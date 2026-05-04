ETV Bharat / lifestyle

क्या आपके नाखून आसानी से टूट जाते हैं? तो इन सुझावों को जरूर अपनाएं, नाखूनों की ग्रोथ देखकर रह जाएंगे हैरान

क्या आपके नाखून आसानी से टूट जाते हैं? तो इन सुझावों को जरूर अपनाएं, नाखूनों की ग्रोथ देखकर रह जाएंगे हैरान ( GETTY IMAGES )