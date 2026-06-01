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क्या आप भी नकली दांतों का करते हैं इस्तेमाल? अगर हां, तो यह खबर आपके लिए है

क्या आप भी नकली दांतों का करते हैं इस्तेमाल? अगर हां, तो यह खबर आपके लिए है ( GETTY IMAGES )

मॉडर्न मेडिसिन में खोए हुए दांतों को ठीक करने और किसी की मुस्कान को बेहतर बनाने के लिए कई बेहतरीन ऑप्शन मौजूद हैं. इनमें से,

क्या आप भी नकली दांतों का करते हैं इस्तेमाल? अगर हां, तो यह खबर आपके लिए है (GETTY IMAGES)

जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, दांतों का गिरना आम तौर पर एक सामान्य बात मानी जाती है. आमतौर पर, 65 या 70 साल की उम्र तक आते-आते कई लोगों को नकली दांतों (डेंचर्स) की जरूरत पड़ जाती है. हालांकि, दुर्घटनाओं या इन्फेक्शन की वजह से, कम उम्र में भी नकली दांतों का इस्तेमाल जरूरी हो सकता है. विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि नकली दांतों का इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है. अगर आप अपने नकली दांतों की सफाई ठीक से नहीं करते हैं, तो आपको गंभीर इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, जिससे सेहत से जुड़ी नई परेशानियां खड़ी हो सकती हैं. तो आइए, उन सावधानियों के बारे में जानते हैं जिन्हें आपको अभी से अपनाना शुरू कर देना चाहिए...

सबसे टिकाऊ और नेचुरल दिखने वाले ऑप्शन में से एक है. इस प्रोसेस में जबड़े की हड्डी में एक छोटी, स्क्रू जैसी टाइटेनियम रूट (इम्प्लांट) लगाई जाती है, जिस पर बाद में एक आर्टिफिशियल दांत (क्राउन) लगाया जाता है. इस वजह से, उनमें नेचुरल दांतों जैसी ही मजबूती होती है और उन्हें भी उसी तरह की देखभाल की जरूरत होती है.

वहीं, डेंटल ब्रिज एक तरीका है जिसका इस्तेमाल एक या ज्यादा गायब दांतों को बदलने के लिए किया जाता है. इस प्रोसीजर में, एक आर्टिफिशियल दांत को खाली जगह के दोनों ओर मौजूद नेचुरल दांतों (या इम्प्लांट्स) से जोड़कर गैप में फिट किया जाता है. इसलिए, यह एक ऐसा ऑप्शन है जो डेंटल इम्प्लांट्स की तुलना में थोड़ा ज्यादा सस्ता और जल्दी पूरा होने वाला है.

डेन्चर हटाने लायक आर्टिफिशियल दांत होते हैं. अगर आपके मुंह के ज्यादातर या सभी दांत गायब हैं, तो डेन्चर प्लास्टिक या ऐक्रेलिक बेस का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं. यह उन्हें उन लोगों के लिए एक सस्ता ऑप्शन बनाता है जिनके एक साथ कई दांत गायब हो जाते हैं. इसके साथ ही मैरीलैंड ब्रिज एक खास तरह का डेंटल ब्रिज है जिसमें आर्टिफिशियल दांत के दोनों ओर छोटे विंग्स होते हैं, जो आस-पास के नेचुरल दांतों की पिछली सतहों से जुड़े होते हैं.

एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर देते हैं कि चाहे किसी भी तरह के नकली दांत इस्तेमाल किए जाएं, उनकी सही देखभाल और मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है. बढ़ती उम्र के साथ दांतों का गिरना कोई नेचुरल या जरूरी प्रोसेस नहीं है. सही ओरल हाइजीन और लाइफस्टाइल अपनाकर बुढ़ापे में भी नेचुरल दांतों को बचाया जा सकता है.

