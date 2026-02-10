फटी एड़ियों से हैं परेशान? तो जरूर आजमाएं ये आसान नुस्खे
कुछ लोगों को मौसम चाहे जो भी हो, पैरों में दरारें और दर्द महसूस होता है. इस समस्या से बचने के लिए ये टिप्स अपनाएं...
Published : February 10, 2026 at 7:50 PM IST
बहुत से लोग सिर्फ अपने होंठ, चेहरे और हाथों का ही ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने पैरों पर उतना ध्यान नहीं देते, जिससे पैर फटने लगते हैं. यह समस्या सर्दियों में आम है, लेकिन पैरों में दरारें गर्मियों में भी पड़ सकती हैं. कई महिलाएं फटी एड़ियों के कारण सुंदर और आकर्षक सैंडल नहीं पहन पाती हैं. ज्यादातर लोग इस समस्या को दूर करने के लिए तरह-तरह के उपाय आजमाते हैं. वे बाजार से महंगे प्रोडक्ट खरीदते हैं, लोशन लगाते हैं और घरेलू नुस्खे भी आजमाते हैं, लेकिन मनचाहा नतीजा नहीं मिलता है. आज हम आपको बताएंगे कि अपने पैरों को मुलायम और मुलायम रखने के लिए क्या करें. जानें कि अपने पैरों को मुलायम और बिना दरारों वाला रखने के लिए क्या करें...
अपने पैरों को गर्म पानी में भिगोना: सबसे पहले, हम दिन भर लगातार चलते रहते हैं. कोई भी काम करते समय, हमारे पैर लगातार जमीन पर आगे-पीछे होते रहते हैं. इसी वजह से धूल और गंदगी से सने पैर पत्थर जैसे सख्त हो सकते हैं. इसके अलावा, अगर हम अपने पैरों को मुलायम रखना चाहते हैं, तो हमें एक रेगुलर रूटीन फॉलो करना चाहिए. खासकर, अपने पैरों को 10 मिनट तक गर्म पानी में भिगोने से उन्हें आराम मिलेगा और वे हेल्दी रहेंगे.
हल्के से एक्सफोलिएट करें: अपने पैरों को एक्सफोलिएट करने के लिए, गीले पैरों को सूखे पैरों से रगड़ने के बजाय, फुट फाइल या प्यूमिस स्टोन से हल्के से स्क्रब करें. बहुत ज्याद प्रेशर न डालें, बल्कि हल्के से स्क्रब करें. इससे स्किन से सारी एक्स्ट्रा गंदगी निकल जाएगी. आप चाहें तो स्क्रब में शहद या थोड़ी चीनी भी मिला सकते हैं.
किसी भी तेल से मसाज करें: जब आपके पैर थोड़े गीले हों, तो उन्हें मॉइस्चराइज करें. किसी भी तेल से मसाज करें, जैसे बादाम या नारियल का तेल. इससे आपकी एड़ियां जल्दी ठीक होंगी और आपको अच्छी नींद भी आएगी. साथ ही, आपके पैर मुलायम महसूस होंगे.
मोजे पहनना भी फायदेमंद है: पैरों में तेल लगाने के बाद, अच्छे कॉटन के मोजे पहनें. इससे आपके पैर नमीयुक्त रहेंगे और फटेंगे नहीं. वे मुलायम और सूखे रहेंगे. इससे ठंड से भी काफी राहत मिलेगी. इसलिए, मोजे जरूर पहनें.
सख्त जमीन पर चलना: इसी तरह, सख्त जमीन पर चलने से बचें. मुलायम जूते पहनने की कोशिश करें. इससे आपके पैर अकड़ेंगे नहीं और आपकी स्किन मुलायम रहेगी. इसलिए, अपने पैरों को बचाने के लिए मुलायम जूते पहनें. घर पर भी इन्हें पहनने की आदत डालें.
पैर फटने का मुख्य कारण क्या है?
- सूखी स्किन
- पैरों की साफ-सफाई का ठीक से ध्यान न रखना
- शरीर में पोषक तत्वों की कमी
- बहुत ज्यादा ठंड या गर्मी
- लंबे समय तक खड़े रहना
- डायबिटीज और थायरॉइड की समस्याएं
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ प्रोफेशनल्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. इस जानकारी पर अमल करने से पहले अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)