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क्या आपको या आपके आस-पास किसी को डायबिटीज है? अगर हां, तो यह जानकारी आपके लिए है...

शुगर की मात्रा मापने के लिए ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल कितना फायदेमंद है? ग्लूकोमीटर डायबिटीज के मरीजों के लिए घर पर शुगर लेवल मॉनिटर करने का एक बहुत जरूरी और काम का टूल है, जो दिन में कई बार ब्लड ग्लूकोज चेक करने में मदद करता है. ध्यान दें कि यह कोई डायग्नोसिस टूल नहीं है, यानी यह डायबिटीज कन्फर्म नहीं करता है, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप डॉक्टर से सलाह लें और लैब टेस्ट (ब्लड या यूरिन) करवाएं.

शुगर की मात्रा मापने के लिए ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल कितना फायदेमंद है? डायबिटीज के मरीज शुगर मापने के लिए ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, जो डायबिटीज को मॉनिटर करने के लिए जरूरी है. यह जानने का टूल नहीं है कि डायबिटीज हुई है या नहीं, यह बात सभी को ध्यान में रखनी चाहिए. ग्लूकोमीटर डायबिटीज डायग्नोस करने का डिवाइस नहीं है, यह जानने के लिए कि डायबिटीज हुई है या नहीं, किसी ऑथराइज्ड डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनके बताए अनुसार ब्लड और यूरिन टेस्ट करवाने चाहिए. डायबिटीज होने के बाद भी यह शुगर लेवल को मॉनिटर करने के लिए एक उपयोगी टूल बना रहता है.

डायबिटीज के मरीजों में देखे जाने वाले मुख्य लक्षण क्या हैं? डायबिटीज एक साइलेंट डिजीज है जिसके लक्षण दिखने से 3-5 साल पहले ही शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है. 60-70 फीसदी लोगों में शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखते, इसलिए रेगुलर ब्लड टेस्ट ही इसका सही समय पर पता लगाने का एकमात्र तरीका है. जहां तक डायबिटीज के लक्षणों की बात है, तो लोगों को बार-बार पेशाब आना, बहुत ज्यादा प्यास और भूख लगना, थकान, वजन कम होना और पूरे शरीर में खुजली होना जैसे लक्षण महसूस होते हैं. कमजोरी भी महसूस होती है.

टाइप 1 डायबिटीज में, शरीर इंसुलिन नहीं बना पाता, इसलिए, इंसुलिन के बिना जीवन संभव नहीं है. टाइप 2 डायबिटीज पहले मुख्य रूप से 40 साल से ज्यादा उम्र के मरीजों में देखी जाती थी, लेकिन अब यह 30 साल के लोगों में भी देखी जा रही है. डायबिटीज के कुल मरीज़ों में से 85 से 90 प्रतिशत लोग टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित होते हैं. इसके अलावा, जेस्टेशनल डायबिटीज, (जिसे GDM भी कहा जाता है) गर्भावस्था के दौरान देखी जाती है. जेस्टेशनल डायबिटीज मां और भ्रूण, दोनों को प्रभावित करती है. साथ ही, पैंक्रियाज को नुकसान पहुंचने या पैंक्रियाज के कैंसर के कारण टाइप 4 डायबिटीज हो सकती है. इसके अलावा, 6 महीने से कम उम्र के शिशु में होने वाली डायबिटीज़ को 'नियोनेटल डायबिटीज' कहा जाता है.

डायबिटीज क्या है? आम बोलचाल की भाषा में डायबिटीज को डायबिटीज मेलिटस कहते हैं. टेक्निकली इसे मेलिटस भी कहते हैं. डायबिटीज मेलिटस एक पुरानी मेटाबोलिक कंडीशन है जिसमें खून में ग्लूकोज (शुगर) का लेवल बेकाबू होकर बढ़ जाता है. ऐसा तब होता है जब शरीर या तो काफी इंसुलिन नहीं बनाता या उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिससे अंगों पर बुरा असर पड़ता है.

