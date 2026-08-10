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क्या आप रुद्राक्ष के प्रकार और उनके फायदों के बारे में जानते हैं? अगर नहीं, तो जाने-माने ज्योतिषी जानें यहां...

क्या आप रुद्राक्ष के प्रकार और उनके फायदों के बारे में जानते हैं? ( ETV BHARAT )

ज्योतिषी डॉ. उमाशंकर मिश्र का कहना है कि शिव महापुराण में रुद्राक्ष स्वयं भगवान शिव का ही साक्षात रूप है. इसे धारण करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है. रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति के जीवन की सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं. शिव महापुराण में सोलह प्रकार के रुद्राक्षों का वर्णन किया गया है, जो अलग-अलग देवी-देवताओं, ग्रहों और राशियों से जुड़े हैं और उनसे मिलने वाले लाभ भी बताए गए हैं. रुद्राक्ष के प्रकार और उनसे होने वाले लाभ इस प्रकार है...

रुद्राक्ष के प्रकार और उनसे होने वाले लाभ