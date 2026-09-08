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क्या आप भी 50 और 60 की उम्र में रहना चाहते हैं हेल्दी और जवां? तो इन सुझावों को जरूर करें फॉलो

क्या आप भी 50 और 60 की उम्र में रहना चाहते हैं हेल्दी और जवां? तो इन सुझावों को जरूर करें फॉलो ( ETV BHARAT )

उम्र बढ़ने के साथ सेहत बनाए रखने के लिए हेल्दी डाइट लेना बहुत जरूरी है. नहीं तो, उम्र बढ़ने के साथ शरीर कमजोर होने लगता है और एनर्जी लेवल भी कम हो जाता है. हालांकि इस नेचुरल प्रोसेस को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आप क्या और कितना खाते हैं (पोर्शन साइज) इस पर ध्यान देकर अच्छी सेहत बनाए रख सकते हैं.

असल में, उम्र बढ़ने के साथ शरीर की ताकत और न्यूट्रिशन की जरूरतें बदलती रहती हैं. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, हेल्दी और एक्टिव रहने के लिए सही मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम और ताजे फल-सब्जियां लेना जरूरी है, जो हड्डियों को मजबूत और डाइजेशन को ठीक रखने में मदद करते हैं. बुढ़ापे में सेहत से जुड़ी हर बात मायने रखती है, चाहे वह आपकी कुल कैलोरी की मात्रा हो या खास न्यूट्रिएंट्स जो आप लेते हैं. अपनी न्यूट्रिशन की जरूरतों के बारे में जानना और उसी के हिसाब से अपनी डाइट प्लान करना जरूरी है.

इसे को ध्यान में रखते हुए, यहां कुछ आसान टिप्स दिए गए हैं जो आपको 50 और 60 की उम्र में हेल्दी रहने में मदद कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि क्या है वे उपाय...

पोषक तत्वों से भरपूर खाना- उम्र बढ़ने पर पोषण का अधिख ख्याल रखना जरूरी है. जैसे कि ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और कम फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट, बुजुर्गों की रोजाना की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं. इन खाने की चीजों में जरूरी विटामिन और मिनरल होते हैं जो अच्छी सेहत बनाए रखने में मदद करते हैं. अलग-अलग तरह के खाने की चीजें खाने से यह भी पक्का होता है कि आपके शरीर को सभी तरह के पोषक तत्व मिलें, जो कुछ बीमारियों को दूर रखने में असरदार साबित हो सकते हैं.