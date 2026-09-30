ETV Bharat / lifestyle

क्या आपको भी रात में नींद न आने की है समस्या? वजह कहीं आपकी ये छोटी-छोटी आदतें तो नहीं?

रात में नींद न आना एक बड़ी समस्या है. आपकी कुछ छोटी-छोटी आदतें इस समस्या की मुख्य वजह हो सकती हैं, जानिए इन आदतों के...

Do you also struggle with sleeplessness at night? Could the reason be some of your small habits?
क्या आपको भी रात में नींद न आने की है समस्या? वजह कहीं आपकी ये छोटी-छोटी आदतें तो नहीं? (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 30, 2026 at 9:01 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Tips for better sleep: यह तो सब जानते हैं कि अच्छी सेहत के लिए नींद जरूरी है. लेकिन, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पूरी नींद लेना मुश्किल होता जा रहा है. ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि उनकी छोटी-छोटी गलतियां या आदतें उनकी नींद की क्वालिटी पर बुरा असर डाल रही हैं. आइए जानें कि ये क्या हैं आदतें...

स्मार्ट फोन का इस्तेमाल- स्मार्टफोन इस्तेमाल करना एक आदत या लत बन गई है, बहुत से लोगों को यह एहसास नहीं होता कि स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी नींद में कितनी खलल डाल सकती है. यह नीली रोशनी मेलाटोनिन के बनने में बाधा डालती है (यह वह हार्मोन है जो नींद लाने में मदद करता है) जिससे दिमाग को ऐसा लगता है कि वह अभी भी सक्रिय है. इसलिए, रात में अच्छी नींद के लिए, सोने से कम से कम 60 मिनट पहले स्क्रीन (जैसे मोबाइल फोन और लैपटॉप) से दूर रहें.

शाम 4 बजे के बाद कॉफी पीना- कॉफी और चाय में मौजूद कैफीन शरीर में कई घंटों तक रहता है. विशेषज्ञों का कहना है कि शाम को चाय या कॉफी पीने से आधी रात के बाद भी नींद न आने की समस्या हो सकती है. इसलिए अच्छी नींद के लिए दोपहर 12 बजे या शाम 4 बजे के बाद कैफीनयुक्त पेय पदार्थों से बचना बेहतर है.

दोपहर में ज्यादा सोना- दोपहर में थोड़ी देर की झपकी लेना भले ही आरामदायक लगे, लेकिन बहुत ज्यादा सोने से आपकी रात की नींद का चक्र बिगड़ सकता है. 20 से 30 मिनट की छोटी सी झपकी आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगी. हालांकि, दोपहर में दो से तीन घंटे सोने से आपकी रात की नींद पूरी तरह खराब हो सकती है.

सोने से पहले खूब पानी पीना- शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए यह एक अच्छी आदत है. लेकिन सोने से पहले बहुत ज्यादा पानी पीने से रात में 2-3 बार बाथरूम जाना पड़ता है. इससे नींद का चक्र बिगड़ जाता है.

अनियमित नींद का समय- अगर आप एक दिन रात 10 बजे सोते हैं और अगले दिन आधी रात 2 बजे सोते हैं, तो विशेषज्ञों का कहना है कि इससे मन और शरीर में असंतुलन पैदा हो सकता है. सोने का एक निश्चित समय तय करना और हर दिन एक ही समय पर सोना और जागना बेहतर है.

मसालेदार या मीठा भोजन- रात को देर से मसालेदार या मीठा भोजन करने से शरीर को आराम करने और सोने के बजाय भोजन पचाने में अधिक मेहनत करनी पड़ती है. इससे नींद में खलल पड़ता है. इसलिए, सोने से कम से कम 2-3 घंटे पहले हल्का भोजन करना बेहतर है.

बिस्तर पर काम करना या खाना खाना-अगर आपका बिस्तर ही आपका वर्कप्लेस और डाइनिंग टेबल बन गया है, तो एक्सपर्ट्स इस आदत को तुरंत बदलने की सलाह देते हैं. बिस्तर पर बैठकर काम करने से दिमाग कन्फ्यूज हो जाता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग बिस्तर को सिर्फ आराम करने की जगह मानता है, काम करने की जगह नहीं. इसलिए, अच्छी नींद के लिए बिस्तर का इस्तेमाल सिर्फ लेटने के लिए ही करना चाहिए.

बार-बार समय देखना: सोने की कोशिश करते समय बार-बार समय देखने से बेचैनी बढ़ सकती है. अभी तक नींद न आने की चिंता के कारण नींद आना और भी मुश्किल हो जाता है. इसलिए, एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि बिस्तर पर जाने के बाद अपना फोन या पास की घड़ी न देखें.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

EVERYDAY HABITS THAT AFFECT SLEEP
DOING THESE THINGS FOR BETTER SLEEP
THINGS THAT HINDER BETTER SLEEP
बेहतर नींद के लिए ये करना बंद करें
TIPS FOR BETTER SLEEP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.