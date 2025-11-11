ETV Bharat / lifestyle

क्या सर्दियों में आप भी वॉटर हीटर रॉड का करते हैं इस्तेमाल? तो जरूर बरतें ये सावधानियां

क्या आप भी पानी गर्म करने के लिए वॉटर हीटर का इस्तेमाल करते हैं? ये सावधानियां बरतकर आप खतरों से बच सकते हैं.

Do you use a water heater Rod in the winter? Then take these precautions.
क्या आप भी पानी गर्म करने के लिए वॉटर हीटर का इस्तेमाल करते हैं? ये सावधानियां बरतकर आप खतरों से बच सकते हैं. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 11, 2025 at 9:01 AM IST

5 Min Read
सर्दियां शुरू होते ही घर में वाटर हीटर रॉड की बहार आ जाती है. क्योंकि सर्दियों की कड़ाके की ठंड में ठंडे पानी से नहाना एक बड़ी चुनौती होती है. इसके साथ ही ठंड के मौसम में ठंडे पानी से नहाने से सेहत खराब होने की संभावना ज्यादा होती है. इस वजह से लोग गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं. हालांकि, हर किसी का पानी गर्म करने का तरीका अलग होता है. कोई गैस पर पानी गर्म करता है, तो कोई गीजर का इस्तेमाल करता है. कई लोग वॉटर हीटर का इस्तेमाल करते हैं. हम में से ज्यादातर लोगों के घरों में वॉटर हीटर होते हैं. क्योंकि ये किफायती दामों पर उपलब्ध होते हैं. इसके अलावा, पानी कम समय में गर्म हो जाता है. हालांकि, हम इनका इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर देते हैं. जिससे हमारी जान को खतरा हो सकता है. आइए जानते हैं हादसों से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए.

खरीदते समय: हीटर खरीदते समय केवल आईएसआई मार्क वाली और ब्रांडेड कंपनियों की रॉड ही खरीदें, क्योंकि हीटर कॉइल पर लगी सिलिका कोटिंग दो साल बाद खराब हो जाती है.

बाल्टी है जरूरी: कुछ लोग हीटर को प्लास्टिक की बाल्टियों में रख देते हैं. ऐसा करते समय बाल्टी को सीधे हीटर के हुक से नहीं लगाना चाहिए. क्योंकि गर्मी से प्लास्टिक पिघल जाएगा. विशेषज्ञों का कहना है कि यह खतरनाक है. इसलिए, अगर आप हीटर को प्लास्टिक की बाल्टी में रखना चाहते हैं, तो लकड़ी के पतले टुकड़े का इस्तेमाल करना बेहतर होता है. अगर आपके पास एल्युमीनियम की बाल्टी है, तो आप हीटर को सीधे उसमें रख सकते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि लोहे की बाल्टी का इस्तेमाल न करना ही बेहतर है क्योंकि इससे बिजली का झटका लगने का खतरा रहता है. साथ ही, इमर्शन वॉटर हीटर को पानी में डालने से पहले बाल्टी को पूरी तरह भर लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हीटिंग कॉइल पानी में पूरी तरह से डूब जाए. ऐसा इसलिए है ताकि हीटिंग एलिमेंट ठीक से काम कर सके और जले नहीं, और पानी ज्यादा होने से हीटर डालने पर पानी बाहर न निकले.

इन बातों को जरूर ध्यान में रखें

  • कुछ लोग स्विच ऑन होने पर पानी गर्म हो रहा है या नहीं, यह जांचने की गलती करते हैं. अगर आप भूलकर पानी में हाथ डाल दें, तो आपको झटका लग सकता है और आपकी मौत हो सकती है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि स्विच बंद करने और प्लग निकालने के बाद ही पानी को छूना चाहिए.
  • पानी उबालने के लिए वाटर हीटर को बहुत देर तक चालू छोड़ना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे अंदर अत्यधिक दबाव बनने से गीजर फट सकता है, मशीन के पुर्जे खराब हो सकते हैं, और ऊर्जा की बर्बादी हो सकती है.
  • बाथरूम में सीधे इस्तेमाल होने वाले 2-इन-1 वॉटर हीटर बहुत खतरनाक हो सकते हैं. अगर आप स्विच ऑफ करना भूल जाते हैं और बाथरूम में नमी के कारण गीला हो जाते हैं, तो बिजली का झटका लगने का बहुत खतरा होता है
  • कभी-कभी हम भूल से हीटर को पानी में डाले बिना ही चालू कर देते हैं. इससे हीटर का कॉइल आग का गोला बन सकता है और आग लग सकती है. पानी के बिना, हीटिंग एलिमेंट ज्यादा गरम हो जाता है, जिससे कॉइल जल सकती है और आग लग सकती है. इससे हीटर में दबाव बढ़ सकता है और झटका लगने का भी खतरा होता है और हमारी जान जा सकती है.
  • छोटे बच्चों वाले घर में वॉटर हीटर का उपयोग करते समय सावधानी बरतें तथा उन्हें एक कोने या अलग कमरे में रखें, उन क्षेत्रों से दूर रखें जहां वे अक्सर घूमते हैं
  • सस्ते वॉटर हीटर खरीदने से बचें क्योंकि उनमें झटका लगने का खतरा अधिक होता है.
  • कभी भी गलती से गीले हाथों से वॉटर हीटर को न छुएं.
  • एक ही वॉटर हीटर का लंबे समय तक इस्तेमाल न करें और उसे बदलते रहें. इससे खतरे से बचा जा सकता है.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया विशेषज्ञों से सलाह लें.)

