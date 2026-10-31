क्या सच में प्याज का रस लगाने से बालों का झड़ना बंद होता है और लंबाई बढ़ने लगती है, जानिए क्या है सच्चाई?
कई मशहूर हस्तियों का मानना है कि बालों का झड़ना रोकने में प्याज का रस बहुत असरदार होता है. वे इसे एलोवेरा और नारियल तेल...
Published : October 31, 2026 at 6:49 PM IST
प्याज और प्याज का रस बालों के लिए कई तरह से फायदेमंद माने जाते हैं. वैज्ञानिक अध्ययनों और कई शोधकर्ताओं का मानना है कि प्याज में भरपूर मात्रा में सल्फर होता है. साथ ही, इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीमाइक्रोबियल गुण भी पाए जाते हैं, जो बालों को बढ़ाने और झड़ने से रोकने में मदद करते हैं. बालों के लिए प्याज का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? आइए, इसके बारे में जानते हैं...
विशेषज्ञों का मानना है कि प्याज बालों की सेहत के लिए एक छोटे क्लिनिक की तरह काम करता है. इसमें भरपूर मात्रा में सल्फर होता है (जो कोलेजन को बढ़ाता है और बालों की जड़ों को मजबूत करता है), साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल व एंटीफंगल गुण भी होते हैं. ये गुण स्कैल्प को साफ रखने, डैंड्रफ और संक्रमण से बचाने और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, जो हेल्दी, घने और लंबे बालों के लिए बहुत जरूरी हैं.
घर पर प्याज का रस कैसे निकालें
- प्याज का रस निकालने के लिए आपको किसी खास उपकरण की जरूरत नहीं है, बस एक प्याज, एक ब्लेंडर या कद्दूकस, और थोड़ा सा धैर्य चाहिए.
- सबसे पहले प्याज चुनें, लाल प्याज में एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं, जबकि पीले प्याज में सल्फर की मात्रा अधिक होती है. दोनों ही बहुत असरदार होते हैं. प्याज को छील लें और छोटे टुकड़ों में काट लें.
- इसके बाद, ब्लेंडर या कद्दूकस का इस्तेमाल करके इसे पीस लें ताकि एक मुलायम पेस्ट (पल्प) तैयार हो जाए.
- अब रस निकालने के लिए छननी या मलमल के कपड़े का इस्तेमाल करें.
- प्साज के रस की खुशबू को बेहतर बनाने (और त्वचा को आराम देने) के लिए इसमें एक चम्मच एलोवेरा या लैवेंडर या रोजमेरी तेल की कुछ बूंदें मिलाएं.
प्याज के रस का इस्तेमाल कैसे करें
- रुई के फाहे या अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कर प्साज के रस को केवल स्कैल्प पर लगाएं
- इसे लगाने से पहले हमेशा पैच टेस्ट जरूर करा लें
- स्कैल्प पर हल्के हाथों से (3–5 मिनट तक) मसाज करें, ताकि ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो और रस अच्छी तरह से अंदर समा जाए.
- इसे 20–30 मिनट के लिए लगा रहने दें, अगर आप घर के कामों में व्यस्त हैं, तो अपने बालों को ढक लें.
- प्याज की महक हटाने के लिए किसी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को दो बार धो लें.
- हफ्ते में दो बार अपने स्कैल्प पर प्याज का रस लगाएं, इससे स्कैल्प में जलन नहीं होती और अच्छे परिणाम मिलते हैं.
- 6–8 हफ्तों तक लगातार इस्तेमाल करने पर, आपको नए बाल (बेबी हेयर्स) उगते हुए दिखाई देंगे और बालों का टूटना भी कम हो जाएगा.
कुछ अतिरिक्त सुझाव
- प्याज के रस की तेज महक को कम करने और इसे लगाने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए, आप इसमें एलोवेरा, नारियल का तेल या कोई खुशबूदार एसेंशियल ऑयल मिला सकते हैं.
- प्याज के रस के इस्तेमाल के साथ-साथ, यह भी सुनिश्चित करें कि आपकी डाइट में प्रोटीन, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में हों. इससे बालों को स्वस्थ रखने और उनकी बेहतर ग्रोथ में मदद मिलेगी, जिससे आपको साफ और दिखाई देने वाले परिणाम मिलेंगे.
- ध्यान रखें कि यह एक धीरे-धीरे होने वाला सुधार है, कोई रातों-रात होने वाला चमत्कार नहीं. हालांकि प्याज के रस की महक काफी तेज और तीखी होती है, लेकिन अगर आप लंबे, मजबूत और स्वस्थ बाल पाना चाहते हैं और कुछ मिनटों तक इस तेज महक को बर्दाश्त कर सकते हैं, तो रसोई में आसानी से मिलने वाली यह चीज आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है.
- बॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने भी इस तेज महक वाले उपाय को अपने 'ब्यूटी सीक्रेट' के तौर पर अपनाया है. जब आपके बाल घने और चमकदार हो जाएंगे, तो आपको खुशी होगी कि आपने इसे लगातार इस्तेमाल किया.
शोध क्या कहता है?
जर्नल ऑफ ड्रग डिलीवरी एंड थेरेप्यूटिक्स में 2018 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, प्याज में कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो बालों के लिए फायदेमंद होते हैं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई हेल्थ से जुड़ी जानकारी और सुझाव सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)