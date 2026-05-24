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क्या आपके घर में भी एक्वेरियम है? अगर हां, तो इस भीषण गर्मी में अपनी मछलियों ऐसे रखें का ख्याल

आजकल, बहुत से लोग अपने घर की सजावट में इनडोर पौधों के साथ एक्वेरियम भी रखते हैं. अपने घरों में जगह के हिसाब से, वे छोटे से लेकर बड़े साइज के एक्वेरियम खरीदते हैं. हालांकि, अपने घरों में जगह के हिसाब से, वे छोटे से लेकर बड़े साइज के एक्वेरियम खरीदते हैं. हालांकि, सिर्फ उन्हें खूबसूरती से सजाना ही काफी नहीं है. बल्कि मछलियों को स्वस्थ रखने के लिए पानी की गुणवत्ता और सही रख-रखाव सबसे ज्यादा जरूरी है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि बदलते मौसम के हिसाब से उनकी देखभाल करना बेहद जरूरी होता है. खासकर गर्मियों के महीनों में एक्वेरियम का विशेष ध्यान रखना चाहिए. नहीं तो, जैसे हम सूरज की तेज गर्मी सहने के लिए संघर्ष करते हैं, वैसे ही एक्वेरियम में रहने वाली मछलियों को भी परेशानी होती है. इसलिए, गर्मियों के मौसम में एक्वेरियम को लेकर कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है. इस खबर में, जानते हैं कि घर में रखे एक्वेरियम को जीवंत और सुरक्षित बनाए रखने के लिए किन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना जरूरी है...

इन बातों पर दें विशेष ध्यान

हर हफ्ते पानी बदलना चाहिए

एक्वेरियम का पानी लंबे समय तक न बदलना मछलियों की सेहत और टैंक के इकोसिस्टम के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है. पानी में अमोनिया और नाइट्रेट जैसे जहरीले तत्व जमा होने लगते हैं, जो मछलियों को बीमार कर सकते हैं या उनकी जान भी ले सकते हैं. इसलिए हर हफ्ते अपने एक्वेरियम का लगभग 10 फीसदी से 20 फीसदी पानी बदलना चाहिए. इससे पानी की गुणवत्ता बनी रहती है और मछलियां स्वस्थ रहती हैं.

खासकर गर्मियों में सूरज की गर्मी की वजह से कांच का बर्तन और उसमें रखा पानी जल्दी गर्म हो जाता है. इसलिए पानी को लगातार रखने के बजाय उसे बार-बार बदलते रहना चाहिए. वहीं, कुछ लोग पानी को ठंडा रखने के लिए एक्वेरियम में बर्फ के टुकड़े या आइस क्यूब डाल देते हैं. इससे पानी बहुत ठंडा हो सकता है और मछलियों का मेटाबॉलिज्म धीमा हो सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह कभी-कभी उनके लिए जानलेवा भी हो सकता है. इसलिए, यह पक्का करना जरूरी है कि एक्वेरियम का पानी नॉर्मल हो, न ज्यादा गर्म हो और न ज्यादा ठंडा. साथ ही, एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि पानी के साथ-साथ एक्वेरियम में मौजूद पत्थर और घास को भी रेगुलर इंटरवल पर बदलते रहना चाहिए.

दिन के समय एक्वेरियम की लाइटें बंद रखें

बहुत से लोग जो घर में एक्वेरियम रखते हैं, वे एक्वेरियम और उसमें रखी मछलियों को सुंदर दिखाने के लिए हमेशा लाइट जलाकर रखते हैं. कुछ लोग एक्वेरियम को कमरे की लाइट के नीचे रखते हैं. हालांकि, इससे पानी के ज्यादा गर्म होने का खतरा रहता है. इसलिए, एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि एक्वेरियम के पानी को नॉर्मल या हल्का ठंडा रखने के लिए दिन में लाइट बंद रखना बेहतर है. साथ ही, आजकल मार्केट में फिश फ्रेंडली लाइट्स भी मिलती हैं. जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है.