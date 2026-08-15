ETV Bharat / lifestyle

क्या आप भी चाहते हैं लंबे और घने बाल? तो मेथी के दानों को इस तरह से अपने स्कैल्प पर लगाकर देखें

एक्सपर्ट्स का कहना है कि मेथी के बीज बालों के लिए वरदान हैं, क्योंकि उनमें प्रोटीन, निकोटिनिक एसिड होता है, जो स्कैल्प में अवशोषित हो...

Do you also want long and thick hair? Then try applying fenugreek seeds to your scalp in this way.
तो मेथी के दानों को इस तरह से अपने स्कैल्प पर लगाकर देखें (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 15, 2026 at 7:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

किचन में इस्तेमाल होने वाली कई आम चीजें बालों के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं और मेथी उनमें से एक है. हालांकि मेथी के दानों का इस्तेमाल मुख्य रूप से भारतीय व्यंजनों का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये बालों की सेहत और देखभाल के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं. एक्सपर्ट्स मेथी के दानों को बालों के लिए एक प्राकृतिक वरदान मानते हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन, निकोटिनिक एसिड, आयरन और लेसिथिन भरपूर मात्रा में होते हैं. ये न सिर्फ बालों को झड़ने से रोकते हैं, बल्कि उन्हें जड़ों से मजबूत भी बनाते हैं, जिससे बाल घने और चमकदार बनते हैं. इनके इस्तेमाल के कई तरीके हैं. आइए, इन तरीकों के बारे में जानते हैं...

बालों पर मेथी के बीज इस्तेमाल करने के तरीके और उनके फायदे

बालों का मॉइस्चर बनाए रखता है: बालों की देखभाल के रूटीन में मेथी को शामिल करने से रूखे और बेजान बालों में नई जान आ सकती है. इसमें लेसिथिन होता है, जो बालों को गहराई से पोषण देता है.

इसे कैसे इस्तेमाल करें?

  • एक चम्मच सूखी मेथी के दानों को मिक्सर में पीस लें
  • दो से तीन बड़े चम्मच नारियल तेल को हल्का गर्म करें और उसमें पिसी हुई मेथी का पाउडर मिला लें. आपका नेचुरल कंडीशनर तैयार है
  • शैम्पू करने के बाद, कॉटन बॉल की मदद से इस मिश्रण को अपने स्कैल्प और बालों पर अच्छी तरह लगाएं.
  • फिर 30 मिनट बाद पानी से धो लें.

बालों की ग्रोथ को देता है बढ़ावा : मेथी में प्रोटीन और विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं. यह स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाकर बालों को मजबूत बनाती है. अगर आपके बाल पतले हो रहे हैं या टूट रहे हैं, तो मेथी को अपनी हेयर केयर रूटीन में शामिल करें.

इसका इस्तेमाल कैसे करें?

  • दो बड़े चम्मच मेथी के दानों को रात भर पानी में भिगोकर रखें.
  • अगली सुबह, पानी निकाल दें और दानों को पीसकर पेस्ट बना लें.
  • शैम्पू करने से पहले इस मिश्रण को बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक अच्छी तरह लगाएं.

यह डैंड्रफ को खत्म करने में मदद करता है: सिर की त्वचा पर ज्यादा तेल होने से डैंड्रफ हो सकता है. मेथी सिर की त्वचा से इस अतिरिक्त तेल को साफ करने में मदद करती है.

इसका इस्तेमाल कैसे करें?

  • तीन चम्मच मेथी के दानों को रात भर पानी में भिगोकर रखें.
  • अगली सुबह, मेथी के दानों को पीस लें और उसमें आधा चम्मच नींबू का रस मिलाएं.
  • इस मिश्रण को सिर की त्वचा पर अच्छी तरह लगाएं और 15 मिनट बाद शैम्पू कर लें.

बालों की चमक बढ़ाता है: अगर आपके बाल बेजान और रूखे दिखते हैं, तो मेथी बहुत फायदेमंद हो सकती है. यह न सिर्फ आपके बालों को चमकदार और मुलायम बनाती है, बल्कि उन्हें जीवंत और आकर्षक बनाए रखने में भी मदद करती है.

इसका इस्तेमाल कैसे करें?

  • मेथी के दानों को रात भर भिगोकर रखें.
  • अगली सुबह, भीगे हुए दानों से पानी छान लें और उसे अलग रख दें.
  • बाल धोने और कंडीशन करने के बाद, बालों को आखिरी बार धोने के लिए इस पानी का इस्तेमाल करें.

सोर्स-

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11016425/

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ से जुड़ी जानकारी और सलाह आपकी आम समझ के लिए है. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह पर आधारित है. इन गाइडलाइंस को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

PREPARE A FENUGREEK SCALP MASK
FENUGREEK SEEDS FOR HAIR GROWTH
FENUGREEK SEEDS FOR DANDRUFF
बालों के लिए मेथी के बीज के फायदे
FENUGREEK SEEDS FOR HAIR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.