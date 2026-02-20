ETV Bharat / lifestyle

क्या गर्मी में आपका पंखा भी पड़ जाता है धीमा? इन टिप्स का इस्तेमाल कर पंखे की स्पीड बढ़ाएं

मार्च का महीना शुरू होने से पहले ही आजकल दिन का टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है. जो लोग ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़कर सोते थे, वे अब रात में गर्मी की वजह से पंखे के नीचे सो रहे हैं. ऐसे में, लंबे समय से बेकार पड़े सीलिंग फैन को चालू करने का समय आ गया है. हालांकि, कई लोगों की शिकायत है कि गर्मियों में घर का पंखा बहुत धीरे चलता है. ऐसे में, पंखा बदलने के बजाय आप कुछ आसान टिप्स अपना सकते हैं. ये टिप्स आपके पंखे की स्पीड को काफी बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं. उससे पहले, यह समझें कि पंखे की स्पीड धीमी क्यों हो जाती है...

पंखे की स्पीड धीमी होने के कारण

आमतौर पर गर्मियों में पंखे की स्पीड काफी कम हो जाती है. इसके पीछे पहला कारण वोल्टेज है. असल में, गर्मियों में बिजली की खपत बहुत बढ़ जाती है, जिससे वोल्टेज कम हो जाता है. नतीजतन, पंखे की स्पीड धीमी हो जाती है. इसके अलावा, दूसरा मुख्य कारण पंखे के कंडेंसर का खराब होना है. अगर वोल्टेज ठीक होने पर भी पंखा धीरे चल रहा है, तो इसका कारण पंखे का कमजोर कंडेंसर है. कभी-कभी पंखे पर धूल जमने से भी इसकी स्पीड धीमी हो सकती है.

इन स्टेप्स का पालन करें

कंडेंसर बदलें: कंडेंसर पंखे की स्पीड बढ़ाता है. अगर आपका पंखा बहुत धीरे चल रहा है, तो उसे चेक करके बदल दें. आप किसी भी इलेक्ट्रिकल स्टोर से कंडेंसर खरीद सकते हैं. इसे लगाना भी बहुत आसान है. बस मेन पावर बंद करें, पुराना कंडेंसर हटा दें, और उसी तरह नया लगा दें. अब, पंखा चालू करें. अगर पंखे की स्पीड बढ़ती है, तो यह साबित हो जाएगा कि समस्या कंडेंसर में है.

सफाई: एक्सपर्ट्स का कहना है कि पंखे के ब्लेड पर धूल जमने से उसकी स्पीड काफी कम हो सकती है. ऐसे में, पंखे की ठीक से सफाई जरूर करें. सबसे पहले, अपने घर की मेन पावर सप्लाई बंद करें और फिर पंखे के ब्लेड को गीले और सूखे कपड़े से अच्छी तरह साफ करें. इससे पंखे की स्पीड नॉर्मल हो जाएगी.