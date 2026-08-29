क्या आपके अंडरआर्म्स से भी आती है बदबू? अगर हां, तो इन आसान उपायों को जरूर आजमाएं
अंडरआर्म्स से बदबू आना एक आम समस्या है. इससे निपटने के लिए, खासकर गर्मी और उमस भरे दिनों में, सूती जैसे हवादार कपड़े पहनना अच्छा...
Published : August 29, 2026 at 5:51 PM IST
क्या आपको नहाने के तुरंत बाद अंडरआर्म में पसीना और बदबू आती है? ध्यान दें कि यह एक आम समस्या है जिससे बहुत से लोग परेशान हैं, खासकर गर्मियों और मानसून के मौसम में, जब गर्मी और नमी की वजह से पसीना ज्यादा आता है. वैसे तो पसीने में खुद कोई गंध नहीं होती, लेकिन जब त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया पसीने में पाए जाने वाले कुछ पदार्थों को तोड़ते हैं, तो एक बुरी गंध पैदा होती है. हार्मोनल बदलाव, बहुत ज्यादा पसीना आना, टाइट कपड़े पहनना और त्वचा की सही सफाई न रखना भी इस बदबू का कारण बन सकते हैं.
जब आप बाहर जाते हैं या दूसरों से मिलते-जुलते हैं, तो यह बदबू आपके आत्मविश्वास को कम कर सकती है. इसलिए, महंगे प्रोडक्ट्स पर निर्भर रहने के बजाय, घर पर ही साफ-सफाई के आसान तरीकों को अपनाना बेहतर है. आइए, इस खबर में बगल की बदबू को कम करने के कुछ आसान और रोजाना अपनाए जा सकने वाले तरीकों के बारे में विस्तार से जानें...
इसे अच्छी तरह साफ करना चाहिए
अगर अंडरआर्म्स में लंबे समय तक पसीना, तेल और डेड स्किन सेल्स जमा रहते हैं, तो बैक्टीरिया पनपने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, रोज नहाते समय हल्के साबुन या बॉडी वॉश से अपने अंडरआर्म्स को धीरे-धीरे साफ करें. हालांकि, जोर से रगड़ने से त्वचा में जलन हो सकती है. नहाने के बाद साफ तौलिए से अंडरआर्म्स को अच्छी तरह सुखाना भी जरूरी है.
अंडरआर्म्स को हमेशा सूखा रखें
ज्यादा नमी और पसीने वाली जगहों पर बैक्टीरिया और फंगस पनप सकते हैं. अगर आप लंबे समय तक बाहर रहने के बाद पसीने से भीग गए हैं, तो प्रभावित हिस्से को जल्द से जल्द साफ और सूखा लें. जरूरत पड़ने पर अपने कपड़े बदल लें. नहाने के बाद, डिओडोरेंट लगाने से पहले यह पक्का कर लें कि आपकी त्वचा पूरी तरह सूखी हो.
सूती और ठीले कपड़े पहनना सबसे अच्छा
तंग कपड़े पहनने से पसीना त्वचा पर ही जमा रहता है. खासकर गर्मी और उमस भरे दिनों में सूती जैसे हवादार कपड़े पहनना सबसे अच्छा होता है. पसीने से भीगे कपड़े लंबे समय तक पहने रहने के बजाय, उन्हें जल्द से जल्द बदल लेना चाहिए. दोबारा पहनने से पहले कपड़ों को अच्छी तरह धोकर सुखा लेना चाहिए.
डिओडोरेंट या एंटीपर्सपिरेंट फायदेमंद
एनएलएम के अध्ययन में कहा गया है कि शरीर की दुर्गंध को नियंत्रित करने के लिए डिओडोरेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो एक नया चलन है. पसीना आने वाले लोगों के लिए एंटीपर्सपिरेंट फायदेमंद होते हैं. लेकिन, इन्हें साफ और सूखी त्वचा पर इस्तेमाल करना सबसे अच्छा होता है. शेविंग के तुरंत बाद या त्वचा पर कट या जलन होने पर सुगंधित उत्पादों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. यदि किसी भी उत्पाद का इस्तेमाल करने के बाद जलन, खुजली या लालिमा महसूस हो, तो उसका इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें.
नींबू का रस और बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते समय बरतें सावधानी
अक्सर अंडरआर्म की बदबू दूर करने के लिए नींबू का रस और बेकिंग सोडा इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है. हालांकि, इन्हें सीधे त्वचा पर लगाने से कुछ लोगों को जलन, खुजली, रूखापन या बेचैनी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. शेविंग के तुरंत बाद इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. अगर रोजाना साफ-सफाई के बावजूद बदबू बनी रहती है, अचानक बढ़ जाती है, या आपको खुजली, दर्द या त्वचा में कोई बदलाव महसूस होता है, तो त्वचा विशेषज्ञ (डर्मेटोलॉजिस्ट) से सलाह लेना सबसे अच्छा है.
ये कुछ खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए
जिन लोगों को बगलों में पसीना और दुर्गंध की समस्या है, उन्हें लाल मांस, जैसे सूअर का मांस, भेड़ का मांस और गोमांस नहीं खाना चाहिए। ये दुर्गंध का कारण बन सकते हैं। लाल मांस के बजाय, मछली और चिकन का सेवन सीमित मात्रा में करना बेहतर है। इसके अलावा, प्याज, लहसुन, मसाले, पत्ता गोभी और फूलगोभी जैसे खाद्य पदार्थ भी शरीर की दुर्गंध बढ़ा सकते हैं। इसलिए, इनका सेवन भी बहुत सीमित मात्रा में करना चाहिए। शराब का सेवन भी नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.