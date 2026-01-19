क्या आप तेजी वजन कम करना चाहते हैं? तो हर दिन इस तरह खाएं अंडे
अंडे खाने से सेहत को अनगिनत फायदे होते हैं, और ये आपको जल्दी वजन कम करने में भी मदद कर सकते हैं, जानिए कैसे?
Published : January 19, 2026 at 1:08 PM IST
आजकल वजन बढ़ना एक गंभीर और आम समस्या है जो हर उम्र के लोगों को प्रभावित कर रही है. इसका मुख्य कारण लाइफस्टाइल में बदलाव है. लेकिन, हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस समस्या को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है. वे कहते हैं कि रोजाना पोषक तत्वों से भरपूर अंडे के सेवन से आप आसानी से वजन कम कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि यह कैसे काम करता है.
अंडे सबसे हेल्दी और पौष्टिक चीजों में से एक हैं. अंडों के अनगिनत हेल्थ फायदे हैं. इसीलिए इन्हें सुपरफूड कहा जाता है. अंडे हमें जरूरी पोषक तत्व देते हैं. खासकर, अंडे के सफेद हिस्से में 50 फीसदी प्रोटीन होता है, और अंडे की जर्दी में 90 फीसदी कैल्शियम और आयरन होता है.
कैलोरी कम, पोषक तत्व ज्यादा होता है
अंडों में प्रोटीन ज्यादा होता है और कैलोरी कम होती है. इनमें कई दूसरे जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं. अंडे उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं जो वजन कम करना चाहते हैं. नाश्ते में अंडे खाना दिन की शुरुआत करने का एक शानदार तरीका हो सकता है. क्योंकि इनमें कैलोरी कम होती है, इसलिए वजन बढ़ने की संभावना कम हो जाती है. वजन कम करने के लिए खासकर उबाल कर अंडा खाना ज्यादा फायदेमंद होता है.
वजन घटाने के लिए फायदेमंद
हैदराबाद अपोलो हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉ सुधीर कुमार का कहना है कि जब आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हों, तो लगातार भूख से लड़ने की जरूरत नहीं है. बस कम कैलोरी और ज्यादा प्रोटीन वाला खाना खाना ही काफी है. अंडे इसके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हैं. इसलिए, जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उन्हें पोषक तत्वों से भरपूर अंडे खाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए. रिसर्च के अनुसार, अंडे मेटाबॉलिक फंक्शन को बेहतर बनाते हैं.
अंडों में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है. एक अंडे में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन होता है. इनमें कैलोरी भी बहुत कम होती है, इसलिए ये वजन कम करने में मददगार होते हैं. इसलिए, लोगों को अपनी बैलेंस्ड डाइट में अंडे शामिल करने चाहिए. इसके साथ ही, उन्हें ज्यादा फैट और चीनी खाने से बचना चाहिए. तभी वे अपना वजन कंट्रोल कर पाएंगे.
प्रोटीन से भरपूर भोजन खाने से खाने का थर्मिक इफेक्ट (TEF) बढ़ता है. इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है. यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. शरीर को खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को पचाने के लिए ज्यादा कैलोरी की जरूरत होती है। नतीजतन, शरीर की चर्बी जलने लगती है, जिससे वजन कम होता है.
खाने में ऑयल का इस्तेमाल कम करें
जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उन्हें स्नैक्स और तली हुई चीजों से बचना चाहिए. साथ ही, अंडे को मक्खन और तेल जैसी फैट वाली चीजों में तलने से बचें. जिन लोगों को दिल की बीमारी का खतरा है, उन्हें सिर्फ अंडे का सफेद हिस्सा ही खाना चाहिए. दिल की बीमारी के खतरे वाले लोगों के लिए सिर्फ अंडे का सफेद हिस्सा खाना कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने का एक तरीका हो सकता है, क्योंकि जर्दी में कोलेस्ट्रॉल होता है.
(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पठन उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के संबंध में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया डॉक्टर से सलाह लें.)