क्या आप जानते हैं कि मछली को पकाने से पहले इमली, हल्दी और नमक से क्यों साफ किया जाता है?
बहुत से लोग मछली पकाने से पहले उसे अच्छी तरह धोते हैं. इसके लिए वे इमली, नमक और हल्दी का इस्तेमाल करते है...
Published : April 8, 2026 at 7:53 PM IST
वीक एंड पर हर मांसाहारी परिवार में मटन, चिकन या मछली हमेशा उपलब्ध होती है. वैसे तो चिकन या मटन बहुत फायदेमंद होता है. लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इन तीनों में से मछली खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद है. मछली में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं.
मछली ओमेगा-3 फैटी एसिड और प्रोटीन से भरपूर होती है. मछली वसा रहित भोजन है. यह दिल और दिमाग दोनों के लिए अच्छा है. कई लोग मछली का सूप बनाकर सेवन करते हैं, फिश फ्राई और बिरयानी भी बनाते हैं. हालांकि, पकाने से पहले मछली को अच्छी तरह से साफ करना बहुत जरूरी होता है. इसके लिए कई लोग मछली को इमली, नमक और हल्दी से साफ करते हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि वे इसे इस तरह साफ क्यों करते हैं? इसके पीछे कई कारण हैं. आइए जानते हैं इस खबर में विस्तार से...
मछली को इमली, नमक और हल्दी से साफ करने के फायदे...
- समुद्री भोजन में कभी-कभी तेज, देर तक रहने वाली गंध होती है. इमली में मौजूद नेचुरल एसिड गंध पैदा करने वाले प्रोटीन को तोड़ने में मदद करते हैं. ये बिना किसी केमिकल के गंध को बेअसर कर देते हैं. हल्दी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होते हैं जो बैक्टीरिया को दूर रखते हैं और मछली से मिट्टी की गंध को दूर करने में मदद करते हैं. नमक की प्यूरीफाइंग शक्ति ऑस्मोसिस के माध्यम से काम करती है, जो मछली से नमी को अवशोषित करती है और हानिकारक बैक्टीरिया के विकास को रोकती है, इसे ताजा और साफ रखती है. ये मिश्रण मछली को पकाने से पहले एक नया स्वाद देते हैं.
- मछली या झींगा अक्सर चिपचिपे होते हैं. इसीलिए इन्हें सिर्फ पानी से नहीं धोना चाहिए. इसके अलावा, सिर्फ पानी से यह चिपचिपाहट दूर नहीं होती. इमली में मौजूद अम्लता इस चिपचिपाहट को दूर करने में मदद करती है. वहीं, नमक एक हल्के स्क्रब की तरह काम करता है. यह गंदगी, पपड़ी और अवशेष हटाता है. हल्दी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होते हैं जो बैक्टीरिया को दूर करते हैं और उस पर जमी परत को साफ करते हैं.
- हल्दी और नमक दोनों ही अपने एंटी माइक्रोबियल गुणों के लिए जाने जाते हैं. पहले के समय में जब रेफ्रिजरेटर या आइस बॉक्स नहीं होते थे, तो इनका उपयोग एंटी माइक्रोबियल वॉश के रूप में किया जाता था. यही कारण है कि आज भी मछली को हल्दी, नमक और इमली से साफ किया जाता है.
- इमली, नमक और हल्दी से मछली को साफ करने से उसमें एक चटपटा स्वाद आ जाता है. चाहे उसे ग्रिल किया जाए, तला जाए या करी में पकाया जाए, इससे स्वाद और भी बढ़ जाता है. साथ ही, मछली को साफ करने के बाद वह बेहतर तरीके से पकती है. सबसे पहले, मछली को साफ पानी से धो लें. फिर, पानी उबालें और उसमें मछली को 5 मिनट के लिए भिगो दें. इसके बाद, विशेषज्ञों का सुझाव है कि इसे इमली, नमक और हल्दी से धो लें.
मछली खाने के फायदे
- हाल ही में हुए एक अध्ययन से पता चला है कि मछली का नियमित सेवन मस्तिष्क संबंधी बीमारियों (वैस्कुलर ब्रेन डिजीज) से बचाव कर सकता है. सप्ताह में दो बार मछली खाने से स्ट्रोक का खतरा काफी कम हो जाता है.
- मछली ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होती है, जो मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाती है और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती है.
- ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर मछली खाने से मस्तिष्क और हृदय दोनों स्वस्थ रहते हैं.
- मछली प्रोटीन से भरपूर होती है. यह मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करती है. विशेषज्ञों का कहना है कि जिम जाने वालों के लिए मछली एक अच्छा विकल्प है.
- मछली विटामिन डी से भरपूर होती है. इस विटामिन की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं. मछली खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं.
- मछली खाने से आंखों की रोशनी बेहतर होती है. मछली में पाए जाने वाले ओमेगा-3 फैटी एसिड आंखों की समस्याओं को रोकने में मदद करते हैं.
(डिस्क्लेमर:यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी समझ के लिए है. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी गई है. इन निर्देशों को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है)