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क्या आप भी फेंक देते हैं बची हुई कोल्ड ड्रिंक्स? तो फेंकने से पहले जान लें ये काम के इस्तेमाल

क्या आप भी फेंक देते हैं बची हुई कोल्ड ड्रिंक्स? तो फेंकने से पहले जान लें ये काम के इस्तेमाल ( GETTY IMAGES )

चाहे कोई जश्न हो, परिवार और दोस्तों के साथ पार्टी हो, मेहमानों का स्वागत हो या बस यूं ही मिलना-जुलना हो, भारत में कोल्ड ड्रिंक्स के बिना कोई भी पार्टी अधूरी लगती है. ये न सिर्फ आपकी प्यास बुझाती हैं, बल्कि माहौल में जान भी डाल देती हैं. हालांकि, अक्सर सर्व करने के बाद कोल्ड ड्रिंक बच जाती है. ऐसे में बची हुई ड्रिंक पीने का मन नहीं करता क्योंकि बोतल खुलते ही उसका कार्बोनेशन निकल जाता है,और बिना गैस (कार्बोनेशन) के कोल्ड ड्रिंक का स्वाद बिल्कुल फीका और मीठा पानी जैसा हो जाता है.

बहुत से लोग बची हुई ड्रिंक को बस फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्सपर्ट्स इसके दोबारा इस्तेमाल के कई फायदे बताते हैं? उनका कहना है कि ये ड्रिंक्स घर के कई कामों में बहुत काम आ सकती हैं. आइए, इनमें से कुछ इस्तेमाल के तरीकों पर नजर डालते हैं...