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जीरे के पानी से क्या सच में कम होता है बॉडी फैट, जानिए बेहतर नतीजों के लिए इसे कब और कैसे पीना चाहिए?

रोजाना जीरा पानी पीने से वजन कम करने में मदद मिलती है, लेकिन इसे कब और कैसे पीना चाहिए, यह जानने के लिए खबर पढ़ें...

Does cumin water really reduce body fat? Find out when and how to drink it for the best results.
जीरे के पानी से क्या सच में कम होता है बॉडी फैट, जानिए बेहतर नतीजों के लिए इसे कब और कैसे पीना चाहिए? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 21, 2026 at 8:14 PM IST

6 Min Read
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जीरे का पानी वजन घटाने के लिए एक बहुत अच्छा नेचुरल नुस्खा माना जाता है. रोज सुबह खाली पेट जीरे का पानी या गर्म जीरे का पानी पीने से डाइजेशन बेहतर होता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और वजन घटाने में मदद मिलती है. इसी वजह से, यह वजन कम करने वालों के लिए एक टॉप चॉइस है. तो, क्या जीरे का पानी पीने से सच में वजन कम होता है? इसे रोज पीने से शरीर में क्या बदलाव होते हैं? आइए जानते हैं...

जीरे में भरपूर पोषक तत्व होते हैं, इसलिए सदियों से इसका इस्तेमाल दवा के तौर पर किया जाता रहा है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट, जरूरी विटामिन और आयरन व मैग्नीशियम जैसे मिनरल भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. पानी में जीरा भिगोने से ऐसे खास तत्व निकलते हैं जो सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद होते हैं. मतलब, जीरी के पानी में मौजूद पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट पाचन एंजाइम को सक्रिय करते हैं, जिससे पाचन आसान होता है और पेट फूलने व गैस जैसी समस्याएं कम होती हैं. यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर वजन को नियंत्रित करने में भी मदद करता है.

जीरे का पानी वजन घटाने में कैसे मदद करता है?

  • मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में सहायक: जीरे में पाए जाने वाले तत्व शरीर के मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा सकते हैं, जिससे कैलोरी ज्यादा तेजी से बर्न होती है.
  • पाचन बेहतर करने में मददगार: जीरे का पानी पाचन एंजाइम के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे खाना पचाने में मदद मिलती है। बेहतर पाचन से पेट फूलने की समस्या नहीं होती और पाचन तंत्र ठीक से काम करता है, ये चीजें परोक्ष रूप से वजन घटाने में मदद करती हैं.
  • भूख को करता है कंट्रोल: सुबह खाली पेट जीरे का पानी पीने से भूख कम लगती है और पेट भरा हुआ महसूस होता है. इससे कैलोरी का सेवन कम होता है और डाइट को कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है.

इन फायदों को देखते हुए, जीरे का पानी काफी फायदेमंद लगता है, हालांकि, रोजाना इसे पीना वजन घटाने का कोई जादुई उपाय नहीं है. स्टडीज से पता चलता है कि हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज के साथ इसका सेवन निश्चित रूप से फायदेमंद हो सकता है. लेकिन, बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के सिर्फ जीरे का पानी पीने से वजन कम नहीं होगा.

Does cumin water really reduce body fat? Find out when and how to drink it for the best results.
जीरे के पानी से क्या सच में कम होता है बॉडी फैट (GETTY IMAGES)

अध्ययन क्या कहता है?
जीरे के वजन घटाने संबंधी लाभों पर शोध अभी सीमित है, लेकिन 2016 में प्रकाशित एक अध्ययन जिसका शीर्षक है " अधिक वजन वाले व्यक्तियों में जीरे और नींबू के सेवन का वजन घटाने और चयापचय स्थिति पर प्रभाव ", से पता चलता है कि नींबू के साथ जीरा का सेवन अधिक वजन वाले लोगों में उल्लेखनीय वजन घटाने में सहायक हो सकता है. रोजाना जीरे का पानी पीना संतुलित आहार का हिस्सा हो सकता है.

बेहतर नतीजों के लिए इसे कब और कैसे पीना चाहिए?

  • वजन घटाने के लिए, हर सुबह नाश्ते से पहले जीरे का पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है. खाने से पहले इसे पीने से भूख कंट्रोल करने में मदद मिलती है, जबकि खाने के बाद पीने से पाचन बेहतर होता है. अगर आप रोज एक ही स्वाद से बोर हो जाते हैं, तो आप इसमें थोड़ा पुदीना, अदरक, नींबू का रस या शहद मिला सकते हैं. हालांकि, अच्छे नतीजे पाने के लिए जीरे के पानी के साथ-साथ संतुलित आहार और नियमित व्यायाम भी जरूरी है.
  • हमारी रसोई में मिलने वाले साधारण सा जीरा सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. हज़ारों रुपये खर्च करने या बार-बार अस्पताल जाने के बजाय, जीरे का पानी पीने से अतिरिक्त फैट कम करने में मदद मिल सकती है और साथ ही जरूरी स्वास्थ्य लाभ और ऊर्जा भी मिलती है. इस ड्रिंक का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और यह सभी के लिए उपयुक्त है. यहा तक कि जिनका वजन ज्यादा नहीं है, वे भी अपने शरीर को स्वस्थ और सक्रिय रखने के लिए दिन में कम से कम एक बार जीरे का पानी पी सकते हैं
  • यह ड्रिंक मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है. ज्यादा खाने से बचने के लिए भोजन से पहले एक गिलास जीरे का पानी पीने की भी सलाह दी जाती है.

ध्यान दें
जीरे का पानी एक हेल्दी जीवनशैली का फायदेमंद हिस्सा हो सकता है, हालांकि, यह मोटापे या दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए मेडिकल इलाज का विकल्प नहीं है. डायबिटीज या पुरानी बीमारियों से जूझ रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं या खास तरह की डाइट का पालन करने वाले लोगों को रोजाना इसके सेवन से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लेनी चाहिए.

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