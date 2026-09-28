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क्या खाने के बाद 15 से 20 मिनट तक टहलने से बर्न होता है ज्यादा फैट? जानें विशेषज्ञ की राय

सोशल मीडिया और कई हेल्थ एक्सपर्ट अक्सर सलाह देते हैं कि खाने के बाद 15 से 20 मिनट तक टहलने से फैट बर्न करने में मदद मिल सकती है. हालांकि, ज्यादातर साइंटिस्ट इस बात से सहमत नहीं हैं. उनका कहना है कि इससे असल में फैट बर्न करने में मदद नहीं मिलती, खाने के बाद 15 से 20 मिनट तक टहलने से सीधे तौर पर कोई बड़ा फैट-बर्निंग मैजिक नहीं होता, और साइंटिफिक रिसर्च भी इस बात को कन्फर्म करती है. वजन कम करने या फैट कम करने के लिए, शरीर को 'कैलोरी डेफिसिट' की जरूरत होती है, जो इतनी कम वॉक से हासिल नहीं हो सकता, हालांकि, भले ही यह फैट बर्न करने का सबसे असरदार तरीका न हो, लेकिन खाने के बाद टहलने के कई और भी जबरदस्त और साबित हेल्थ बेनिफिट्स हैं.