ETV Bharat / lifestyle

क्या आप भी हर बात पर लेते हैं स्ट्रेस? तो अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए आजमाएं ये टिप्स

स्ट्रेस को कंट्रोल करना हमारे हाथ में है, और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लाइफस्टाइल ही स्ट्रेस से राहत पाने की कुंजी है.

Do you get stressed about everything? Then try these tips to control your stress.
क्या आप भी हर बात पर लेते हैं स्ट्रेस? तो अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए आजमाएं ये टिप्स (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 19, 2026 at 7:44 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

आजकल स्ट्रेस रोजमर्रा की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गया है. काम और घर की समस्याओं से लेकर परिवार या दोस्तों के साथ मनमुटाव तक, छोटी-मोटी बातें भी किसी इंसान को थका हुआ और चिड़चिड़ा बना सकती हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका असर शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ता है. तो आइए जानते हैं कि स्ट्रेस होने पर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए.

यह स्ट्रेस पढ़ाई, नौकरी, करियर, पर्सनल लाइफ से लेकर फाइनेंशियल कारणों तक किसी भी चीज से जुड़ा हो सकता है. आज के युवा स्ट्रेस से जूझ रहे हैं. अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी की एक स्टडी के अनुसार, जो लोग लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हैं, उन्हें स्ट्रोक का खतरा ज्यादा होता है. इसमें यह भी कहा गया है कि लाइफस्टाइल में बदलाव के कारण बढ़ते स्ट्रेस के कई बुरे असर हो सकते हैं.

स्ट्रेस के कई नुकसान हैं

  • लंबे समय तक स्ट्रेस रहने से याददाश्त कमजोर होती है. क्रिएटिविटी कम हो जाती है. सही फैसले लेने की क्षमता कम हो जाती है. कंसंट्रेशन कम हो जाता है, और भावनाओं पर असर पड़ता है, जिससे एंग्जायटी और डर की संभावना बढ़ जाती है.
  • दिमाग के लिए जरूरी न्यूरोट्रांसमीटर कम हो जाते हैं, जिससे थकान बढ़ जाती है. सेरोटोनिन की कमी से डिप्रेशन होता है. डोपामाइन की कमी से थकान बढ़ती है. खुशी, आनंद और सीखने की क्षमता कम हो जाती है.
  • खून का सर्कुलेशन बदल जाता है. खून की नसें सिकुड़ जाती हैं, और ऑक्सीजन और ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है. माइग्रेन की समस्या और खराब हो जाती है. कुल मिलाकर, दिमाग की खुद को ठीक करने की क्षमता भी कम हो जाती है.
  • न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुब्बैया चौधरी का कहना है कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं, तो कोर्टिसोल, एड्रेनालाईन और नॉरएड्रेनालाईन जैसे हार्मोन निकलते हैं. शरीर के लिए थोड़ा स्ट्रेस जरूरी है, लेकिन ज्यादा मात्रा में इसके गंभीर स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं. दिल की धड़कन बढ़ जाती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. इससे दिमाग, दिल और बाकी सभी अंगों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है

स्ट्रेस का दूसरे अंगों पर भी पड़ता है असर

  • स्ट्रेस दिमाग के अलावा दूसरे अंगों को भी प्रभावित करता है. हाई ब्लड प्रेशर से दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है. यह शरीर की मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं को भी प्रभावित करता है. यह डायबिटीज के मरीजों के लिए और भी खतरनाक है.
  • कुछ लोगों का वजन तेजी से बढ़ता है, जबकि कुछ का वजन कम हो जाता है.
  • महिलाओं को पीरियड्स से जुड़ी समस्याएं होने की संभावना ज्यादा होती है.
  • यह इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है.
  • डिप्रेशन होने का खतरा बढ़ जाता है.
  • हाई ब्लड प्रेशर से खून की नसें फट सकती हैं, जिससे हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है. कुछ लोगों को साइलेंट स्ट्रोक भी होता है.

इस प्रकार कम करें

  • हमें स्ट्रेस के कारणों का पता लगाना होगा. हमें यह समझना होगा कि कौन से कारक हमारी समस्याओं में योगदान दे रहे हैं.
  • नेचर में घूमना, मेडिटेशन करना, संगीत सुनना, पढ़ना, नाचना वगैरह जैसी चीजें हमें खुशी देती हैं और फायदेमंद हो सकती हैं. हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग के एक अध्ययन में पाया गया कि कम से कम 20 से 30 मिनट तक प्रकृति में टहलने से कोर्टिसोल का स्तर काफी कम हो जाता है.
  • हमें नकारात्मक विचारों को छोड़ देना चाहिए और सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए.
  • रोजाना डायरी लिखना एक अच्छी आदत है.

स्ट्रेस कम करना हमारे हाथों में है
आज की युवा पीढ़ी कई तरह के दबावों का सामना कर रही है, जिसमें पढ़ाई और करियर की उम्मीदें, आर्थिक अनिश्चितता, सोशल मीडिया का प्रभाव और पहचान को लेकर संघर्ष शामिल हैं. हालांकि, स्ट्रेस कम करना हमारे कंट्रोल में है. इसके लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल की आदतों और डाइट में बदलाव करने की जरूरत है. मेयो क्लिनिक की एक स्टडी के अनुसार, आपको हेल्दी, बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो और चीनी, नमक और कोलेस्ट्रॉल कम हो. हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करें, कम से कम हफ्ते में पांच दिन. जिन्हें बार-बार स्ट्रेस होता है, उन्हें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) के बारे में सोचना चाहिए.

(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी समझ के लिए है. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों को फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा रहेगा.)

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

तनाव से निपटने का आसान उपाय
AN EASY WAY TO COPE WITH STRESS
SIMPLE SECRET TO HANDLE STRESS
STRESS MANAGEMENT TIPS
SIMPLE SECRET TO HANDLE STRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.