भारत समेत पूरी दुनिया में डायबिटीज के मामले बढ़ रहे हैं. इसकी मुख्य वजहें सुस्त लाइफस्टाइल, खराब खान-पान और स्ट्रेस हैं. पुराने खान-पान और लाइफस्टाइल से भी डायबिटीज का खतरा बढ़ रहा है. बढ़ते मामलों को कैसे कंट्रोल करें और इलाज के तरीकों के बारे में जानने के लिए, ETV भारत ने अहमदाबाद के B.J. मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन के प्रोफेसर डॉ. भागीरथ सोलंकी से खास बातचीत की. सुनिए, डायबिटीज के बारे में जरूरी जानकारी शेयर करते हुए डॉ. भागीरथ सोलंकी ने क्या कहा...

डायबिटीज टेस्ट कब करवाना चाहिए?

डायबिटीज की जांच के लिए, लगभग 35 साल की उम्र के लोगों को अपना ब्लड शुगर चेक करवाना चाहिए. पहले कदम के तौर पर, डॉक्टर की सलाह के अनुसार, खाली पेट ब्लड शुगर टेस्ट करवाना फायदेमंद होता है. खाली पेट ब्लड शुगर टेस्ट जांच का एक बहुत ही सटीक तरीका है. यह टेस्ट करवाने के लिए, व्यक्ति को रात भर कुछ भी नहीं खाना चाहिए (खास तौर पर, रात का खाना खाने के बाद) और अगली सुबह खाली पेट यह टेस्ट करवाना चाहिए. इसके अलावा, HbA1c टेस्ट भी करवाना चाहिए, यह टेस्ट पिछले तीन महीनों के ब्लड शुगर लेवल के बारे में जानकारी देता है. डायबिटीज के बारे में जानकारी रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट के नतीजों से भी मिल सकती है. इस तरीके में, ब्लड शुगर लेवल मापने के लिए ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे व्यक्ति ने हाल ही में खाना खाया हो या नहीं.

डायबिटीज के मरीजों को कौन से फल खाने चाहिए, और उन्हें प्रोसेस्ड जूस से क्यों बचना चाहिए?

फलों में कई तरह के विटामिन, मिनरल और फाइबर होते हैं, लेकिन, उनमें शुगर और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं. फलों का सेवन Glycemic Index में बताए गए शुगर से जुड़े दिशा-निर्देशों के हिसाब से ही करना चाहिए. किसी को भी सिर्फ वही फल खाने चाहिए जिनका Glycemic Index 50 से कम हो, यानी ऐसे फल जो शरीर में ब्लड शुगर लेवल को तेजी से न बढ़ाएं. पपीता, सेब, नाशपाती और बेरी जैसे फलों का Glycemic Index कम होता है, इसलिए ये खाने के लिए सही हैं.

कोई भी फल सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए. अपनी डाइट में फलों को शामिल करने के लिए, अपने रोजाना के खाने की मात्रा थोड़ी कम कर देनी चाहिए. डायबिटीज के मरीजों को फलों का जूस पीने से बचना चाहिए. ऐसा इसलिए है क्योंकि जूस निकालने की प्रक्रिया में फलों को रिफाइन किया जाता है, जिससे उनमें शुगर की मात्रा तेजी से बढ़ जाती है. अंगूर और आम भी खाए जा सकते हैं, बशर्ते उन्हें सीमित मात्रा में खाया जाए. डायबिटीज के मरीजों के लिए कैलोरी की मात्रा को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. फलों को अपने रोजाना के खाने के अलावा अलग से नहीं खाना चाहिए, बल्कि, उन्हें मुख्य खाने की मात्रा कम करके अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, ताकि कुल कैलोरी की मात्रा न बढ़े. बाजरा खाने से भी ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने से काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. डायबिटीज के मरीज ऐसी मिली-जुली डाइट चुन सकते हैं जिसमें बाजरे से बनी चीजें शामिल हों.

क्या डायबिटीज के मरीज गेहूं की रोटी खा सकते हैं?

डायबिटीज के मरीजों के लिए बाजरा और मोटे अनाज सबसे अच्छे विकल्प हैं. मल्टीग्रेन रोटियां और भाकरी डायबिटीज वाले लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद होती हैं. यह पक्का करना बहुत जरूरी है कि अनाज की मात्रा और कैलोरी का सेवन ज्यादा न हो जाए. इसके अलावा, किसी को भी अपनी कैलोरी के सेवन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नहीं बढ़ानी चाहिए. अगर आटा रिफाइंड है, तो उससे बनी चीजें खाने से बचना चाहिए. डायबिटीज के मरीजों को दो से ज्यादा रोटियां नहीं खानी चाहिए.

