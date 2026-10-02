क्या आपके किचन सिंक में पानी जमा हो जाता है? तो इस समस्या को हल करने के लिए इन टिप्स को अपनाएं
किचन सिंक में पानी जमा होने या ड्रेन के जाम होने की समस्या को दूर करने के लिए ये असरदार और घरेलू उपाय अपना सकते...
Published : October 2, 2026 at 7:15 PM IST
सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, किचन में लगातार काम चलता रहता है. रात के खाने की प्लेटें, पानी के गिलास, कटोरे और दूसरी चीजें धोने के लिए सिंक बहुत जरूरी है.अगर सिंक साफ हो, तो बर्तन धोना काफी आसान हो जाता है. असली परेशानी तब शुरू होती है जब सिंक में पानी जमा होने लगता है या वह चोक हो जाता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बर्तनों से निकलने वाले खाने के छोटे-छोटे टुकड़े और कचरा सिंक के ड्रेनपाइप में जमा हो जाते हैं.क्या आप भी बार-बार सिंक चोक होने से परेशान हैं? तो यह जानकारी आपके लिए है. इन कुछ आसान टिप्स अपनाकर आप सिंक में पानी जमा होने की समस्या को आसानी से हल कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि वे टिप्स क्या हैं...
गर्म पानी: सिंक को साफ करने का सबसे आसान तरीका गर्म पानी का इस्तेमाल करना है. हां, आपने सही सुना. गर्म पानी सिंक के पाइप में फंसी गंदगी को हटाने में मदद करता है. ऐसा करने के लिए, सबसे पहले एक बड़े बर्तन में थोड़ा पानी गर्म करें. फिर, सावधानी से पानी को सिंक में डालें. इस प्रक्रिया को तीन से चार बार दोहराने से पाइप में जमा सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी. इसके अलावा, गर्म पानी डालने से चिकनाई भी धुल जाएगी.
बेकिंग सोडा और सिरका: सिंक में पानी जमा होने से रोकने के लिए बेकिंग सोडा और सिरका बहुत असरदार होते हैं. सबसे पहले, एक कप पानी में आधा कप बेकिंग सोडा और आधा कप सिरका मिलाएं. अब, इस मिश्रण को सिंक में डालें. 15 मिनट बाद, इसमें गर्म पानी डालें. सिंक को दो-तीन बार गर्म पानी से धोएं, इससे सिंक के पाइप में जमा कचरा आसानी से साफ हो जाएगा.
प्लंगर का इस्तेमाल करें: आजकल हर घर में प्लंजर होता है. यह घर की एक जरूरी चीज तो है ही, साथ ही सिंक की सफाई के लिए भी बहुत काम आता है. कई लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ टॉयलेट के लिए है. लेकिन इसका इस्तेमाल किचन सिंक से कचरा हटाने के लिए भी किया जा सकता है. ड्रेन में प्लंजर का इस्तेमाल करने से सिंक साफ हो जाता है और जमा हुई गंदगी निकल जाती है.
मुड़ा हुआ तार का हैंगर: जाम हो चुके सिंक को साफ करने के लिए वायर हैंगर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर सिंक खाने के टुकड़ों और दूसरी गंदगी की वजह से जाम हो गया है, तो उसे साफ करने के लिए हैंगर के हुक वाले सिरे का इस्तेमाल करें. ऊपर बताए गए तरीकों को अपनाकर आप आसानी से सिंक साफ कर सकते हैं.
पेपरमिंट ऑयल: कभी-कभी सिंक में पानी जमा हो जाने से बदबू आने लगती है. इस बदबू को दूर करने के लिए पेपरमिंट ऑयल का इस्तेमाल करें. सबसे पहले सिंक से पानी निकाल दें. फिर एक स्प्रे बोतल में थोड़ा पानी भरें, उसमें पेपरमिंट ऑयल की 10 बूंदें मिलाएं और इस मिश्रण को सिंक में स्प्रे करें. इससे बदबू चली जाएगी.