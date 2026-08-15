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क्या आप भी चाहते हैं लंबे और घने बाल? तो मेथी के दानों को इस तरह से अपने स्कैल्प पर लगाकर देखें

तो मेथी के दानों को इस तरह से अपने स्कैल्प पर लगाकर देखें ( GETTY IMAGES )

किचन में इस्तेमाल होने वाली कई आम चीजें बालों के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं और मेथी उनमें से एक है. हालांकि मेथी के दानों का इस्तेमाल मुख्य रूप से भारतीय व्यंजनों का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये बालों की सेहत और देखभाल के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं. एक्सपर्ट्स मेथी के दानों को बालों के लिए एक प्राकृतिक वरदान मानते हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन, निकोटिनिक एसिड, आयरन और लेसिथिन भरपूर मात्रा में होते हैं. ये न सिर्फ बालों को झड़ने से रोकते हैं, बल्कि उन्हें जड़ों से मजबूत भी बनाते हैं, जिससे बाल घने और चमकदार बनते हैं. इनके इस्तेमाल के कई तरीके हैं. आइए, इन तरीकों के बारे में जानते हैं...

बालों पर मेथी के बीज इस्तेमाल करने के तरीके और उनके फायदे

बालों का मॉइस्चर बनाए रखता है: बालों की देखभाल के रूटीन में मेथी को शामिल करने से रूखे और बेजान बालों में नई जान आ सकती है. इसमें लेसिथिन होता है, जो बालों को गहराई से पोषण देता है.

इसे कैसे इस्तेमाल करें?

एक चम्मच सूखी मेथी के दानों को मिक्सर में पीस लें

दो से तीन बड़े चम्मच नारियल तेल को हल्का गर्म करें और उसमें पिसी हुई मेथी का पाउडर मिला लें. आपका नेचुरल कंडीशनर तैयार है

शैम्पू करने के बाद, कॉटन बॉल की मदद से इस मिश्रण को अपने स्कैल्प और बालों पर अच्छी तरह लगाएं.

फिर 30 मिनट बाद पानी से धो लें.

बालों की ग्रोथ को देता है बढ़ावा : मेथी में प्रोटीन और विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं. यह स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाकर बालों को मजबूत बनाती है. अगर आपके बाल पतले हो रहे हैं या टूट रहे हैं, तो मेथी को अपनी हेयर केयर रूटीन में शामिल करें.

इसका इस्तेमाल कैसे करें?