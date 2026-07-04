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सप्ताह में केवल 2 घंटे इस काम को करने से हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है कम, जानिए विशेषज्ञों की राय

सप्ताह में केवल 2 घंटे इस काम को करने से हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है कम, जानिए विशेषज्ञों की राय ( GETTY IMAGES )