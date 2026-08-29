ETV Bharat / lifestyle

क्या आपके अंडरआर्म्स से भी आती है बदबू? अगर हां, तो इन आसान उपायों को जरूर आजमाएं

क्या आपको नहाने के तुरंत बाद अंडरआर्म में पसीना और बदबू आती है? ध्यान दें कि यह एक आम समस्या है जिससे बहुत से लोग परेशान हैं, खासकर गर्मियों और मानसून के मौसम में, जब गर्मी और नमी की वजह से पसीना ज्यादा आता है. वैसे तो पसीने में खुद कोई गंध नहीं होती, लेकिन जब त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया पसीने में पाए जाने वाले कुछ पदार्थों को तोड़ते हैं, तो एक बुरी गंध पैदा होती है. हार्मोनल बदलाव, बहुत ज्यादा पसीना आना, टाइट कपड़े पहनना और त्वचा की सही सफाई न रखना भी इस बदबू का कारण बन सकते हैं.

जब आप बाहर जाते हैं या दूसरों से मिलते-जुलते हैं, तो यह बदबू आपके आत्मविश्वास को कम कर सकती है. इसलिए, महंगे प्रोडक्ट्स पर निर्भर रहने के बजाय, घर पर ही साफ-सफाई के आसान तरीकों को अपनाना बेहतर है. आइए, इस खबर में बगल की बदबू को कम करने के कुछ आसान और रोजाना अपनाए जा सकने वाले तरीकों के बारे में विस्तार से जानें...

इसे अच्छी तरह साफ करना चाहिए

अगर अंडरआर्म्स में लंबे समय तक पसीना, तेल और डेड स्किन सेल्स जमा रहते हैं, तो बैक्टीरिया पनपने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, रोज नहाते समय हल्के साबुन या बॉडी वॉश से अपने अंडरआर्म्स को धीरे-धीरे साफ करें. हालांकि, जोर से रगड़ने से त्वचा में जलन हो सकती है. नहाने के बाद साफ तौलिए से अंडरआर्म्स को अच्छी तरह सुखाना भी जरूरी है.

अंडरआर्म्स को हमेशा सूखा रखें

ज्यादा नमी और पसीने वाली जगहों पर बैक्टीरिया और फंगस पनप सकते हैं. अगर आप लंबे समय तक बाहर रहने के बाद पसीने से भीग गए हैं, तो प्रभावित हिस्से को जल्द से जल्द साफ और सूखा लें. जरूरत पड़ने पर अपने कपड़े बदल लें. नहाने के बाद, डिओडोरेंट लगाने से पहले यह पक्का कर लें कि आपकी त्वचा पूरी तरह सूखी हो.

सूती और ठीले कपड़े पहनना सबसे अच्छा

तंग कपड़े पहनने से पसीना त्वचा पर ही जमा रहता है. खासकर गर्मी और उमस भरे दिनों में सूती जैसे हवादार कपड़े पहनना सबसे अच्छा होता है. पसीने से भीगे कपड़े लंबे समय तक पहने रहने के बजाय, उन्हें जल्द से जल्द बदल लेना चाहिए. दोबारा पहनने से पहले कपड़ों को अच्छी तरह धोकर सुखा लेना चाहिए.