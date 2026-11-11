क्या केले के छिलके को चेहरे पर रगड़ने से झुर्रियां होती हैं दूर? जानिए क्या है 'बनाना बोटॉक्स'
आजकल 'बनाना बोटोक्स' काफी चलन में है. यह उपाय चेहरे की झुर्रियों को कम करने और त्वचा को कसने में मदद करता है.
Published : November 11, 2026 at 5:52 PM IST
एक समय था जब स्किनकेयर का मतलब बस साफ पानी से चेहरा धोना और हल्दी लगाना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है. आज, बढ़ते प्रदूषण से त्वचा को बचाने के लिए बाजार में कई तरह के असरदार एंटी-पॉल्यूशन स्किनकेयर उत्पाद और उपाय मौजूद हैं. साथ ही, पारंपरिक घरेलू नुस्खे भी काफी लोकप्रिय हो रहे है, इसका एक उदाहरण 'बनाना बोटोक्स' (केले का बोटोक्स) है.
आजकल, चेहरे की झुर्रियों से छुटकारा पाने के लिए 'बनाना बोटोक्स' (Banana Botox) एक नए ट्रेंड के रूप में सामने आया है. हालांकि यह कॉन्सेप्ट काफी समय से मौजूद है, लेकिन हाल ही में इसे काफी लोकप्रियता मिली है, खासकर तब से जब से मशहूर हस्तियों ने इसे अपनाना शुरू किया है. हाल ही में, अभिनेत्री अदा शर्मा ने 'बनाना बोटोक्स' ट्रीटमेंट लिया है. लेकिन क्या यह सच में झुर्रियों को कम करने में मदद करता है? डर्मेटोलॉजिस्ट से जानिए...
बनाना बोटॉक्स क्या है?
बनाना बोटॉक्स आजकल सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है. इसमें केले के छिलके के अंदरूनी हिस्से को सीधे चेहरे पर रगड़ा जाता है. कहा जाता है कि इससे त्वचा मुलायम होती है और झुर्रियां कम होती हैं. अभिनेत्री अदाशर्मा ने भी इसे आजमाया और इसका वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया.
एक्ट्रेस अदा शर्मा ने क्या कहा?
एक्ट्रेस अदा शर्मा ने भी इस वायरल ट्रेंड को आजमाया और इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. मजाकिया अंदाज में, उन्होंने केले के छिलके को बोटॉक्स का सबसे सस्ता ऑप्शन बताया और दिखाया कि इसे चेहरे पर कैसे लगाया जाता है. इस हैक को आजमाते हुए, अदा शर्मा ने कहा कि बोटॉक्स का सबसे सस्ता ऑप्शन वह है जो आपके घर में पहले से मौजूद है और यह ऐसी चीज है जिसे हम सालों से फेंक रहे हैं. उन्होंने मजाक में कहा कि यह 'बनाना बोटॉक्स' है. बस एक केले का छिलका लें और इसे अपने चेहरे पर लगाएं.
क्या केले का छिलका वाकई बोटॉक्स की तरह काम करता है?
विशेषज्ञों का कहना है कि केले में पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. इसके छिलके में कई प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं. हालांकि, इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि सिर्फ केले का छिलका लगाने से बोटॉक्स इंजेक्शन जैसा असर होता है. झुर्रियों को कम करने में बोटॉक्स ज्यादा कारगर है. इसके असर 3 से 4 महीने तक रहते हैं. समय बीतने के साथ झुर्रियां नहीं बनतीं. चेहरे पर बनी झुर्रियां धीरे-धीरे कम हो जाती हैं. इसके अलावा, यह न सोचें कि केले के छिलके को चेहरे पर रगड़ने से बोटॉक्स जैसा असर होगा.
क्या यह नुस्खा वाकई काम करता है?
बोटॉक्स खास होता है. इसमें बोटुलिनम टॉक्सिन को विशिष्ट मांसपेशियों में इंजेक्ट किया जाता है. यह कुछ झुर्रियों को कम करता है. केले के छिलके उतने प्रभावी नहीं होते. इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि चेहरे पर छिलका रगड़ने से उम्र बढ़ने के लक्षण कम होते हैं या कोलेजन का उत्पादन बढ़ता है. साथ ही, कुछ लोगों को त्वचा पर सीधे भोजन लगाने से एलर्जी हो सकती है.
केले के छिलके को स्किन पर रगड़ने से अच्छा है कि त्वचा की उचित देखभाल करें. झुर्रियों, दाग-धब्बों और बढ़ती उम्र के लक्षणों से छुटकारा पाने के लिए, पहले किसी त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लें.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी और सुझाव सिर्फ जानकारी मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)