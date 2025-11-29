ETV Bharat / lifestyle

क्या एक सफेद बाल उखाड़ने से बाकी बाल भी सफेद हो जाते हैं? एक्सपर्ट्स से जानें

बहुत से लोग सोचते हैं कि एक सफेद बाल उखाड़ने से दूसरे बाल भी सफेद हो जाते है, ऐसे में जानिए ...

Does plucking one white hair cause the rest to turn white as well? Learn from the experts.
क्या एक सफेद बाल उखाड़ने से बाकी बाल भी सफेद हो जाते हैं? एक्सपर्ट्स से जानें (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 29, 2025 at 3:21 PM IST

उम्र के साथ बालों का रंग बदलता है. लेकिन, हाल ही में, कई लोगों के बाल, चाहे उनकी उम्र या जेंडर कुछ भी हो, सफेद हो रहे हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि लाइफस्टाइल में बदलाव, खाने-पीने की आदतें, स्ट्रेस, जेनेटिक फैक्टर और एयर पॉल्यूशन इसके मुख्य कारण हैं. सफेद बाल दिखना कई लोगों के लिए चिंता की बात होती है, खासकर कम उम्र में. ऐसे में उनका पहला रिएक्शन होता है कि चलो इसे उखाड़ देते हैं! लेकिन यह भी डर रहता है कि एक बाल उखाड़ने से दस और बाल सफेद उग आएंगे. लेकिन क्या यह सच है? क्या एक सफेद बाल उखाड़ने से दूसरे बाल भी तेजी से सफेद होते हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. शिवांगी राणा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें बताया है कि जब आप एक सफेद बाल उखाड़ते हैं तो असल में क्या होता है...

यह एक मिथक है
डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. शिवांगी राणा के अनुसार, यह एक मिथक है कि सफेद बाल उखाड़ने से और सफेद बाल उगते हैं. वह कहती हैं कि इस बात का कोई साइंटिफिक आधार नहीं है. हर हेयर फॉलिकल अलग-अलग काम करता है और उस पर आस-पास के हेयर फॉलिकल की एक्टिविटी का कोई असर नहीं पड़ता है. इसका मतलब है कि जब एक भी सफेद बाल हटाया जाता है, तो आस-पास के हेयर फॉलिकल सफेद बाल पैदा करने के लिए स्टिम्युलेट नहीं होते. लेकिन स्टडीज के मुताबिक, बार-बार तोड़ने से हेयर फॉलिकल को नुकसान हो सकता है, जिससे उस एरिया में बाल झड़ने लगते हैं.

ये है बालों के सफेद होने का कारण
दरअसल, हमारे बालों का रंग मुख्य रूप से मेलेनिन से प्रभावित होता है, यह एक पिगमेंट है जो हेयर फॉलिकल्स में पाए जाने वाले मेलानोसाइट्स नाम के खास सेल्स से बनता है. ये सेल्स मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं: यूमेलानोसाइट्स, जो भूरे से काले रंग के पिगमेंट बनाते हैं, और फियोमेलानोसाइट्स, जो लाल और पीले रंग के पिगमेंट बनाते हैं. समय के साथ, खासकर उम्र के साथ, किसी व्यक्ति के हेयर फॉलिकल्स में मेलानोसाइट्स कम एक्टिव हो सकते हैं, जिससे मेलेनिन पिगमेंट बनना कम हो जाता है. नतीजतन, बाल ग्रे या सफेद दिखने लगते हैं.

सावधानी बरतनी जरूरी
डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. शिवांगी राणा के अनुसार छोटे बाल घने और लंबे बाल पतले दिखते हैं. ऐसे में, अगर तोड़े गए सफेद बाल छोटे हैं, तो आने वाले नए बाल घने दिखेंगे , जिससे ऐसा लगेगा कि और ज्यादा सफेद बाल उग आए हैं. हालांकि, एक बार बाल सफेद हो जाने के बाद, वे दोबारा काले नहीं होंगे, और इसे उलटा भी नहीं किया जा सकता, लेकिन उनका सुझाव है कि आपको बाकी बालों को जल्दी सफेद होने से रोकने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए.

बालों के सफेद होने के पीछे कई फैक्टर्स
ऐसा कहा जाता है कि कई फैक्टर्स, जैसे मेंटल स्ट्रेस, नींद न आना, विटामिन D की कमी, सिगरेट पीना, धुआं अंदर लेना, एयर पॉल्यूशन और फ्री रेडिकल्स, मेलानोसाइट्स के लेवल को कम कर सकते हैं, जो बालों के काले रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं. उन्होंने कहा कि इनसे बचने से बाल सफेद होने की रफ्तार धीमी हो सकती है. इसके अलावा, उन्होंने बताया कि पूरी रात सोने से मेलाटोनिन बनने में मदद मिलती है. इस तरह मेंटल स्ट्रेस कम करने से फ्री रेडिकल्स के नुकसानदायक असर कम हो सकते हैं, और अगर जरूरत हो, तो कैल्शियम पैंटोथेनेट टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है, जो एक तरह का सप्लीमेंट है जिसमें मेलाटोनिन, विटामिन D और B कॉम्प्लेक्स होता है.

(डिस्क्लेमर- यह जानकारी सिर्फ आम जानकारी के लिए है. यह किसी भी तरह से किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं है. इन गाइडलाइंस को मानने से पहले ज्यादा जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें. ETV भारत इन चीजों का समर्थन नहीं करता है.)

