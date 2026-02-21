ETV Bharat / lifestyle

क्या रात का खाना छोड़ देने से वजन कम करने में मिलती है मदद? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

इआजकल बहुत से लोग मोटापे समस्या से जूझ रहे हैं. लोग वजन कम करने की तमाम कोशिश करते हैं. कुछ लोग जिम में घंटों पसीना बहाते हैं, तो कुछ लोग स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं. कुछ लोग तो लंच या डिनर भी छोड़ देते हैं, यह सोचकर कि ऐसा करने से उन्हें वजन कम करने में मदद मिलेगी. लेकिन क्या डिनर छोड़ने से सच में वजन कम करने में मदद मिलती है? आइए जानते हैं कि लखनऊ की एमडी फिजीशियन डॉ. आरिफा शेख क्या कहती हैं...

जानिए डॉक्टर का क्या है कहना?

लखनऊ की एमडी फिजीशियन डॉ. आरिफा शेख का कहना है कि लंच या डिनर स्किप करने से वजन कम करने में मदद नहीं मिलती है. असल में, इस तरह से खाना स्किप करने से वजन कम होने के बजाय बढ़ सकता है. डॉक्टर यह भी कहते हैं कि सिर्फ डिनर ही नहीं, बल्कि लंच स्किप करने से मोटापा या ज्यादा वजन बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है.

लंबे समय तक फास्टिंग करने से शरीर भुखमरी की हालत में चला जाता है. इससे मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है. फैट बर्न करने के बजाय, शरीर उसे स्टोर करना शुरू कर देता है. इससे मसल्स लॉस के कारण कुछ समय के लिए वजन कम होता है. हालांकि, घटा हुआ वजन जल्दी वापस आ जाता है. डॉक्टर का कहना है कि यह आपके वजन घटाने की कोशिशों को खराब कर सकता है.

भोजन न करने से सेहत पर क्या असर पड़ता है.

दोपहर या रात का खाना न खाने से ब्लड शुगर का लेवल असंतुलित हो सकता है. इससे अचानक चक्कर आना, कमजोरी, सिरदर्द और थकान हो सकती है. जब शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, तो वह ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए मांसपेशियों का उपयोग करता है. इससे शरीर की ताकत कम हो जाती है.

खाना न खाने से आप कुछ कैलोरी कम कर सकते हैं. हालांकि, इससे वजन कम करने में मदद नहीं मिलती है. बल्कि, इससे भोजन की गुणवत्ता पर असर पड़ता है. खाना न खाने पर आप ज्यादा खा लेते हैं. भूख बढ़ने पर दिमाग आपको ज्यादा खाने के संकेत भेजता है. इससे आप जरूरत से ज्यादा कैलोरी का सेवन कर लेते हैं. यह आदत वजन कम होने के बजाय बढ़ा सकती है.

खाना क्यों जरूरी है?

हमारा शरीर रोजाना के कामों के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करता है. यह एनर्जी हमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर से मिलती है. लंच शरीर को जरूरी एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देता है. खाना हमें फिजिकली और मेंटली एक्टिव रखता है. लेकिन, खाना स्किप करने से हमारा मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिससे ब्लड शुगर, एनर्जी लेवल और हार्मोनल बैलेंस पर असर पड़ता है.

आसान शब्दों में कहें तो, जब हम खाना छोड़ देते हैं, तो हमारे शरीर को बाद के खाने के लिए एनर्जी बचानी पड़ती है. इससे हमारा मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिससे हमें ज्यादा भूख लगती है. इससे हम ज्यादा खा सकते हैं. वजन कम करने के लिए लंच या डिनर छोड़ने से मोटापे और डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है.

क्या डिनर स्किप करना ठीक है?

कुछ लोगों का मानना ​​है कि रात में खाना न खाने से कैलोरी बर्न नहीं होती है. इसीलिए वे डिनर स्किप कर देते हैं. हालांकि, डॉ. आरिफा शेख के अनुसार, जो लोग डिनर स्किप करते हैं, उनका वजन बढ़ने का चांस ज्यादा होता है. भले ही आपको शुरू में लगे कि आपका वजन कम हो गया है, लेकिन भविष्य में आपको जरूर दिक्कतें होंगी. डॉक्टर चेतावनी देते हैं कि भविष्य में आप ओवरवेट या मोटे हो सकते हैं. इसका मतलब है कि आपकी वजन घटाने की कोशिशों का नतीजा आखिर में वजन बढ़ना ही होगा.