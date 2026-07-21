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जीरे के पानी से क्या सच में कम होता है बॉडी फैट, जानिए बेहतर नतीजों के लिए इसे कब और कैसे पीना चाहिए?

जीरे के पानी से क्या सच में कम होता है बॉडी फैट, जानिए बेहतर नतीजों के लिए इसे कब और कैसे पीना चाहिए? ( GETTY IMAGES )