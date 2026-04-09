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क्या आप भी अपना वजन कम करना चाहते हैं? तो आज से खाना बंद कर दें ये 4 चीजें, जानिए क्या?

क्या आप भी अपना वजन कम करना चाहते हैं? तो आज से ही अपनी डाइट से इन फूड्स को हटा दें, महीने भर में फर्क...

Do you also want to lose weight? If so, stop eating these 4 things starting today
क्या आप भी अपना वजन कम करना चाहते हैं? तो आज से खाना बंद कर दें ये 4 चीजें, जानिए क्या? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 9, 2026 at 7:45 PM IST

4 Min Read
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वजन घटाने की यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती जिम में पसीना बहाना नहीं है, बल्कि रसोई और खाने की मेज पर अनुशासन बनाए रखना है. हम अक्सर सोचते हैं कि थोड़ी सी मीठी या तली हुई चीजें खाने से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये छोटी-छोटी गलतियां हमारे मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देती हैं.

अगर आप सच में वजन कम करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी खाने की चीजें हैं जिन्हें आपको अपनी डाइट से पूरी तरह हटा देना चाहिए. असल में, कुछ खाने की चीजें ऐसी होती हैं जिनसे आपका वजन बढ़ता है, चाहे आप कितनी भी एक्सरसाइज करें. न्यूट्रिशनिस्ट राखी चटर्जी हमें उन खाने की चीजों के बारे में बता रही हैं जिन्हें वजन कम करते समय आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए.

चीनी और मीठे ड्रिंक्स: चीनी वजन बढ़ाने में बहुत मदद करती है. खासकर सफेद चीनी में सिर्फ कैलोरी होती है और कोई न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल नहीं होते. इस तरह, जब आप बहुत ज्यादा चीनी खाते हैं, तो शरीर में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है, जो फैट बर्न होने के प्रोसेस को रोकता है. इसलिए सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज्ड जूस, मिठाई और चाय-कॉफी का ज्यादा सेवन करने से बचें. क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा चीनी होती है. अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन है, तो गुड़, शहद या ताजे फल खाएं. लेकिन इन्हें खाते समय भी मात्रा का ध्यान रखें. न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, शुगर सब्स्टीट्यूट का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए. इसके अलावा, ज्यादा नामक खाने से भी वजन बढ़ता है.

रिफाइंड सफेद आटा और कार्बोहाइड्रेट: रिफाइंड सफेद आटा भी सेहत के लिए जहर है. क्योंकि प्रोसेसिंग के दौरान इसमें से सारे फाइबर और न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं. जिससे खाने के बाद यह पेट में चिपक जाता है और डाइजेशन को धीमा कर देता है. रिफाइंड सफेद आटे से बनी खाने की चीजें ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ाती हैं, जिससे भूख लगती है. इसलिए पिज्जा, पास्ता, ब्रेड, बिस्कुट और केक से भी परहेज करना बेहतर है. रिफाइंड सफेद आटे की जगह साबुत अनाज के आटे जैसे ओट्स, रागी, बाजरा या चोकर के आटे से बनी चीजें खाएं.

फ्राइड और जंक फूड: जंक फूड और फ्राइड फूड में ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है. ये फूड न सिर्फ वजन बढ़ाते हैं बल्कि कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाते हैं, जिससे दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है. इनमें नमक की मात्रा भी ज्यादा होती है, जिससे शरीर में पानी जमा हो जाता है और पेट फूला हुआ दिखता है. बेक्ड, ग्रिल्ड या स्टीम्ड फूड फ्राइड फूड से ज्यादा फायदेमंद होते हैं. साथ ही, स्नैकिंग के लिए बटर या रोस्टेड नट्स बेहतर ऑप्शन हैं.

प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड: लो-फैट या डाइट स्नैक्स के तौर पर बेचे जाने वाले रेडीमेड पैकेज्ड फूड अक्सर सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं. इनमें प्रिजर्वेटिव, चीनी और कैलोरी होती है, जिससे वजन कम होने के बजाय बढ़ सकता है. इसलिए, पैकेज्ड सूप, रेडी-टू-ईट फूड, प्रोसेस्ड मीट और डाइट स्नैक्स से बचें. हमेशा ताजा, घर का बना खाना खाएं. इन आहार संबंधी बदलावों के साथ, आपको एक महीने के भीतर ही फर्क दिखना शुरू हो जाएगा.

(डिस्क्लेमर:यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी समझ के लिए है. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी गई है. इन निर्देशों को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है)

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