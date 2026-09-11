क्या आप चाहते हैं कि आपके तांबे के बर्तन बिल्कुल नए जैसे चमकने लगें? तो यह तरीका आजमाएं
बहुत से लोगों को तांबे के बर्तनों से दाग-धब्बे हटाने में परेशानी होती है. अगर वे इन टिप्स को अपनाएं, तो उनके तांबे के बर्तन...
Published : September 11, 2026 at 8:54 PM IST
त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है. अगर आपने अपने तांबे के बर्तन कहीं संभालकर रखे थे, तो अब उन्हें बाहर निकालकर चमकाने का समय आ गया है. हवा और नमी के संपर्क में आने से तांबे के बर्तन समय के साथ काले या हरे पड़ जाते हैं, ऐसे दाग जो आसानी से नहीं छूटते. रंग बदलने और दाग लगने से वे भद्दे दिखने लगते हैं. हालांकि, जानकारों का कहना है कि बिना किसी हार्ड केमिकल के घर में मौजूद कुछ प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके इन्हें आसानी से चमकाया जा सकता है. आइए जानते हैं कि copper vessels को कैसे साफ करें ताकि वे चमकने लगें...
नींबू और नमक: ये दोनों चीजें लगभग हर रसोई में आसानी से मिल जाती हैं. ये तांबे के बर्तनों को साफ करने के लिए बहुत असरदार हैं. इनके इस्तेमाल से तांबे के बर्तन चमकने लगेंगे.
इस्तेमाल का तरीका
सबसे पहले, एक नींबू काटें, उसका एक टुकड़ा लें, उस पर थोड़ा नमक छिड़कें और उसे तांबे के बर्तन पर धीरे-धीरे रगड़ें. इससे बर्तन के तले या किनारों पर जमी जिद्दी गंदगी आसानी से साफ हो जाएगी. इस मिश्रण को लगाने के बाद, इसे कम से कम 30 मिनट तक ऐसे ही रहने दें और बीच-बीच में रगड़ते रहें. साफ होने के बाद, बर्तन बिल्कुल नए जैसा चमकने लगेगा.
सिरका-नमक: तांबे के बर्तनों को साफ करने के लिए सिरका और नमक का मिश्रण भी बहुत उपयोगी होता है. इसके लिए, सबसे पहले नमक को सिरके में घोल लें. फिर इस मिश्रण को तांबे के बर्तन पर लगाएं. मुलायम कपड़े से तब तक रगड़ें जब तक दाग और कालापन हट न जाए. फिर साफ पानी से धोकर सुखा लें. तांबे का बर्तन बिल्कुल नया जैसा दिखने लगेगा.
केचप: तांबे के बर्तनों को चमकाने के लिए टोमैटो केचप बहुत असरदार होता है. यह जानकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन यह सच है. केचप में मौजूद नेचुरल एसिड तांबे के बर्तनों से दाग और कालापन आसानी से हटा देता है.
इस्तेमाल करने का तरीका: सबसे पहले, जिस बर्तन को आप साफ करना चाहते हैं, उसे पानी से गीला करें और उस पर थोड़ा केचप लगाएं. इसे कुछ मिनटों के लिए ऐसे ही छोड़ दें, फिर नायलॉन पैड या मुलायम स्पंज से रगड़ें. इसके बाद, इसे साफ पानी से धो लें. आखिर में, बर्तन को सुखा लें और उस पर जैतून का तेल (ऑलिव ऑयल) रगड़ें. ऐसा करने से तांबे का बर्तन नए जैसा चमकने लगेगा.
बेकिंग सोडा: तांबे के बर्तनों को साफ करने का यह सबसे कारगर तरीका है. बेकिंग सोडा क्षारीय होता है. इससे साफ करने पर तांबे के बर्तन बिल्कुल नए जैसे दिखने लगते हैं. सबसे पहले, थोड़ा बेकिंग सोडा लें और उसे तांबे के बर्तनों पर अच्छी तरह लगाएं और दाग वाले हिस्सों को रगड़ें. फिर साफ पानी से धो लें और एक मुलायम कपड़े से पोंछकर सुखा लें. जरूरत पड़ने पर, बर्तनों को साफ करने के लिए बेकिंग सोडा के साथ नींबू का इस्तेमाल भी किया जा सकता है.