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क्या आपके नाखून आसानी से टूट जाते हैं? तो इन सुझावों को जरूर अपनाएं, नाखूनों की ग्रोथ देखकर रह जाएंगे हैरान

हाथ हमारी पर्सनैलिटी का आइना होते हैं और टूटे हुए नाखून सारा लुक खराब कर सकते हैं. अक्सर हम चेहरे और बालों पर तो ध्यान...

Do your nails break easily? Then follow these tips, and they will become strong and long!
क्या आपके नाखून आसानी से टूट जाते हैं? तो इन सुझावों को जरूर अपनाएं, नाखूनों की ग्रोथ देखकर रह जाएंगे हैरान (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : May 4, 2026 at 3:35 PM IST

4 Min Read
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हर कोई अच्छे हेयरस्टाइल, दमकती त्वचा और आकर्षक नाखूनों के साथ सुंदर दिखना चाहता है. अच्छी ग्रूमिंग न केवल आपको सुंदर दिखाती है, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ाती है. सुंदर नाखून किसी की भी पर्सनैलिटी को और भी निखार देते हैं, क्योंकि हमारे हाथ हमारी पहचान का आईना होते हैं. हालांकि, कई महिलाओं के नाखून अक्सर अलग-अलग कारणों से टूट जाते हैं. टूटे हुए नाखून पूरे लुक को खराब कर सकते हैं. नाखूनों का टूटना वैसे तो एक आम समस्या है, जिसके कई कारण हो सकते हैं. फिर भी, एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि कुछ आसान टिप्स अपनाकर आप हेल्दी नाखून पा सकती हैं. आइए देखते हैं कि वे टिप्स क्या हैं...

इन टिप्स का करें इस्तेमाल

  • नमी जरूरी है: एक्सपर्ट्स का कहना है कि नाखून थोड़े बड़े होने के बाद सूखे, कमजोर और नाजुक होने का एक कारण उनमें नमी की कमी होना है. इसलिए, इस समस्या से बचने के लिए नाखूनों को पर्याप्त नमी देना बहुत जरूरी है. इसके लिए खूब सारा पानी पिएं. साथ ही, नाखून के बेस (क्यूटिकल) के आस-पास पेट्रोलियम जेली या मॉइस्चराइजर लगाने और हाथों में कॉटन के दस्ताने पहनने की सलाह दी जाती है. इसे रात भर ऐसे ही छोड़ दें और सुबह धो लें. ऐसा रेगुलर करने से नाखूनों में नमी वापस आ जाती है. नतीजतन, नाखून टूटने का खतरा कम हो जाता है.
  • विटामिन E ऑयल का इस्तेमाल करें: क्या आपके नाखून नाजुक, सूखे और कमजोर हैं? तो एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि आपको विटामिन E ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए. इसके लिए, विटामिन E ऑयल की कुछ बूंदें लें और उन्हें नाखूनों पर और नाखूनों के बेस पर लगाएं और कुछ देर के लिए छोड़ दें. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा रेगुलर करने से नाखूनों में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा और वे कुछ ही दिनों में सुंदर और हेल्दी हो जाएंगे. इससे नाखून टूटने की संभावना कम हो जाती है.
  • ऑलिव ऑयल: ऑलिव ऑयल भी नाखून टूटने से बचाने में बहुत असरदार होते है. यह नाखून टूटने की समस्या को कम करने में मदद करता है. सबसे पहले एक कटोरी में ऑलिव ऑयल डालें और उसमें अपने नाखून डुबोएं. नाखूनों को लगभग पंद्रह मिनट तक तेल में डुबोकर रखें. एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहले महीने में हफ्ते में एक बार और फिर अगले महीने में दो हफ्ते में एक बार ऐसा करने से नाखून टूटने की समस्या कम हो जाती है.

जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी में 2019 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, विशेषज्ञों ने पाया कि जो लोग दिन में दो बार अपने नाखूनों पर जैतून का तेल लगाते थे, उनके नाखून उन लोगों की तुलना में काफी अधिक सूखे थे जो इसे बिल्कुल नहीं लगाते थे. इस शोध का नेतृत्व न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के प्रसिद्ध त्वचा विशेषज्ञ डॉ. जे. के. अली ने किया था. उन्होंने बताया कि जैतून का तेल नाखूनों के सूखेपन और टूटने को कम करने में बहुत सहायक होता है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

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