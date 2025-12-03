ETV Bharat / lifestyle

सर्दियों में भूलकर भी इन फलों को न खाएं, वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं

सर्दियों में शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम धीमा हो जाता है. इसलिए कुछ फल खाना सेहत के लिए नुकसानदायक होता है. इन्हें खाने से आप बीमार पड़ सकते हैं. सर्दी-जुकाम और फ्लू होने की संभावना रहती है. यह डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी असर डालता है. इसलिए आपको सर्दियों में कुछ फलों से बचना चाहिए.

सर्दियों में कौन सा फल खाना चाहिए?

सर्दियों में सेब, संतरा, अमरूद, अनार और कीवी जैसे फल खाने चाहिए. ये फल इम्यूनिटी बढ़ाते हैं. इनमें विटामिन C भरपूर होता है. ये शरीर को गर्मी और एनर्जी देते हैं.

डाइजेस्टिव सिस्टम का विशेष ध्यान रखें

डाइजेस्टिव सिस्टम शरीर के सबसे जरूरी सिस्टम में से एक है. यह हमारे खाए हुए खाने को तोड़ने और उससे मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए जिम्मेदार है. सर्दियां आपके खाने की आदतों और नतीजतन, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर कई तरह से असर डाल सकती हैं. इसलिए, सर्दियों में अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का खास ध्यान रखना जरूरी है.

स्लो मेटाबॉलिज्म

सर्दियों में, आपका शरीर नॉर्मल टेम्परेचर बनाए रखने के लिए एनर्जी स्टोर करता है. इससे आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है. धीमे मेटाबॉलिज्म से गैस, कब्ज, डायरिया और ब्लोटिंग जैसी पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अपने मेटाबॉलिज्म को तेज करने के लिए, रेगुलर एक्सरसाइज करें और खूब पानी पिएं.

(डिस्क्लेमर- यह जानकारी सिर्फ आम जानकारी के लिए है. यह किसी भी तरह से किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं है. इन गाइडलाइंस को मानने से पहले ज्यादा जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें. ETV भारत इन चीजों का समर्थन नहीं करता है.)