क्या आप भी नकली दांतों का करते हैं इस्तेमाल? अगर हां, तो यह खबर आपके लिए है (GETTY IMAGES)

इसके इस्तेमाल इस तरह हैं:

इससे खाना आसानी से चबाया जा सकता है

बोलने में दिक्कत दूर होती है

चेहरे का शेप अच्छा होता है

कॉन्फिडेंस बढ़ता है

बचे हुए असली दांतों को बचाता है

अगर सही हाइजीन न रखी जाए तो...

इंफेक्शन और अल्सर होने का चांस

सांसों की बदबू

देला करना, तोड़ना

जबड़े की हड्डी कमजोर हो जाती है

चूसने की ताकत कम हो जाती है

शब्दों में क्रिएटिविटी की कमी

मुस्कुराने में दिक्कत

क्या कहते हैं डॉक्टर?

सीनियर डेंटल स्पेशलिस्ट डॉ. विकास गौर का कहना है किडायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं लेने से मुंह में लार का बनना कम हो सकता है. ऐसे लोगों को शुगर-फ्री गम चबाना चाहिए और विटामिन C की गोलियां चूसनी चाहिए. उन्हें विटामिन और मिनरल की सही मात्रा सुनिश्चित करने के लिए पौष्टिक भोजन करना चाहिए. बहुत ज्यादा सख्त चीजें चबाने से बचना चाहिए. बुज़ुर्ग लोग अक्सर भूल जाते हैं, वे अक्सर अपनी दांतों की सफाई पर ध्यान नहीं देते. इसलिए, परिवार के सदस्यों और देखभाल करने वालों को इस बात पर खास ध्यान देना चाहिए. डायबिटीज और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों को काबू में रखना चाहिए. तंबाकू से बनी चीजों का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए. हर छह महीने में कम से कम एक बार डेंटिस्ट से सलाह जरूर लें.

क्या आप भी नकली दांतों का करते हैं इस्तेमाल? अगर हां, तो यह खबर आपके लिए है (GETTY IMAGES)

लापरवाही न करें

कुछ लोग जो डेन्चर पहनते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें साफ करने की जरूरत नहीं है. हालांकि, एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि उन्हें दिन में दो बार साफ करें, चाहे साफ करने का कोई भी तरीका इस्तेमाल किया जाए. एक्सपर्ट्स यह भी बताते हैं कि खाने के कण मसूड़ों में फंस सकते हैं जहां डेन्चर लगा होता है, और इन जगहों को साफ करने के लिए खास ब्रश मिलते हैं. एक्सपर्ट्स सोने से पहले डेन्चर हटाने और सोते समय उन्हें पहनने से बचने की सलाह देते हैं. इसके अलावा, वे डेन्चर को रात भर कमरे के तापमान पर पानी में डुबोकर रखने का सुझाव देते हैं, क्योंकि सूखी जगह पर छोड़ने पर वे सिकुड़ सकते हैं.

नकली दांतों के लिए सफाई की गोलियां भी बाजार में मिलती हैं. ऐसा दावा किया जाता है कि इन गोलियों के साथ डेन्चर को पानी में भिगोने से नकली दांतों पर मौजूद फंगस और दूसरी गंदगी खत्म हो जाती है, जिससे सुबह सिर्फ कुल्ला करना ही सफाई के लिए काफी होता है. हालांकि, लंबे समय तक डेन्चर का इस्तेमाल करने से वे ढीले हो सकते हैं, जिसके लिए किसी प्रोफेशनल से एडजस्टमेंट करवाना पड़ सकता है. इसके अलावा, आस-पास के असली दांतों के साथ-साथ डेन्चर के लिए एंकर का काम करने वाले दांतों को रेगुलर ब्रश करना चाहिए. मसूड़ों को भी मुलायम ब्रिसल वाले ब्रश से साफ करना चाहिए. अगर डेन्चर से बहुत ज्यादा परेशानी या जलन होती है, तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. डॉक्टर डेन्चर से पड़ने वाले दबाव को कम कर सकते हैं, जिससे जलन कम हो जाएगी.