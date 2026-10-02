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क्या आपके किचन सिंक में पानी जमा हो जाता है? तो इस समस्या को हल करने के लिए इन टिप्स को अपनाएं

क्या आपके किचन सिंक में पानी जमा हो जाता है? तो इस समस्या को हल करने के लिए इन टिप्स को अपनाएं ( ETV Bharat )

सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, किचन में लगातार काम चलता रहता है. रात के खाने की प्लेटें, पानी के गिलास, कटोरे और दूसरी चीजें धोने के लिए सिंक बहुत जरूरी है.अगर सिंक साफ हो, तो बर्तन धोना काफी आसान हो जाता है. असली परेशानी तब शुरू होती है जब सिंक में पानी जमा होने लगता है या वह चोक हो जाता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बर्तनों से निकलने वाले खाने के छोटे-छोटे टुकड़े और कचरा सिंक के ड्रेनपाइप में जमा हो जाते हैं.क्या आप भी बार-बार सिंक चोक होने से परेशान हैं? तो यह जानकारी आपके लिए है. इन कुछ आसान टिप्स अपनाकर आप सिंक में पानी जमा होने की समस्या को आसानी से हल कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि वे टिप्स क्या हैं...