यादा खाने से अक्सर खांसी और जुकाम हो जाता है. क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा चीनी की मात्रा होती है, इसलिए सर्दियों में इन्हें खाना नुकसानदायक होता है.
सर्दियों में कौन सा फल खाना चाहिए?
सर्दियों में सेब, संतरा, अमरूद, अनार और कीवी जैसे फल खाने चाहिए. ये फल इम्यूनिटी बढ़ाते हैं. इनमें विटामिन C भरपूर होता है. ये शरीर को गर्मी और एनर्जी देते हैं.
डाइजेस्टिव सिस्टम का विशेष ध्यान रखें
डाइजेस्टिव सिस्टम शरीर के सबसे जरूरी सिस्टम में से एक है. यह हमारे खाए हुए खाने को तोड़ने और उससे मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए जिम्मेदार है. सर्दियां आपके खाने की आदतों और नतीजतन, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर कई तरह से असर डाल सकती हैं. इसलिए, सर्दियों में अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का खास ध्यान रखना जरूरी है.
स्लो मेटाबॉलिज्म
सर्दियों में, आपका शरीर नॉर्मल टेम्परेचर बनाए रखने के लिए एनर्जी स्टोर करता है. इससे आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है. धीमे मेटाबॉलिज्म से गैस, कब्ज, डायरिया और ब्लोटिंग जैसी पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अपने मेटाबॉलिज्म को तेज करने के लिए, रेगुलर एक्सरसाइज करें और खूब पानी पिएं.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी सिर्फ आम जानकारी के लिए है. यह किसी भी तरह से किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं है. इन गाइडलाइंस को मानने से पहले ज्यादा जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें. ETV भारत इन चीजों का समर्थन नहीं करता है.)