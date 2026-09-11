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क्या आप चाहते हैं कि आपके तांबे के बर्तन बिल्कुल नए जैसे चमकने लगें? तो यह तरीका आजमाएं

क्या आप चाहते हैं कि आपके तांबे के बर्तन बिल्कुल नए जैसे चमकने लगें? तो यह तरीका आजमाएं ( ETV Bharat )

त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है. अगर आपने अपने तांबे के बर्तन कहीं संभालकर रखे थे, तो अब उन्हें बाहर निकालकर चमकाने का समय आ गया है. हवा और नमी के संपर्क में आने से तांबे के बर्तन समय के साथ काले या हरे पड़ जाते हैं, ऐसे दाग जो आसानी से नहीं छूटते. रंग बदलने और दाग लगने से वे भद्दे दिखने लगते हैं. हालांकि, जानकारों का कहना है कि बिना किसी हार्ड केमिकल के घर में मौजूद कुछ प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके इन्हें आसानी से चमकाया जा सकता है. आइए जानते हैं कि copper vessels को कैसे साफ करें ताकि वे चमकने लगें...

नींबू और नमक: ये दोनों चीजें लगभग हर रसोई में आसानी से मिल जाती हैं. ये तांबे के बर्तनों को साफ करने के लिए बहुत असरदार हैं. इनके इस्तेमाल से तांबे के बर्तन चमकने लगेंगे.

इस्तेमाल का तरीका

सबसे पहले, एक नींबू काटें, उसका एक टुकड़ा लें, उस पर थोड़ा नमक छिड़कें और उसे तांबे के बर्तन पर धीरे-धीरे रगड़ें. इससे बर्तन के तले या किनारों पर जमी जिद्दी गंदगी आसानी से साफ हो जाएगी. इस मिश्रण को लगाने के बाद, इसे कम से कम 30 मिनट तक ऐसे ही रहने दें और बीच-बीच में रगड़ते रहें. साफ होने के बाद, बर्तन बिल्कुल नए जैसा चमकने लगेगा.

सिरका-नमक: तांबे के बर्तनों को साफ करने के लिए सिरका और नमक का मिश्रण भी बहुत उपयोगी होता है. इसके लिए, सबसे पहले नमक को सिरके में घोल लें. फिर इस मिश्रण को तांबे के बर्तन पर लगाएं. मुलायम कपड़े से तब तक रगड़ें जब तक दाग और कालापन हट न जाए. फिर साफ पानी से धोकर सुखा लें. तांबे का बर्तन बिल्कुल नया जैसा दिखने लगेगा.