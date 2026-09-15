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क्या आप भी पतली कमर पाना चाहते हैं? तो इन टिप्स को जरूर अपनाएं

पतली कमर पाना महिलाओं की आम चाहत होती है, और इसे पाने के लिए कई महिलाएं तरह-तरह की कोशिशें करती हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करना और अपनी डाइट में बदलाव करना आदि. हालांकि, कुछ और भी उपाय हैं जिनसे पतली कमर पाने में मदद मिल सकती है. आइए जानते हैं कि वे क्या हैं...

रात के खाने को कैसे मैनेज करें: सोने से कम से कम दो-तीन घंटे पहले खाना शरीर और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है. शरीर को खाने को ठीक से पचाने के लिए पर्याप्त समय की जरूरत होती है. खाना खाने के तुरंत बाद सो जाने से पाचन धीमा हो जाता है और गैस, एसिडिटी और सीने में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. कुछ घंटे पहले खाना खाने से न सिर्फ पाचन आसान होता है, बल्कि रात के समय मेटाबॉलिज्म भी बेहतर होता है. इससे शरीर में (खासकर पेट के आसपास) अतिरिक्त फैट जमा नहीं होता और वजन कंट्रोल में रहता है. एक हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम गहरी और अच्छी नींद में भी मदद करता है. इसीलिए एक्सपर्ट्स रात 8 बजे से पहले हल्का खाना खाने की सलाह देते हैं.

कैसी डाइट होनी चाहिए?

पतली कमर और स्वस्थ वजन पाने के लिए खान-पान में अनुशासन और सही बदलाव बहुत जरूरी हैं. जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उन्हें ऐसे खाद्य पदार्थों का चुनाव करना चाहिए जिनमें शरीर की जरूरत से कम कैलोरी हो. चॉकलेट, बेक्ड आइटम, तली-भुनी चीजें और जंक फूड (जो अक्सर हमारे रोजमर्रा के खान-पान का हिस्सा होते हैं) उनमें कैलोरी और हानिकारक फैट बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं. इन खाद्य पदार्थों से पेट के आसपास तेजी से फैट जमा होता है. इसलिए, इनसे पूरी तरह परहेज करना ही बेहतर है.

मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स से भरपूर चीजें (जैसे नट्स और एवोकाडो) खाने से शरीर को जरूरी हेल्दी फैट्स मिलते हैं और वजन कंट्रोल में रहता है.