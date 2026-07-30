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क्या आप जानते हैं बेडरूम में बिस्तर के नीचे कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए और क्यों?

कई भारतीय घरों में, जगह बचाने के लिए बिस्तर के नीचे की खाली जगह का इस्तेमाल सामान रखने के लिए किया जाता है. वहा अक्सर ऑफ-सीजन कंबल, पुराने कपड़े, सूटकेस, किताबें, खिलौने और कार्डबोर्ड के डिब्बे जैसी चीजें रखी जाती हैं. बिस्तर के नीचे सामान रखना जगह का सही इस्तेमाल करने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका है. छोटे कमरों के लिए, यह अतिरिक्त स्टोरेज एरिया किसी वरदान से कम नहीं है. हालांकि, भले ही कमरा ऊपर से साफ-सुथरा दिखे, लेकिन बिस्तर के नीचे धूल, नमी और मकड़ी के जाले जमा हो सकते हैं. चूंकि यह जगह अक्सर नजर से दूर रहती है, इसलिए वहां धूल, गंदगी और नमी बिना पता चले जमा होती रहती है. इस स्थिति से न केवल कीड़े-मकोड़े आकर्षित होते हैं, बल्कि यह हमारी सेहत और वहाँ रखे सामान, दोनों के लिए खतरा भी पैदा करती है.

बिस्तर के नीचे नमी के कारण रखा हुआ सामान सड़ सकता है, उसमें से खराब गंध आ सकती है और उस पर फफूंद लग सकती है. NCBI की एक स्टडी के अनुसार, ये फैक्टर्स न केवल घर की साफ-सफाई पर बुरा असर डालते हैं, बल्कि एलर्जी और सांस की बीमारियों का खतरा भी बढ़ाते हैं. इसलिए, यह समझना बहुत ज़रूरी है कि बिस्तर के नीचे क्या रखना चाहिए और क्या नहीं, कौन सी चीजें वहां रखना सुरक्षित है और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए.

इन चीजों को बिस्तर के नीचे भूलकर भी न रखें