डायबिटीज का मरीज कितने सूखे मेवे खा सकता है?

सूखे मेवों को अक्सर सुपरफूड कहा जाता है. गुजरात में बादाम, काजू, पिस्ता और अखरोट का सेवन बहुत ज्यादा किया जाता है. हालांकि, इन सभी सूखे मेवों का सेवन सीमित मात्रा में, खास तौर पर, एक तय सीमा के अंदर ही करना चाहिए. कोई भी एक बार में 20 से 30 ग्राम सूखे मेवे खा सकता है. इसके साथ ही, दूसरी खाने की चीजों का सेवन भी कम से कम रखना चाहिए.

डायबिटीज के मरीज कौन सी जड़ वाली सब्जियां खा सकते हैं?

डायबिटीज के मरीजों को जड़ वाली सब्जियों (जैसे आलू, गाजर, शलजम और शकरकंद) से जितना हो सके बचना चाहिए. अगर आप जड़ वाली सब्जियां खाना ही चाहते हैं, तो यह पक्का करें कि ऐसा करने से आपकी कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट का सेवन न बढ़ जाए. आलू में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, जिसका मतलब है कि उसमें कैलोरी भी ज्यादा होती है, इसलिए, आपको उनका सेवन ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए. आलू खाने से डायबिटीज नहीं होती, हालांकि, जिन लोगों को पहले से ही यह बीमारी है, उनके लिए आलू खाने से ब्लड शुगर का स्तर बढ़ सकता है.

डायबिटीज के मरीज के लिए शुरुआती और लगातार इलाज में क्या शामिल है?

डायबिटीज के मरीज के लिए शुरुआती इलाज में खान-पान पर कंट्रोल और कसरत शामिल है. अपनी उम्र के हिसाब से, मरीज को अपने खाने के प्रकार और मात्रा, दोनों को कंट्रोल करना चाहिए. मरीजों को लगातार अपने कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी के सेवन पर नजर रखनी चाहिए. जमा हुई कैलोरी को जलाने के लिए नियमित कसरत बहुत जरूरी है, जिससे तय की गई दवाएं असरदार तरीके से काम कर पाती हैं. अलग-अलग तरह की दवाएं सिर्फ डॉक्टर की कड़ी निगरानी और सलाह पर ही लेनी चाहिए.

डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन कितना जरूरी है?

डायबिटीज में, शरीर में इंसुलिन के लेवल में उतार-चढ़ाव (बढ़ना और घटना दोनों) बहुत ज्यादा मायने रखता है. डायबिटीज की ज्यादातर दवाएं शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ाकर काम करती हैं. जब कोई मरीज गंभीर डायबिटीज से पीड़ित होता है, तो उसे इंजेक्शन के जरिए इंसुलिन लेना पड़ता है. इंसुलिन लेना तब जरूरी हो जाता है जब मरीज को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, बहुत ज्यादा भूख लगती है, या खाने की बहुत तेज इच्छा होती है. इसके अलावा, सर्जरी के दौरान और जेस्टेशनल डायबिटीज से पीड़ित गर्भवती महिलाओं के लिए भी इंसुलिन की जरूरत होती है. छोटे बच्चों और टाइप 1 डायबिटीज वाले मरीजों के लिए, इंसुलिन जान बचाने का काम करता है, सच तो यह है कि टाइप 1 डायबिटीज वाले मरीजों के लिए इसके बिना जीना मुमकिन नहीं है.

डायबिटीज के मरीजों के लिए शराब और सिगरेट कितना खतरनाक?

शराब और सिगरेट, दोनों ही डायबिटीज के मरीजों के लिए हानिकारक हैं. शराब में कैलोरी होती है, जो इसे खतरनाक बनाती है. शराब का स्वाद कलियों (taste buds) पर सीधा असर पड़ता है. इसी वजह से, डायबिटीज के मरीजों को शराब और सिगरेटसे परहेज करना चाहिए. सिगरेट और तंबाकू, दोनों ही डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए नुकसानदायक हैं. अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं और आपको तंबाकू की लत है, तो आपको कैंसर होने का खतरा तीन से चार गुना बढ़ जाता है.