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क्या आप भी फेंक देते हैं बची हुई कोल्ड ड्रिंक्स? तो फेंकने से पहले जान लें ये काम के इस्तेमाल

कपड़ों से दाग-धब्बे हटाने से लेकर च्युइंग गम निकालने तक जानकारों का कहना है कि दूसरे ठंडे ड्रिंक्स के भी कई फायदे हैं...

Do you also throw away leftover cold drinks? Before you do, learn about these useful ways to use them.
क्या आप भी फेंक देते हैं बची हुई कोल्ड ड्रिंक्स? तो फेंकने से पहले जान लें ये काम के इस्तेमाल (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 1, 2026 at 8:38 PM IST

6 Min Read
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चाहे कोई जश्न हो, परिवार और दोस्तों के साथ पार्टी हो, मेहमानों का स्वागत हो या बस यूं ही मिलना-जुलना हो, भारत में कोल्ड ड्रिंक्स के बिना कोई भी पार्टी अधूरी लगती है. ये न सिर्फ आपकी प्यास बुझाती हैं, बल्कि माहौल में जान भी डाल देती हैं. हालांकि, अक्सर सर्व करने के बाद कोल्ड ड्रिंक बच जाती है. ऐसे में बची हुई ड्रिंक पीने का मन नहीं करता क्योंकि बोतल खुलते ही उसका कार्बोनेशन निकल जाता है,और बिना गैस (कार्बोनेशन) के कोल्ड ड्रिंक का स्वाद बिल्कुल फीका और मीठा पानी जैसा हो जाता है.

बहुत से लोग बची हुई ड्रिंक को बस फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्सपर्ट्स इसके दोबारा इस्तेमाल के कई फायदे बताते हैं? उनका कहना है कि ये ड्रिंक्स घर के कई कामों में बहुत काम आ सकती हैं. आइए, इनमें से कुछ इस्तेमाल के तरीकों पर नजर डालते हैं...

बचे हुए कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल आप इस तरह कर सकते हैं...

  • दाग हटाना: कपड़ों से दाग हटाना कभी-कभी बहुत मुश्किल हो सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि तेल और ग्रीस के दाग आसानी से नहीं निकलते. जानकारों का कहना है कि ऐसे मामलों में सॉफ्ट ड्रिंक बहुत असरदार होती है. ऐसा करने के लिए, दाग वाली जगह पर थोड़ी सॉफ्ट ड्रिंक डालें, इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें और फिर कपड़े को धो लें. उनका कहना है कि दाग आसानी से निकल जाएंगे.
  • टॉयलेट सीट की सफाई: टॉयलेट सीट पर बहुत जल्दी दाग ​​लग जाते हैं. अगर उन्हें रेगुलर साफ न किया जाए, तो दाग जिद्दी हो सकते हैं और उन्हें हटाना मुश्किल हो सकता है. इसीलिए ज्यादातर लोग इन दागों को हटाने के लिए कमर्शियल क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि बची हुई कोल्ड ड्रिंक भी टॉयलेट सीट से दाग हटाने में बहुत असरदार होती है. ऐसा करने के लिए, बस एक स्प्रे बोतल में बची हुई कोल्ड ड्रिंक भरें और उसे टॉयलेट सीट पर स्प्रे करें. इसे 10 से 15 मिनट तक लगा रहने दें, फिर ब्रश से रगड़ें और फ्लश कर दें. दाग गायब हो जाएंगे और टॉयलेट सीट बिल्कुल नई जैसी दिखेगी.
  • जंग हटाने के टिप्स: लोहे की चीजों पर जल्दी जंग लग जाता है. इस जंग को हटाना आसान काम नहीं है. जानकारों का कहना है कि जंग लगी जगह पर कोल्ड ड्रिंक डालकर थोड़ी देर रगड़ने से दाग हट सकते हैं.
  • फर्श की सफाई: कभी-कभी सीमेंट के फ़र्श या टाइल्स पर तेल या ग्रीस के दाग लग जाते हैं. आप उन्हें कितना भी पोंछें या धोएं, ग्रीस के दाग आसानी से नहीं हटते. ऐसे में, उन पर थोड़ी कोल्ड ड्रिंक डालकर कुछ देर बाद कपड़े से पोंछना एक अच्छा उपाय है. कहा जाता है कि इससे ग्रीस के दाग आसानी से हट जाते हैं और फर्श चमकदार और सुंदर हो जाता है.
  • आप अपने शीशों को चमका सकते हैं: घर के शीशों पर धूल और गंदगी जमा हो जाती है. कभी-कभी, आप उन्हें कितना भी साफ करें, वे पूरी तरह साफ नहीं हो पाते. ऐसे में, धूल और गंदगी वाले शीशों पर थोड़ी कोल्ड ड्रिंक (कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक) स्प्रे करें और पांच मिनट तक इंतजार करें. इसके बाद, उन्हें पहले गीले कपड़े से और फिर सूखे कपड़े से पोंछ लें, शीशे चमक उठेंगे. जानकारों का कहना है कि यह तरीका कार की विंडशील्ड साफ करने के लिए भी बहुत असरदार है.
  • गंदे बर्तन: खाना पकाने के बाद अक्सर बर्तन गंदे हो जाते हैं और उन्हें साफ करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. ऐसे में, सॉफ्ट ड्रिंक्स एक असरदार क्लीनिंग एजेंट का काम करते हैं. बस बची हुई सॉफ्ट ड्रिंक को गंदे बर्तन में डालें और रात भर के लिए छोड़ दें. अगली सुबह इसे साफ करें, दाग गायब हो जाएंगे और बर्तन बिल्कुल नए जैसे दिखने लगेंगे.
  • नल: किचन और बाथरूम के नलों पर अक्सर पानी और साबुन के निशान पड़ जाते हैं, जिससे वे खराब दिखने लगते हैं. कमर्शियल क्लीनर इस्तेमाल करने के बजाय, एक्सपर्ट्स सॉफ्ट ड्रिंक इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं. बस दाग वाले नलों पर सॉफ्ट ड्रिंक स्प्रे करें और थोड़ी देर बाद उन्हें पोंछकर साफ कर लें. दाग गायब हो जाएंगे और नल चमकने लगेंगे.
  • अगर बबल गम चिपक जाए: कभी-कभी चलते समय हमारे जूतों या सैंडल पर गलती से बबल गम चिपक जाती है. इसे हटाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. ऐसे में, एक्सपर्ट्स चिपकी हुई गम पर कोल्ड ड्रिंक डालने की सलाह देते हैं, थोड़ी देर बाद इसे आसानी से हटाया जा सकता है.

(नोट: यह जानकारी एक्सपर्ट्स और सोशल मीडिया से मिली जानकारी पर आधारित है.सफाई के लिए कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करने का फैसला पूरी तरह आप पर निर्भर है.)

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