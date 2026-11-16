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अगर आप भी सर्दियों में करते हैं वॉटर हीटर का इस्तेमाल? तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान, वरना हो सकता है बेहत खतरनाक

अगर आप भी सर्दियों में करते हैं वॉटर हीटर का इस्तेमाल? तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान, वरना हो सकता है बेहत खतरनाक ( ETV BHARAT )

सर्दियों में ठंडे पानी से चेहरा धोना या नहाना काफी मुश्किल होता है, कड़ाके की सर्दी में अक्सर ठंडे पानी से शरीर कांपने लगता है. इससे बचने के लिए ज्यादातर लोग गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं. पहले के समय में, ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों के लोग पानी गर्म करने के लिए लकड़ी के चूल्हे, कोयले की अंगीठी या गोबर के उपलों का इस्तेमाल करते थे. लेकिन आजकल, LPG स्टोव का इस्तेमाल बहुत आम हो गया है. हालांकि इनसे पानी या खाना जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन बर्तनों को लंबे समय तक आंच पर रखने से गैस सिलेंडर जल्दी खत्म हो सकता है. इसलिए, अब बहुत से लोग पानी गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर का इस्तेमाल करते हैं.