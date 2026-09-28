क्या खाने के बाद 15 से 20 मिनट तक टहलने से बर्न होता है ज्यादा फैट? जानें विशेषज्ञ की राय
खाने के बाद टहलना आपकी सेहत के लिए जरूर फायदेमंद है, लेकिन इससे सीधे आपका फैट बर्न नहीं होता. साइंटिस्ट और फ़िटनेस एक्सपर्ट का मानना...
Published : September 28, 2026 at 3:28 PM IST
सोशल मीडिया और कई हेल्थ एक्सपर्ट अक्सर सलाह देते हैं कि खाने के बाद 15 से 20 मिनट तक टहलने से फैट बर्न करने में मदद मिल सकती है. हालांकि, ज्यादातर साइंटिस्ट इस बात से सहमत नहीं हैं. उनका कहना है कि इससे असल में फैट बर्न करने में मदद नहीं मिलती, खाने के बाद 15 से 20 मिनट तक टहलने से सीधे तौर पर कोई बड़ा फैट-बर्निंग मैजिक नहीं होता, और साइंटिफिक रिसर्च भी इस बात को कन्फर्म करती है. वजन कम करने या फैट कम करने के लिए, शरीर को 'कैलोरी डेफिसिट' की जरूरत होती है, जो इतनी कम वॉक से हासिल नहीं हो सकता, हालांकि, भले ही यह फैट बर्न करने का सबसे असरदार तरीका न हो, लेकिन खाने के बाद टहलने के कई और भी जबरदस्त और साबित हेल्थ बेनिफिट्स हैं.
खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट तक टहलने से ये फायदे मिल सकते हैं...
- मुंबई के सैफी हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन के कंसल्टेंट गौरव गुप्ता का कहना है कि खाना खाने के बाद टहलने से मेटाबोलिक हेल्थ को कई जरूरी फायदे हो सकते हैं. 15 से 20 मिनट तक टहलने से शरीर को ब्लड शुगर लेवल को सही ढंग से मैनेज करने में मदद मिलती है. जब हम कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाना खाते हैं, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है. हल्की शारीरिक गतिविधि से मांसपेशियों को एनर्जी के लिए इस ग्लूकोज का कुछ हिस्सा इस्तेमाल करने में मदद मिलती है, जिससे खाना खाने के बाद ब्लड शुगर में होने वाली तेजी को कम किया जा सकता है और शरीर के इंसुलिन रिस्पॉन्स को बेहतर बनाया जा सकता है.
- यह उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद हो सकता है जिन्हें प्री-डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मोटापा या फैटी लिवर की बीमारी है. खाना खाने के बाद नियमित रूप से टहलने से ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में मदद मिल सकती है और ब्लड शुगर में अचानक होने वाली तेजी को कम किया जा सकता है. समय के साथ, ब्लड शुगर कंट्रोल और इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार से ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ बेहतर हो सकती है.
- जिन लोगों को फैटी लिवर की समस्या है या जिनका वजन ज्यादा है, उनके लिए खाना खाने के बाद टहलना बिना किसी मुश्किल वर्कआउट के रोजाना की शारीरिक गतिविधि बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है. इसमें निरंतरता जरूरी है. भले ही खाना खाने के बाद थोड़ी देर टहलने से अकेले बहुत ज्यादा फैट बर्न न हो, लेकिन अगर इसे संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और एक स्वस्थ जीवनशैली के साथ जोड़ा जाए, तो यह समय के साथ वजन को बेहतर ढंग से मैनेज करने और मेटाबॉलिक हेल्थ को सुधारने में मदद कर सकता है.
- यह भी ध्यान देने वाली बात है कि वॉक बहुत तेज या हेवी नहीं होनी चाहिए. शरीर द्वारा ग्लूकोज़ का सही इस्तेमाल करने के लिए आराम से की गई तेज चाल (ब्रिस्क वॉक) ही काफी होती है. बहुत से लोगों के लिए, खाने के बाद टहलना एक आसान और लंबे समय तक अपनाई जा सकने वाली आदत बन जाती है.
- इसलिए, भले ही खाने के बाद 15-20 मिनट की वॉक को फैट बर्न करने का शॉर्टकट नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन इससे ब्लड शुगर और इंसुलिन मेटाबॉलिज्म को काफी फायदा होता है. प्री-डायबिटीज, फैटी लिवर या ज्यादा वजन वाले लोगों के लिए अपनी दिनचर्या में खाने के बाद थोड़ी देर टहलने को शामिल करना बेहतर मेटाबोलिक हेल्थ की दिशा में एक आसान लेकिन असरदार कदम हो सकता है.