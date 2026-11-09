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क्या बच्चों का मीठा खाने की तरफ झुकाव यह दिखाता है कि उन्हें बेहतर न्यूट्रिशन मिल रहा है?

क्या बच्चों का मीठा खाने की तरफ झुकाव यह दिखाता है कि उन्हें बेहतर न्यूट्रिशन मिल रहा है? ( GETTY IMAGES )

किसी बच्चे को मीठी चीज खाने के बाद मुस्कुराते या खुशी जाहिर करते देखना वाकई बहुत अच्छा लगता है. लेकिन, स्वाद की पसंद और पोषण संबंधी जरूरत के बीच एक बड़ा अंतर होता है. मीठे स्वाद के प्रति बच्चे का स्वाभाविक झुकाव उसके जैविक विकास और ऊर्जा की जरूरतों से गहराई से जुड़ा होता है, फिर भी किसी चीज को सिर्फ पसंद करना और उस चीज का बच्चे के विकास के लिए वास्तव में सही होना, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है. जानिए क्या?

बच्चे मीठी चीजों की ओर क्यों आकर्षित होते हैं?

हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल्स में सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन और नियोनेटोलॉजिस्ट डॉ. डी. श्रीकांत का कहना है कि मीठे स्वाद को पहचानने की क्षमता जन्म से पहले ही विकसित हो जाती है, और नवजात शिशु बिना किसी सिखाए ही इस पर प्रतिक्रिया देते हैं. प्रकृति का तर्क सरल है कि मीठा स्वाद ऊर्जा होने का संकेत देता है, और बच्चे का पहला आहार (मां का दूध) हल्का मीठा होता है. यह स्वाभाविक झुकाव बच्चों को उनके सबसे तेज विकास के चरण में दूध और पके फलों को स्वीकार करने में मदद करता है.