अगर आप भी सर्दियों में करते हैं वॉटर हीटर का इस्तेमाल? तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान, वरना हो सकता है बेहत खतरनाक
आजकल लोग पानी गर्म करने के लिए अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं. कुछ लोग गीजर का उपयोग करते हैं, कुछ गैस स्टोव का और...
Published : November 16, 2026 at 5:19 PM IST
सर्दियों में ठंडे पानी से चेहरा धोना या नहाना काफी मुश्किल होता है, कड़ाके की सर्दी में अक्सर ठंडे पानी से शरीर कांपने लगता है. इससे बचने के लिए ज्यादातर लोग गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं. पहले के समय में, ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों के लोग पानी गर्म करने के लिए लकड़ी के चूल्हे, कोयले की अंगीठी या गोबर के उपलों का इस्तेमाल करते थे. लेकिन आजकल, LPG स्टोव का इस्तेमाल बहुत आम हो गया है. हालांकि इनसे पानी या खाना जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन बर्तनों को लंबे समय तक आंच पर रखने से गैस सिलेंडर जल्दी खत्म हो सकता है. इसलिए, अब बहुत से लोग पानी गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर का इस्तेमाल करते हैं.
इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर काफी किफायती होते हैं और भारत के लगभग हर घर में इनका इस्तेमाल किया जाता है. जो लोग गीजर या सोलर वॉटर हीटर लगवाने का खर्च नहीं उठा सकते, वे अक्सर सस्ते इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर का विकल्प चुनते हैं. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि वॉटर हीटर का इस्तेमाल करते समय थोड़ी सी भी लापरवाही बरतना बेहद खतरनाक हो सकता है. इसलिए, इन हीटरों का इस्तेमाल करते समय दुर्घटनाओं से बचने के लिए इस खबर में दी गई कुछ विशेष सावधानियां बरती जा सकती हैं. जो इस प्रकार है...
हीटर का उपयोग करते समय बरती जाने वाली सावधानियां
इमर्शन वॉटर हीटर का इस्तेमाल करते समय खास ध्यान रखना चाहिए. कृपया सुनिश्चित करें कि पानी गर्म करते समय और उसके बाद भी, नीचे दी गई सावधानियों का पालन किया जाए...
- पानी गर्म करने से पहले, पक्का कर लें कि प्लग सही तरीके से लगा हो, ऐसा न करने पर बिजली का झटका लगने का खतरा हो सकता है.
- इमर्शन वॉटर हीटर का इस्तेमाल उन जगहों पर नहीं करना चाहिए जहां छोटे बच्चे खेलते हैं. घर में इसे कहीं भी रखा हो, इसे चालू करते समय लगातार निगरानी में रखना चाहिए
- इमर्शन वॉटर हीटर का इस्तेमाल बाथरूम में नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमी होने से बिजली का झटका लगने का खतरा होता है.
- इमर्शन वाटर हीटर को मैन्युअल रूप से चलाना पड़ता है और इनमें अपने आप बंद (ऑटोमैटिक शट-ऑफ) होने की सुविधा नहीं होती है. इसलिए, इस्तेमाल के बाद इन्हें बंद कर देना बहुत जरूरी है.
- स्विच तभी ऑन करना चाहिए जब इमर्शन रॉड पानी में पूरी तरह डूबी हो.
- यह देखने के लिए कि पानी गर्म हुआ है या नहीं, अपनी उंगली पानी में न डालें, ऐसा करने से बिजली का झटका लग सकता है
- हीटर बंद करने के तुरंत बाद पानी का टेम्परेचर चेक न करें. हीटर को पूरी तरह से अनप्लग करने के बाद ही हाथ से पानी का टेम्परेचर चेक करें.
- इसी तरह, हीटर बंद करने के 10 सेकंड बाद ही हीटर रॉड को पानी से निकालना सबसे अच्छा है.
- वॉटर हीटर को मेटल की बाल्टी में न रखें, क्योंकि मेटल बिजली कंडक्ट करता है.
- पानी गर्म करने के लिए प्लास्टिक की बाल्टी का इस्तेमाल करना बेहतर है.
- बाजार में मिलने वाले सस्ते वॉटर हीटर न खरीदें. ये अक्सर खराब क्वालिटी के होते हैं और इनसे इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा हो सकता है.
- गीले हाथों से या गीले कपड़े पहने हुए वॉटर हीटर को छूने से बचें, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है.
- वॉटर हीटर की नियमित सर्विसिंग करानी चाहिए. इससे किसी भी समस्या का समय रहते पता चल जाता है और उसे ठीक किया जा सकता है.
- पुराने वॉटर हीटर, जिनका लंबे समय से इस्तेमाल हो रहा हो, खतरनाक हो सकते हैं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी और सुझाव सिर्फ जानकारी मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)