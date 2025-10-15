ETV Bharat / lifestyle

क्या सच में रात में ब्रा पहनकर सोने से क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर, जानें क्या कहते हैं विशेषज्ञ

क्या सच में रात में ब्रा पहनकर सोने से क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर, जानें क्या कहते हैं विशेषज्ञ ( GETTY IMAGES )

महिलाओं को शरीर की देखभाल के लिए कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. इन्हीं में से एक है ब्रा. ब्रा हर महिला की जिंदगी का अहम हिस्सा है. महिलाओं के लिए ब्रा पहनने के कई फायदे हैं. हालांकि, इस बात की जानकारी होना जरूरी है कि कब ब्रा पहनें और कब नहीं. क्योंकि ब्रा का संबंध स्वास्थ्य से होता है. ज्यादातर महिलाएं ब्रा पहनकर सोती हैं. लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि रात में सोते समय ब्रा पहनकर सोने की आदत अच्छी नहीं है. इससे कई समस्याएं होती हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रा पहनकर सोने से ब्लड सर्कुलेशन, त्वचा की सेहत और नींद पर बुरा असर पड़ता है. रात में बिना ब्रा के क्यों सोना चाहिए? आइए जानें ब्रा पहनकर सोने के क्या नुकसान हैं...

रात में ब्रा क्यों नहीं पहननी चाहिए?

फंगल इन्फेक्शन और खुजली का खतरा: रात में सोते समय ब्रा पहनने से स्तनों के आसपास बहुत ज़्यादा पसीना आता है. इससे बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. नतीजतन, त्वचा में जलन और रैशेज हो सकते हैं. इससे खुजली हो सकती है. इसलिए महिलाओं को रात में ब्रा नहीं पहननी चाहिए.

काले धब्बे: दिन भर टाइट ब्रा पहनने के बाद, रात में उसे उतारकर सोना सबसे अच्छा होता है. अगर आप ऐसा नहीं करती हैं, तो स्तनों के आसपास की त्वचा पर रैशेज, लालिमा और खुजली हो सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि स्तनों की त्वचा बहुत संवेदनशील होती है. ब्रा के रैशेज को नजरअंदाज करने से त्वचा पर काले धब्बे पड़ सकते हैं. इसलिए, रात में ब्रा उतारकर सोना ही उचित माना जाता है.

एलर्जी की समस्या: लंबे समय तक ब्रा पहनने से स्तनों के आसपास पसीना जमा हो जाता है. अगर रात में ब्रा नहीं उतारी जाए, तो त्वचा को सूखने का समय नहीं मिलता. इससे त्वचा को हवा नहीं मिल पाती. नमी से बैक्टीरिया पनपने का खतरा बढ़ जाता है. इससे छाले और एलर्जी हो सकती है.