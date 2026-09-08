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क्या आप भी 50 और 60 की उम्र में रहना चाहते हैं हेल्दी और जवां? तो इन सुझावों को जरूर करें फॉलो

इस खबर में जानिए कि 50 और 60 की उम्र में भी स्वस्थ रहने के लिए क्या आसान टिप्स को रोजाना फॉलो करना चाहिए...

Do you also want to stay healthy and youthful in your 50s and 60s? Then be sure to follow these tips.
क्या आप भी 50 और 60 की उम्र में रहना चाहते हैं हेल्दी और जवां? तो इन सुझावों को जरूर करें फॉलो (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 8, 2026 at 6:09 PM IST

4 Min Read
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उम्र बढ़ने के साथ सेहत बनाए रखने के लिए हेल्दी डाइट लेना बहुत जरूरी है. नहीं तो, उम्र बढ़ने के साथ शरीर कमजोर होने लगता है और एनर्जी लेवल भी कम हो जाता है. हालांकि इस नेचुरल प्रोसेस को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आप क्या और कितना खाते हैं (पोर्शन साइज) इस पर ध्यान देकर अच्छी सेहत बनाए रख सकते हैं.

असल में, उम्र बढ़ने के साथ शरीर की ताकत और न्यूट्रिशन की जरूरतें बदलती रहती हैं. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, हेल्दी और एक्टिव रहने के लिए सही मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम और ताजे फल-सब्जियां लेना जरूरी है, जो हड्डियों को मजबूत और डाइजेशन को ठीक रखने में मदद करते हैं. बुढ़ापे में सेहत से जुड़ी हर बात मायने रखती है, चाहे वह आपकी कुल कैलोरी की मात्रा हो या खास न्यूट्रिएंट्स जो आप लेते हैं. अपनी न्यूट्रिशन की जरूरतों के बारे में जानना और उसी के हिसाब से अपनी डाइट प्लान करना जरूरी है.

इसे को ध्यान में रखते हुए, यहां कुछ आसान टिप्स दिए गए हैं जो आपको 50 और 60 की उम्र में हेल्दी रहने में मदद कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि क्या है वे उपाय...

पोषक तत्वों से भरपूर खाना- उम्र बढ़ने पर पोषण का अधिख ख्याल रखना जरूरी है. जैसे कि ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और कम फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट, बुजुर्गों की रोजाना की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं. इन खाने की चीजों में जरूरी विटामिन और मिनरल होते हैं जो अच्छी सेहत बनाए रखने में मदद करते हैं. अलग-अलग तरह के खाने की चीजें खाने से यह भी पक्का होता है कि आपके शरीर को सभी तरह के पोषक तत्व मिलें, जो कुछ बीमारियों को दूर रखने में असरदार साबित हो सकते हैं.

नमक और चीनी का सेवन कम करें- मिडिल एज के लोगों को नमक और चीनी का सेवन कम करना चाहिए. ज्यादा नमक से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, जबकि बहुत ज्यादा चीनी से डायबिटीज हो सकती है. खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए, मिडिल एज के लोग दूसरे हेल्दी मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं और मीठे ड्रिंक्स के बजाय पानी या बिना मीठे ड्रिंक्स लेने के बारे में विचार कर सकते हैं

फाइबर का सेवन बढ़ाएं- साबुत अनाज, फल और सब्जियों जैसे फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करने से मध्यम उम्र के लोगों को पेट साफ रखने और कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करने में मदद मिल सकती है.

हाइड्रेटेड रहें- मिडिल एज में, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए दिन भर में काफी मात्रा में पानी और दूसरे लिक्विड्स पीना बहुत जरूरी है. इसलिए, खूब पानी पीने और हर्बल टी और फलों के जूस पीने की सलाह दी जाती है. ज्यादा पानी वाली चीजें भी एक अच्छा ऑप्शन हैं.

पोर्शन साइज कम करें- बड़ी उम्र के लोगों को अपने खाने की आदतों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनकी भूख कम हो सकती है. अपनी जरूरत के हिसाब से खाना जरूरी है. बहुत ज्यादा चीनी का सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है, फिर भी बहुत कम चीनी का सेवन भी सही नहीं है.

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