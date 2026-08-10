ETV Bharat / lifestyle

क्या आप रुद्राक्ष के प्रकार और उनके फायदों के बारे में जानते हैं? अगर नहीं, तो जाने-माने ज्योतिषी जानें यहां...

हिंदू धर्म और आध्यात्मिक परंपराओं में, रुद्राक्ष को भगवान शिव का दिया हुआ दिव्य उपहार और एक बहुत पवित्र और चमत्कारी मनका माना जाता है...

Do you know about the different types of Rudraksha and their benefits?
क्या आप रुद्राक्ष के प्रकार और उनके फायदों के बारे में जानते हैं? (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 10, 2026 at 3:56 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ज्योतिषी डॉ. उमाशंकर मिश्र का कहना है कि शिव महापुराण में रुद्राक्ष स्वयं भगवान शिव का ही साक्षात रूप है. इसे धारण करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है. रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति के जीवन की सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं. शिव महापुराण में सोलह प्रकार के रुद्राक्षों का वर्णन किया गया है, जो अलग-अलग देवी-देवताओं, ग्रहों और राशियों से जुड़े हैं और उनसे मिलने वाले लाभ भी बताए गए हैं. रुद्राक्ष के प्रकार और उनसे होने वाले लाभ इस प्रकार है...

रुद्राक्ष के प्रकार और उनसे होने वाले लाभ

  1. एक-मुखी रुद्राक्ष – इसे पहनना प्रसिद्धि, धन और सफलता पाने के साथ-साथ ध्यान के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है. इसके देवता भगवान शिव (शंकर) हैं.
  2. दो-मुखी रुद्राक्ष – इसे आत्मविश्वास बढ़ाने और मन की शांति पाने के लिए पहना जाता है. इसके देवता भगवान अर्धनारीश्वर हैं.
  3. तीन-मुखी रुद्राक्ष – इसे मन की शुद्धि और स्वस्थ जीवन के लिए पहना जाता है, इसके देवता भगवान अग्नि (अग्नि देव) हैं.
  4. चार-मुखी रुद्राक्ष – इसे मानसिक क्षमता, एकाग्रता और रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए पहना जाता है. इसके देवता भगवान ब्रह्मा हैं.
  5. पांच-मुखी रुद्राक्ष – इसे ध्यान और आध्यात्मिक कार्यों के लिए पहना जाता है. इसके देवता भगवान कालाग्नि रुद्र हैं.
  6. छह-मुखी रुद्राक्ष – इसे ज्ञान, बुद्धि, बातचीत की कला और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए पहना जाता है. इसके देवता भगवान कार्तिकेय हैं.
  7. सात मुखी रुद्राक्ष- इसे आर्थिक और करियर में विकास के लिए धारण किया जाता है. इसके देवता माता महालक्ष्‍मी हैं
  8. आठ मुखी रुद्राक्ष- इस रुद्राक्ष को करियर में आ रही बाधाओं और मुसीबतों को दूर करने के लिए पहना जाता है. इसके देवता भगवान गणेश हैं.
  9. नौ मुखी- इसे ऊर्जा, शक्‍ति, साहस और निडरता पाने के लिए पहना जाता है. इसके देवता मां दुर्गा हैं
  10. दस मुखी रुद्राक्ष- इसे नकारात्‍मक शक्‍तियों, नजर दोष एवं वास्‍तु और कानूनी मामलों से रक्षा के लिए धारण किया है. इसके देवता भगवान विष्‍णु जी हैं.
  11. ग्यारह मुखी (एकादश मुखी) रुद्राक्ष – इसे आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने, गुस्से पर काबू पाने और यात्रा के दौरान नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा पाने के लिए पहना जाता है. इसके देवता भगवान हनुमान हैं.
  12. बारह मुखी (द्वादश मुखी) रुद्राक्ष – इसे नाम, शोहरत और सफलता पाने के लिए, और प्रशासनिक कौशल व नेतृत्व के गुण विकसित करने के लिए पहना जाता है. इसके देवता सूर्य देव हैं.
  13. तेरह मुखी (त्रयोदश मुखी) रुद्राक्ष – इसे आर्थिक स्थिति मजबूत करने और व्यक्तिगत आकर्षण व तेज को बढ़ाने के लिए पहना जाता है. इसके देवता भगवान इंद्र हैं.
  14. चौदह मुखी (चतुर्दश मुखी) रुद्राक्ष – इसे छठी इंद्री (सिक्स्थ सेंस) को जगाने और सही निर्णय लेने में सक्षम होने के लिए पहना जाता है. इसके देवता भगवान शिव हैं.
  15. गणेश रुद्राक्ष – इसे ज्ञान, बुद्धि और एकाग्रता बढ़ाने, सभी कामों में सफलता पाने और केतु ग्रह के बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए पहना जाता है. इसके देवता भगवान गणेश हैं.
  16. गौरी शंकर रुद्राक्ष – इसे पारिवारिक खुशी और शांति को बढ़ावा देने, और देर से शादी, संतान न होना और मानसिक शांति की कमी जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए पहना जाता है. इसके देवता भगवान शिव और देवी पार्वती हैं.

(डिस्क्लेमर- ऊपर बताई गई बातें सुझाव हैं और लोगों की अपनी मान्यताओं और रीति-रिवाजों के आधार पर इनमें बदलाव हो सकता है. यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से दी गई है. ETV भारत ज्योतिषी के दावों का समर्थन नहीं करता है)

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

RUDRAKSHA AND THEIR BENEFITS
TYPES OF RUDRAKSHA
रुद्राक्ष के प्रकार और उनके फायदों
SAWAN 2026
TYPES OF RUDRAKSHA AND BENEFITS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.