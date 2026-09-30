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क्या आपको भी रात में नींद न आने की है समस्या? वजह कहीं आपकी ये छोटी-छोटी आदतें तो नहीं?

क्या आपको भी रात में नींद न आने की है समस्या? वजह कहीं आपकी ये छोटी-छोटी आदतें तो नहीं? ( GETTY IMAGES )

Tips for better sleep: यह तो सब जानते हैं कि अच्छी सेहत के लिए नींद जरूरी है. लेकिन, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पूरी नींद लेना मुश्किल होता जा रहा है. ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि उनकी छोटी-छोटी गलतियां या आदतें उनकी नींद की क्वालिटी पर बुरा असर डाल रही हैं. आइए जानें कि ये क्या हैं आदतें...