क्या बच्चों का मीठा खाने की तरफ झुकाव यह दिखाता है कि उन्हें बेहतर न्यूट्रिशन मिल रहा है?
अगर मां अपने खान-पान में विविधता रखती है, तो उसका बच्चा बहुत छोटी उम्र से ही कई तरह के स्वादों से परिचित हो जाता है...
Published : November 9, 2026 at 3:38 PM IST
किसी बच्चे को मीठी चीज खाने के बाद मुस्कुराते या खुशी जाहिर करते देखना वाकई बहुत अच्छा लगता है. लेकिन, स्वाद की पसंद और पोषण संबंधी जरूरत के बीच एक बड़ा अंतर होता है. मीठे स्वाद के प्रति बच्चे का स्वाभाविक झुकाव उसके जैविक विकास और ऊर्जा की जरूरतों से गहराई से जुड़ा होता है, फिर भी किसी चीज को सिर्फ पसंद करना और उस चीज का बच्चे के विकास के लिए वास्तव में सही होना, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है. जानिए क्या?
बच्चे मीठी चीजों की ओर क्यों आकर्षित होते हैं?
हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल्स में सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन और नियोनेटोलॉजिस्ट डॉ. डी. श्रीकांत का कहना है कि मीठे स्वाद को पहचानने की क्षमता जन्म से पहले ही विकसित हो जाती है, और नवजात शिशु बिना किसी सिखाए ही इस पर प्रतिक्रिया देते हैं. प्रकृति का तर्क सरल है कि मीठा स्वाद ऊर्जा होने का संकेत देता है, और बच्चे का पहला आहार (मां का दूध) हल्का मीठा होता है. यह स्वाभाविक झुकाव बच्चों को उनके सबसे तेज विकास के चरण में दूध और पके फलों को स्वीकार करने में मदद करता है.
किसी चीज का पसंद आना और उससे पोषण मिलना, ये दोनों अलग-अलग बातें हैं, कैसे?
डॉ. डी. श्रीकांत बताते हैं कि मीठा स्वाद बच्चे को केवल यह बताता है कि उसे ऊर्जा मिल रही है. इससे यह पता नहीं चलता कि उसमें आयरन, प्रोटीन, हेल्दी फैट या विटामिन मौजूद हैं या नहीं. बच्चे बहुत जल्दी अनाज (सीरियल), जूस और पैकेट वाले स्नैक्स में डाली गई चीनी के आदी हो जाते हैं. चूंकि ये चीजें पेट भर देती हैं, इसलिए बच्चे के छोटे से पेट में किसी और पौष्टिक चीज के लिए जगह ही नहीं बचती.
- अन्य पोषक तत्वों की कमी: अगर बच्चा मीठी चीजें खाकर अपना पेट भर लेता है, तो उसके शरीर में उन चीजों के लिए जगह नहीं बचती जो उसके खून, हड्डियों और दिमाग के विकास के लिए जरूरी हैं.
- दांतों को नुकसान: नए दांतों पर चीनी जमा होने से उनमें जल्दी सड़न (कैविटी) पैदा हो सकती है.
- आदतें जल्दी बन जाती हैं: बहुत ज्यादा मीठी चीजें खाने से, सब्जियों जैसी सादी और पौष्टिक चीजें बच्चे को बेस्वाद और नापसंद लगने लग सकती हैं.
बच्चे को शांत करने के लिए मीठे स्वाद का इस्तेमाल करने के बारे में एक जरूरी बात
डॉ. डी. श्रीकांत के अनुसार, अस्पतालों में, नवजात शिशुओं को कभी-कभी चीनी का घोल दिया जाता है, ताकि 'हील प्रिक' (एड़ी से खून का नमूना लेना) जैसी प्रक्रियाओं के दौरान उन्हें होने वाले दर्द को कम किया जा सके. यह मुंह में स्वाद के संकेतों के जरिए काम करता है और हमेशा डॉक्टरों की देखरेख में ही किया जाता है. यह एक मेडिकल प्रक्रिया है, न कि बच्चे को खाना खिलाने का कोई तरीका. इसलिए, घर पर बच्चे को चुप कराने या शांत करने के लिए मीठे स्वाद पर निर्भर नहीं रहना चाहिए.
गर्भ में ही बच्चे की खाने की पसंद को सही दिशा दी जा सकती है
डॉ. डी. श्रीकांत कहते हैं कि अच्छी बात यह है कि स्वाद की पसंद को ढाला जा सकता है. मां जो कुछ भी खाती है, उसका स्वाद एमनियोटिक फ्लूइड (गर्भ में मौजूद तरल पदार्थ) और मां के दूध के जरिए बच्चे तक पहुंचता है. इसलिए, अगर मां अपने खान-पान में विविधता रखती है, तो उसका बच्चा बहुत छोटी उम्र से ही कई तरह के स्वादों से परिचित हो जाता है. जब बच्चे ठोस आहार (सॉलिड फूड) खाना शुरू करते हैं (लगभग छह महीने की उम्र में) तो वे इसी परिचित अनुभव के जरिए सीखते हैं.
- विविधता दें: तरह-तरह की सब्जियां, फल, अनाज और प्रोटीन देने से बच्चा अलग-अलग तरह के खाने को आसानी से स्वीकार करने लगता है.
- धैर्य रखें और लगातार कोशिश करते रहें: जिन चीजों को बच्चा शुरू में खाने से मना कर दे, उन्हें कई बार पेश करने की जरूरत पड़ सकती है. मुंह बनाने का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि बच्चा उसे खाना नहीं चाहता, इसलिए ध्यान दें कि क्या वह फिर भी खाना जारी रखता है.
- बच्चे के आहार में कड़वी हरी सब्जियों को शामिल करने में देरी न करें: जब बच्चे को ठोस आहार (वीनिंग) देना शुरू किया जाए, तो कड़वी हरी सब्जियों को शामिल करने में देरी करना वैज्ञानिक रूप से गलत है. साथ ही, यह मान लेना भी गलत है कि बच्चे को फल तभी दिए जाने चाहिए जब वह सब्जियां खाना सीख जाए.
माता-पिता क्या कर सकते हैं
- छह महीने की उम्र तक, केवल मां का दूध या शिशु के लिए बना फॉर्मूला ही काफी है. बच्चे को जूस, पानी या मीठे पेय न दें.
- जहां तक हो सके, घर का बना ऐसा खाना दें जिसमें चीनी या नमक न मिलाया गया हो. पैकेट वाले बेबी फूड का इस्तेमाल कभी-कभार ही करें.
- खाने-पीने की चीजों के लेबल जरूर पढ़ें, क्योंकि कई चीजें जो देखने में स्वस्थ लगती हैं, उनमें भी चीनी मिली हो सकती है.
- बच्चे को परिवार के बाकी सदस्यों को खाते हुए देखने दें. बच्चे अक्सर वही करते हैं जो वे दूसरों को करते हुए देखते हैं.
- खाना खिलाते समय माहौल शांत रखें और बच्चे को जबरदस्ती खाना न खिलाएं.
डॉ. डी. श्रीकांत के अनुसार, अगर कोई बच्चा मीठी चीजें ज्यादा पसंद करता है, तो इसका मतलब बस इतना है कि वह एक स्वस्थ बच्चा है और उसमें एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है. अच्छा पोषण उन चीजों से मिलता है जो हम बच्चे को खिलाते हैं, बस ध्यान रखें कि उन्हें धैर्य के साथ और तरह-तरह के विकल्प दिए जाएं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई हेल्थ से जुड़ी जानकारी और सुझाव सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)