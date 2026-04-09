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क्या आप भी अपना वजन कम करना चाहते हैं? तो आज से खाना बंद कर दें ये 4 चीजें, जानिए क्या?

वजन घटाने की यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती जिम में पसीना बहाना नहीं है, बल्कि रसोई और खाने की मेज पर अनुशासन बनाए रखना है. हम अक्सर सोचते हैं कि थोड़ी सी मीठी या तली हुई चीजें खाने से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये छोटी-छोटी गलतियां हमारे मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देती हैं.

अगर आप सच में वजन कम करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी खाने की चीजें हैं जिन्हें आपको अपनी डाइट से पूरी तरह हटा देना चाहिए. असल में, कुछ खाने की चीजें ऐसी होती हैं जिनसे आपका वजन बढ़ता है, चाहे आप कितनी भी एक्सरसाइज करें. न्यूट्रिशनिस्ट राखी चटर्जी हमें उन खाने की चीजों के बारे में बता रही हैं जिन्हें वजन कम करते समय आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए.

चीनी और मीठे ड्रिंक्स: चीनी वजन बढ़ाने में बहुत मदद करती है. खासकर सफेद चीनी में सिर्फ कैलोरी होती है और कोई न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल नहीं होते. इस तरह, जब आप बहुत ज्यादा चीनी खाते हैं, तो शरीर में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है, जो फैट बर्न होने के प्रोसेस को रोकता है. इसलिए सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज्ड जूस, मिठाई और चाय-कॉफी का ज्यादा सेवन करने से बचें. क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा चीनी होती है. अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन है, तो गुड़, शहद या ताजे फल खाएं. लेकिन इन्हें खाते समय भी मात्रा का ध्यान रखें. न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, शुगर सब्स्टीट्यूट का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए. इसके अलावा, ज्यादा नामक खाने से भी वजन बढ़ता है.

रिफाइंड सफेद आटा और कार्बोहाइड्रेट: रिफाइंड सफेद आटा भी सेहत के लिए जहर है. क्योंकि प्रोसेसिंग के दौरान इसमें से सारे फाइबर और न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं. जिससे खाने के बाद यह पेट में चिपक जाता है और डाइजेशन को धीमा कर देता है. रिफाइंड सफेद आटे से बनी खाने की चीजें ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ाती हैं, जिससे भूख लगती है. इसलिए पिज्जा, पास्ता, ब्रेड, बिस्कुट और केक से भी परहेज करना बेहतर है. रिफाइंड सफेद आटे की जगह साबुत अनाज के आटे जैसे ओट्स, रागी, बाजरा या चोकर के आटे से बनी चीजें खाएं.