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क्या आप जानते हैं कि मछली को पकाने से पहले इमली, हल्दी और नमक से क्यों साफ किया जाता है?

क्या आप जानते हैं कि मछली को पकाने से पहले इमली, हल्दी और नमक से क्यों साफ किया जाता है? ( ETV Bharat )

वीक एंड पर हर मांसाहारी परिवार में मटन, चिकन या मछली हमेशा उपलब्ध होती है. वैसे तो चिकन या मटन बहुत फायदेमंद होता है. लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इन तीनों में से मछली खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद है. मछली में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं.

क्या आप जानते हैं कि मछली को पकाने से पहले इमली, हल्दी और नमक से क्यों साफ किया जाता है? (ETV Bharat)

मछली ओमेगा-3 फैटी एसिड और प्रोटीन से भरपूर होती है. मछली वसा रहित भोजन है. यह दिल और दिमाग दोनों के लिए अच्छा है. कई लोग मछली का सूप बनाकर सेवन करते हैं, फिश फ्राई और बिरयानी भी बनाते हैं. हालांकि, पकाने से पहले मछली को अच्छी तरह से साफ करना बहुत जरूरी होता है. इसके लिए कई लोग मछली को इमली, नमक और हल्दी से साफ करते हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि वे इसे इस तरह साफ क्यों करते हैं? इसके पीछे कई कारण हैं. आइए जानते हैं इस खबर में विस्तार से...