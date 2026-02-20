ETV Bharat / lifestyle

क्या गर्मी में आपका पंखा भी पड़ जाता है धीमा? इन टिप्स का इस्तेमाल कर पंखे की स्पीड बढ़ाएं

गर्मियों में पंखे की स्पीड काफी धीमी हो सकती है. आज, हम इसके पीछे के कारणों को देखेंगे और स्पीड बढ़ाने का तरीका जानेंगे...

क्या गर्मी में आपका पंखा भी पड़ जाता है धीमा? इन टिप्स का इस्तेमाल कर पंखे की स्पीड बढ़ाएं (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 20, 2026 at 7:06 PM IST

5 Min Read
मार्च का महीना शुरू होने से पहले ही आजकल दिन का टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है. जो लोग ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़कर सोते थे, वे अब रात में गर्मी की वजह से पंखे के नीचे सो रहे हैं. ऐसे में, लंबे समय से बेकार पड़े सीलिंग फैन को चालू करने का समय आ गया है. हालांकि, कई लोगों की शिकायत है कि गर्मियों में घर का पंखा बहुत धीरे चलता है. ऐसे में, पंखा बदलने के बजाय आप कुछ आसान टिप्स अपना सकते हैं. ये टिप्स आपके पंखे की स्पीड को काफी बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं. उससे पहले, यह समझें कि पंखे की स्पीड धीमी क्यों हो जाती है...

पंखे की स्पीड धीमी होने के कारण
आमतौर पर गर्मियों में पंखे की स्पीड काफी कम हो जाती है. इसके पीछे पहला कारण वोल्टेज है. असल में, गर्मियों में बिजली की खपत बहुत बढ़ जाती है, जिससे वोल्टेज कम हो जाता है. नतीजतन, पंखे की स्पीड धीमी हो जाती है. इसके अलावा, दूसरा मुख्य कारण पंखे के कंडेंसर का खराब होना है. अगर वोल्टेज ठीक होने पर भी पंखा धीरे चल रहा है, तो इसका कारण पंखे का कमजोर कंडेंसर है. कभी-कभी पंखे पर धूल जमने से भी इसकी स्पीड धीमी हो सकती है.

इन स्टेप्स का पालन करें

कंडेंसर बदलें: कंडेंसर पंखे की स्पीड बढ़ाता है. अगर आपका पंखा बहुत धीरे चल रहा है, तो उसे चेक करके बदल दें. आप किसी भी इलेक्ट्रिकल स्टोर से कंडेंसर खरीद सकते हैं. इसे लगाना भी बहुत आसान है. बस मेन पावर बंद करें, पुराना कंडेंसर हटा दें, और उसी तरह नया लगा दें. अब, पंखा चालू करें. अगर पंखे की स्पीड बढ़ती है, तो यह साबित हो जाएगा कि समस्या कंडेंसर में है.

सफाई: एक्सपर्ट्स का कहना है कि पंखे के ब्लेड पर धूल जमने से उसकी स्पीड काफी कम हो सकती है. ऐसे में, पंखे की ठीक से सफाई जरूर करें. सबसे पहले, अपने घर की मेन पावर सप्लाई बंद करें और फिर पंखे के ब्लेड को गीले और सूखे कपड़े से अच्छी तरह साफ करें. इससे पंखे की स्पीड नॉर्मल हो जाएगी.

रेगुलेटर चेक करें: एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर रेगुलेटर ठीक से काम नहीं कर रहा है या पंखे का स्विच खराब है, तो भी पंखे की स्पीड ऊपर-नीचे हो सकती है. ऐसे में, सबसे अच्छा है कि किसी टेक्नीशियन से रेगुलेटर और स्विच की जांच करवाएं और जरूरत पड़ने पर उन्हें बदल दें.

बेयरिंग या मोटर की दिक्कत: इससे भी सीलिंग फैन धीरे घूम सकता है. खासकर अगर बेयरिंग खराब हैं, तो फैन धीरे घूमेगा और आवाज करेगा. इसके अलावा, अगर मोटर जल जाए या कोई और दिक्कत हो, तो फैन न सिर्फ धीरे घूम सकता है, बल्कि कभी-कभी बिल्कुल भी नहीं घूम सकता है. इसलिए, एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि आप पंखे की स्पीड चेक करने के बाद बढ़ा दें.

साथ ही, कभी-कभी पावर सप्लाई भी फैन की स्पीड पर असर डाल सकती है. सही वोल्टेज न होने से भी फैन धीरे घूम सकता है. इसलिए, अगर फैन की स्पीड धीमी हो जाए, तो घर में किसी इलेक्ट्रीशियन से फैन के वायरिंग कनेक्शन चेक करवाना सही रहता है.

यहां याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि ये काम करते समय पावर पूरी तरह से बंद होनी चाहिए. बिजली का काम करते समय सावधानी बरतने और जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल मदद लेने की भी सलाह दी जाती है.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पठन उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के संबंध में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया डॉक्टर से सलाह लें.)

