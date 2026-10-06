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क्या आप भी साइनस की समस्या के कारण बंद नाक और लगातार छींक से परेशान हैं? तो इन घरेलू नुस्खों को जरूर आजमाएं

क्या आप भी साइनस की समस्या के कारण बंद नाक और लगातार छींक से परेशान हैं? तो इन घरेलू नुस्खों को जरूर आजमाएं ( GETTY IMAGES )

साइनस इन्फेक्शन तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के इन्फेक्शन की वजह से साइनस में सूजन आ जाती है. इससे नाक बंद होना, नाक बहना, छींक आना, चेहरे पर दबाव या दर्द महसूस होना और कभी-कभी सूंघने की क्षमता कम हो जाना जैसे लक्षण हो सकते हैं. क्रोनिक या बार-बार होने वाले साइनसाइटिस के लक्षणों को ठीक से कंट्रोल के लिए मेडिकल मदद की जरूरत पड़ सकती है. हालांकि, कुछ घरेलू उपाय भी तुरंत राहत दे सकते हैं.