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क्या सच में प्याज का रस लगाने से बालों का झड़ना बंद होता है और लंबाई बढ़ने लगती है, जानिए क्या है सच्चाई?

क्या सच में प्याज का रस लगाने से बालों का झड़ना बंद होता है और लंबाई बढ़ने लगती है, जानिए क्या है सच्चाई? ( GETTY IMAGES )

प्याज और प्याज का रस बालों के लिए कई तरह से फायदेमंद माने जाते हैं. वैज्ञानिक अध्ययनों और कई शोधकर्ताओं का मानना ​​है कि प्याज में भरपूर मात्रा में सल्फर होता है. साथ ही, इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीमाइक्रोबियल गुण भी पाए जाते हैं, जो बालों को बढ़ाने और झड़ने से रोकने में मदद करते हैं. बालों के लिए प्याज का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? आइए, इसके बारे में जानते हैं...

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि प्याज बालों की सेहत के लिए एक छोटे क्लिनिक की तरह काम करता है. इसमें भरपूर मात्रा में सल्फर होता है (जो कोलेजन को बढ़ाता है और बालों की जड़ों को मजबूत करता है), साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल व एंटीफंगल गुण भी होते हैं. ये गुण स्कैल्प को साफ रखने, डैंड्रफ और संक्रमण से बचाने और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, जो हेल्दी, घने और लंबे बालों के लिए बहुत जरूरी हैं.