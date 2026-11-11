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क्या केले के छिलके को चेहरे पर रगड़ने से झुर्रियां होती हैं दूर? जानिए क्या है 'बनाना बोटॉक्स'

क्या केले के छिलके को चेहरे पर रगड़ने से झुर्रियां होती हैं दूर? जानिए क्या है 'बनाना बोटॉक्स' ( GETTY IMAGES )

एक समय था जब स्किनकेयर का मतलब बस साफ पानी से चेहरा धोना और हल्दी लगाना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है. आज, बढ़ते प्रदूषण से त्वचा को बचाने के लिए बाजार में कई तरह के असरदार एंटी-पॉल्यूशन स्किनकेयर उत्पाद और उपाय मौजूद हैं. साथ ही, पारंपरिक घरेलू नुस्खे भी काफी लोकप्रिय हो रहे है, इसका एक उदाहरण 'बनाना बोटोक्स' (केले का बोटोक्स) है.

आजकल, चेहरे की झुर्रियों से छुटकारा पाने के लिए 'बनाना बोटोक्स' (Banana Botox) एक नए ट्रेंड के रूप में सामने आया है. हालांकि यह कॉन्सेप्ट काफी समय से मौजूद है, लेकिन हाल ही में इसे काफी लोकप्रियता मिली है, खासकर तब से जब से मशहूर हस्तियों ने इसे अपनाना शुरू किया है. हाल ही में, अभिनेत्री अदा शर्मा ने 'बनाना बोटोक्स' ट्रीटमेंट लिया है. लेकिन क्या यह सच में झुर्रियों को कम करने में मदद करता है? डर्मेटोलॉजिस्ट से जानिए...