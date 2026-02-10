ETV Bharat / lifestyle

फटी एड़ियों से हैं परेशान? तो जरूर आजमाएं ये आसान नुस्खे

बहुत से लोग सिर्फ अपने होंठ, चेहरे और हाथों का ही ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने पैरों पर उतना ध्यान नहीं देते, जिससे पैर फटने लगते हैं. यह समस्या सर्दियों में आम है, लेकिन पैरों में दरारें गर्मियों में भी पड़ सकती हैं. कई महिलाएं फटी एड़ियों के कारण सुंदर और आकर्षक सैंडल नहीं पहन पाती हैं. ज्यादातर लोग इस समस्या को दूर करने के लिए तरह-तरह के उपाय आजमाते हैं. वे बाजार से महंगे प्रोडक्ट खरीदते हैं, लोशन लगाते हैं और घरेलू नुस्खे भी आजमाते हैं, लेकिन मनचाहा नतीजा नहीं मिलता है. आज हम आपको बताएंगे कि अपने पैरों को मुलायम और मुलायम रखने के लिए क्या करें. जानें कि अपने पैरों को मुलायम और बिना दरारों वाला रखने के लिए क्या करें...

अपने पैरों को गर्म पानी में भिगोना: सबसे पहले, हम दिन भर लगातार चलते रहते हैं. कोई भी काम करते समय, हमारे पैर लगातार जमीन पर आगे-पीछे होते रहते हैं. इसी वजह से धूल और गंदगी से सने पैर पत्थर जैसे सख्त हो सकते हैं. इसके अलावा, अगर हम अपने पैरों को मुलायम रखना चाहते हैं, तो हमें एक रेगुलर रूटीन फॉलो करना चाहिए. खासकर, अपने पैरों को 10 मिनट तक गर्म पानी में भिगोने से उन्हें आराम मिलेगा और वे हेल्दी रहेंगे.

हल्के से एक्सफोलिएट करें: अपने पैरों को एक्सफोलिएट करने के लिए, गीले पैरों को सूखे पैरों से रगड़ने के बजाय, फुट फाइल या प्यूमिस स्टोन से हल्के से स्क्रब करें. बहुत ज्याद प्रेशर न डालें, बल्कि हल्के से स्क्रब करें. इससे स्किन से सारी एक्स्ट्रा गंदगी निकल जाएगी. आप चाहें तो स्क्रब में शहद या थोड़ी चीनी भी मिला सकते हैं.

किसी भी तेल से मसाज करें: जब आपके पैर थोड़े गीले हों, तो उन्हें मॉइस्चराइज करें. किसी भी तेल से मसाज करें, जैसे बादाम या नारियल का तेल. इससे आपकी एड़ियां जल्दी ठीक होंगी और आपको अच्छी नींद भी आएगी. साथ ही, आपके पैर मुलायम महसूस होंगे.