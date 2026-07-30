क्या आप जानते हैं बेडरूम में बिस्तर के नीचे कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए और क्यों?
बहुत से लोग बिस्तर के नीचे खाली जगह का इस्तेमाल सामान रखने के लिए करते हैं. लगभग सभी घरों में ऐसा आम तौर पर ऐसा...
Published : July 30, 2026 at 7:56 PM IST
कई भारतीय घरों में, जगह बचाने के लिए बिस्तर के नीचे की खाली जगह का इस्तेमाल सामान रखने के लिए किया जाता है. वहा अक्सर ऑफ-सीजन कंबल, पुराने कपड़े, सूटकेस, किताबें, खिलौने और कार्डबोर्ड के डिब्बे जैसी चीजें रखी जाती हैं. बिस्तर के नीचे सामान रखना जगह का सही इस्तेमाल करने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका है. छोटे कमरों के लिए, यह अतिरिक्त स्टोरेज एरिया किसी वरदान से कम नहीं है. हालांकि, भले ही कमरा ऊपर से साफ-सुथरा दिखे, लेकिन बिस्तर के नीचे धूल, नमी और मकड़ी के जाले जमा हो सकते हैं. चूंकि यह जगह अक्सर नजर से दूर रहती है, इसलिए वहां धूल, गंदगी और नमी बिना पता चले जमा होती रहती है. इस स्थिति से न केवल कीड़े-मकोड़े आकर्षित होते हैं, बल्कि यह हमारी सेहत और वहाँ रखे सामान, दोनों के लिए खतरा भी पैदा करती है.
बिस्तर के नीचे नमी के कारण रखा हुआ सामान सड़ सकता है, उसमें से खराब गंध आ सकती है और उस पर फफूंद लग सकती है. NCBI की एक स्टडी के अनुसार, ये फैक्टर्स न केवल घर की साफ-सफाई पर बुरा असर डालते हैं, बल्कि एलर्जी और सांस की बीमारियों का खतरा भी बढ़ाते हैं. इसलिए, यह समझना बहुत ज़रूरी है कि बिस्तर के नीचे क्या रखना चाहिए और क्या नहीं, कौन सी चीजें वहां रखना सुरक्षित है और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए.
इन चीजों को बिस्तर के नीचे भूलकर भी न रखें
- कार्डबोर्ड के डिब्बे- बहुत से लोग बिस्तर के नीचे कार्डबोर्ड के डिब्बों में सामान रखते हैं और उन्हें कंबल से ढंक देते हैं. लेकिन, कार्डबोर्ड के डिब्बों को बिस्तर के नीचे छिपाकर नहीं रखना चाहिए. कार्डबोर्ड आसानी से नमी सोख लेता है, जिससे डिब्बे नरम हो सकते हैं, उनमें फफूंद लग सकती है और बदबू आ सकती है. साथ ही, कॉकरोच, सिल्वरफिश और दूसरे छोटे कीड़े भी कार्डबोर्ड में छिप सकते हैं. इसलिए, लंबे समय तक सामान रखने के लिए प्लास्टिक के डिब्बों का इस्तेमाल करना बेहतर है.
- कंबल, कपड़े और तकिए- कुछ लोग इन चीजों (जैसे कंबल, तकिए और मौसम के हिसाब से न इस्तेमाल होने वाले कपड़े) को रखने के लिए अपने बिस्तर के नीचे खास जगह बनवाते हैं. लेकिन, इन्हें सीधे इस तरह रखने से धूल और नमी जमा हो सकती है, जिससे फफूंद लग सकती है और बदबू आ सकती है. इससे सेहत से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें एलर्जी या अस्थमा है. इन चीजों को वैक्यूम स्टोरेज बैग या एयरटाइट कंटेनर में रखना बेहतर होता है.
- जूते-चप्पल और स्पोर्ट्स का सामान- बाहर पहने जाने वाले स्लिपर, जूते और स्पोर्ट्स के सामान में गंदगी, धूल, नमी और बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं. इन्हें बिस्तर के नीचे रखने से न सिर्फ बुरी गंध आती है, बल्कि कमरे की साफ-सफाई पर भी बुरा असर पड़ता है. बेहतर है कि जूते-चप्पल को अलग शू-रैक में रखा जाए.
- जरूरी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सामान- आधार कार्ड, पासपोर्ट, जमीन के कागजात, फोटो, लैपटॉप और कैमरे जैसी चीजों को बिस्तर के नीचे रखना ठीक नहीं है. नमी और धूल के संपर्क में आने से इनके खराब होने का डर रहता है. साथ ही, जरूरत के समय इन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है. इन चीजों को सूखी और सुरक्षित अलमारी में रखना चाहिए.
- खाने-पीने की चीजें- स्नैक के पैकेट और पालतू जानवरों का खाना कभी भी बिस्तर के नीचे नहीं रखना चाहिए. इनकी महक से चींटियां, चूहे और कॉकरोच जैसे कीड़े-मकोड़े आकर्षित होते हैं. खाने की चीजों को हमेशा किचन या पेंट्री में एयरटाइट डिब्बों में रखना चाहिए.
ध्यान रखने वाली बातें
बिस्तर के नीचे की जगह का इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि आप वहां क्या रख रहे हैं. ऐसी चीजें न रखें जिनसे नमी, धूल या कीड़े-मकोड़े आएं, अगर सामान रखना जरूरी हो, तो ढक्कन वाले प्लास्टिक के डिब्बों का ही इस्तेमाल करें. साथ ही, डिब्बों को दीवार से सटाकर रखने के बजाय, उनके बीच हवा आने-जाने की जगह छोड़ना फायदेमंद होता है. यह भी अच्छा रहेगा कि महीने में एक बार उन्हें बाहर निकालकर बिस्तर के नीचे की जगह को अच्छी तरह साफ किया जाए.
(इस खबर में दी गई जानकारी आपकी समझ और जानकारी के लिए है. इन सुझावों को मानना है या नहीं, यह पूरी तरह से आपका निजी फैसला है, और आप इस जानकारी पर कितना भरोसा करते हैं, यह भी आप पर निर्भर करता है. ETV भारत इस रिपोर्ट की सामग्री का समर्थन या पुष्टि नहीं करता है.)