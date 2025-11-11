ETV Bharat / lifestyle

क्या सर्दियों में आप भी वॉटर हीटर रॉड का करते हैं इस्तेमाल? तो जरूर बरतें ये सावधानियां

सर्दियां शुरू होते ही घर में वाटर हीटर रॉड की बहार आ जाती है. क्योंकि सर्दियों की कड़ाके की ठंड में ठंडे पानी से नहाना एक बड़ी चुनौती होती है. इसके साथ ही ठंड के मौसम में ठंडे पानी से नहाने से सेहत खराब होने की संभावना ज्यादा होती है. इस वजह से लोग गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं. हालांकि, हर किसी का पानी गर्म करने का तरीका अलग होता है. कोई गैस पर पानी गर्म करता है, तो कोई गीजर का इस्तेमाल करता है. कई लोग वॉटर हीटर का इस्तेमाल करते हैं. हम में से ज्यादातर लोगों के घरों में वॉटर हीटर होते हैं. क्योंकि ये किफायती दामों पर उपलब्ध होते हैं. इसके अलावा, पानी कम समय में गर्म हो जाता है. हालांकि, हम इनका इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर देते हैं. जिससे हमारी जान को खतरा हो सकता है. आइए जानते हैं हादसों से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए.

खरीदते समय: हीटर खरीदते समय केवल आईएसआई मार्क वाली और ब्रांडेड कंपनियों की रॉड ही खरीदें, क्योंकि हीटर कॉइल पर लगी सिलिका कोटिंग दो साल बाद खराब हो जाती है.

बाल्टी है जरूरी: कुछ लोग हीटर को प्लास्टिक की बाल्टियों में रख देते हैं. ऐसा करते समय बाल्टी को सीधे हीटर के हुक से नहीं लगाना चाहिए. क्योंकि गर्मी से प्लास्टिक पिघल जाएगा. विशेषज्ञों का कहना है कि यह खतरनाक है. इसलिए, अगर आप हीटर को प्लास्टिक की बाल्टी में रखना चाहते हैं, तो लकड़ी के पतले टुकड़े का इस्तेमाल करना बेहतर होता है. अगर आपके पास एल्युमीनियम की बाल्टी है, तो आप हीटर को सीधे उसमें रख सकते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि लोहे की बाल्टी का इस्तेमाल न करना ही बेहतर है क्योंकि इससे बिजली का झटका लगने का खतरा रहता है. साथ ही, इमर्शन वॉटर हीटर को पानी में डालने से पहले बाल्टी को पूरी तरह भर लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हीटिंग कॉइल पानी में पूरी तरह से डूब जाए. ऐसा इसलिए है ताकि हीटिंग एलिमेंट ठीक से काम कर सके और जले नहीं, और पानी ज्यादा होने से हीटर डालने पर पानी बाहर न निकले.