क्या आप भी करते हैं नमक मिले टूथपेस्ट का इस्तेमाल? तो इसके फायदे जरूर जान लें
बहुत से लोगों को यह नहीं पता होता कि टूथपेस्ट में नमक क्यों मिलाया जाता है. इस खबर में जानिए नमक वाले टूथपेस्ट के फायदे...
Published : May 19, 2026 at 7:47 PM IST
दांतों को साफ और हेल्दी रखने के लिए अच्छा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना जरूरी है. आजकल मार्केट में नमक वाला टूथपेस्ट बहुत पॉपुलर ज्यादा है. बहुत से लोग सोचते हैं कि टूथपेस्ट में नमक क्यों मिलाया जाता है, और क्या यह सचमुच दांतों के लिए फायदेमंद होता है? जानिए क्या कहते हैं डेंटिस्ट?
डेंटिस्ट के अनुसार, पुराने समय से ही मुंह की सफाई के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता रहा है. आजकल, इस तरीके को मॉडर्न टूथपेस्ट में कंट्रोल मात्रा में शामिल किया जा रहा है. सिर्फ नमक वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करना काफी नहीं है. दांतों को ठीक से ब्रश करना और रेगुलर डेंटल केयर भी बहुत जरूरी है. आइए इस खबर में अब टूथपेस्ट में नमक मिलाने के फायदों को के बारे में जानते हैं.
नमक वाले टूथपेस्ट के फायदे
बैक्टीरिया की ग्रोथ कम करने में मददगार: नमक में हल्के एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं. ये गुण मुंह में कुछ तरह के बैक्टीरिया को कम करते हैं. यही वजह है कि डॉक्टर कई लोगों को गर्म नमक के पानी से गरारे करने की सलाह देते हैं.
लार बढ़ाने में सहायक: नमक मुंह में लार का प्रोडक्शन बढ़ाता है. यह लार दांतों की सड़न पैदा करने वाले एसिडिक एलिमेंट्स को न्यूट्रलाइज करती है और दांतों को मजबूत बनाती है. यह सांस की बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करती है, जिससे सांस फ्रेश रहती है.
मसूड़ों की सफाई के लिए फायदेमंद: नमक वाले टूथपेस्ट मसूड़ों की सतह को साफ रखने में मदद करते हैं. नमक में मौजूद हल्का एब्रेसिव दांतों से गंदगी और प्लाक हटाने में बहुत मददगार होता है.
सांस की बदबू कम करता है: नमक मुंह के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करने में कुछ हद तक मदद करता है. नतीजतन, यह सांस की बदबू को कम करने में मददगार होता है. अगर सांस की बदबू लंबे समय तक बनी रहे, तो डेंटिस्ट से सलाह लेना जरूरी है.
सिर्फ नमक से अच्छा टूथपेस्ट नहीं बनता: टूथपेस्ट की क्वालिटी सिर्फ नमक की मौजूदगी पर निर्भर नहीं करती है. आजकल के टूथपेस्ट में फ्लोराइड और कैल्शियम भी होता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये चीजें दांतों को सड़न से बचाने और उन्हें मजबूत रखने में अहम भूमिका निभाती हैं.
क्या एक ही टूथपेस्ट सबके लिए सही है?
जिन लोगों को दांतों की सेंसिटिविटी या मसूड़ों की समस्या है, उन्हें अपना टूथपेस्ट ध्यान से चुनना चाहिए. कुछ टूथपेस्ट बहुत ज्यादा रगड़ने वाले होते हैं, जिससे दांतों की सेंसिटिविटी और बढ़ सकती है. एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि अगर आपको दांत में दर्द, मसूड़ों में सूजन या खून आने जैसी समस्याएं हों, तो तुरंत डेंटिस्ट से सलाह लें और उनके बताए टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें
दांतों की सेहत के लिए विशेषज्ञों के सुझाव:
- आपको दिन में दो बार अपने दांत साफ करने चाहिए.
- आपको अपने दांतों को सही तरीके से साफ करना चाहिए.
- क्योंकि नमक में कोरोसिव गुण होते हैं, इसलिए ज्यादा जोर से ब्रश करने से आपके दांतों का इनेमल खराब हो सकता है.
- मीठा खाना कम करें.
- रेगुलर डेंटिस्ट के पास जाएं.