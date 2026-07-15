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क्या आप भी ट्रेन यात्रा के दौरान अपने फोन पर दिखाते है टिकट? तो पड़ सकता है महंगा, जानिए भारतीय रेलवे का नया नियम

रेलवे के नए नियमों के अनुसार, यात्रा के दौरान WhatsApp, स्क्रीनशॉट, फोटो या PDF के जरिए भेजे गए टिकट मान्य नहीं होंगे...

Do you also show your ticket on your phone during train journeys? It could prove costly
क्या आप भी ट्रेन यात्रा के दौरान अपने फोन पर दिखाते है टिकट? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 15, 2026 at 7:52 PM IST

5 Min Read
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रेलवे ने साफ कर दिया है कि यात्रा के दौरान WhatsApp से भेजे गए या स्क्रीनशॉट के तौर पर दिखाए गए टिकट मान्य नहीं होंगे, सिर्फ ओरिजिनल टिकट ही स्वीकार किए जाएंगे. आइए, अब इस फैसले के पीछे की वजहों को समझते हैं.

दरअसल, इंडियन रेलवे ने ट्रेन यात्रा के दौरान टिकट वेरिफिकेशन को लेकर एक अहम फैसला लिया है. यह साफ कर दिया गया है कि WhatsApp से भेजे गए टिकट या स्क्रीनशॉट मान्य नहीं माने जाएंगे. रेलवे का कहना है कि इस फैसले का मकसद टिकट के गलत इस्तेमाल को रोकना है. टेक्नोलॉजी के इस दौर में टिकट में छेड़छाड़ या बदलाव का हमेशा खतरा रहता है, साथ ही एक ही टिकट को कई लोगों के साथ शेयर करने की संभावना भी बनी रहती है. इसलिए, यह साफ किया गया है कि ट्रेन यात्रा के लिए सिर्फ ओरिजिनल टिकट ही मान्य हैं. इसे देखते हुए रेलवे ने तय किया है कि आगे से सिर्फ रेलवे के ऑफिशियल बुकिंग प्लेटफॉर्म से खरीदे गए ई-टिकट या मान्य प्रिंटेड टिकट ही स्वीकार किए जाएंगे.

भारत में ट्रेन यात्रा ट्रांसपोर्ट के सबसे सस्ते और सुरक्षित तरीकों में से एक है, और हर दिन लाखों लोग ट्रेन से यात्रा करते है. यह खास तौर पर लंबी दूरी की यात्रा, तीर्थयात्रा या पवित्र स्थलों की यात्रा करने वालों के बीच लोकप्रिय है. इसी संदर्भ में, रेलवे यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए अक्सर नए उपाय करता रहता है. हाल ही में, रेलवे ने टिकट चेकिंग की प्रक्रिया से जुड़े एक अहम फैसले के बारे में घोषणा की है.

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क्या आप भी ट्रेन यात्रा के दौरान अपने फोन पर दिखाते है टिकट? (GETTY IMAGES)

नया नियम क्या कहता है?
नए नियमों के अनुसार, अगर कोई यात्री ट्रेन में सफर करते समय सिर्फ WhatsApp फॉरवर्ड या स्क्रीनशॉट दिखाता है, तो उसे बिना टिकट वाला यात्री माना जाएगा. ऐसे फॉरवर्ड दिखाने वाले यात्रियों को तुरंत नया टिकट खरीदना होगा. साथ ही, रेलवे ने साफ किया है कि उन्हें रेलवे के नियमों के तहत उचित जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. मतलब, इंडियन रेलवे ने साफ किया है कि 'RailOne' ऐप से बुक किए गए अनरिजर्व्ड (जनरल) टिकट के मामले में WhatsApp फॉरवर्ड, स्क्रीनशॉट या PDF मान्य नहीं हैं. यात्रा के दौरान टिकट चेकर (TTE) को उसी फोन पर ओरिजिनल लाइव ऐप इंटरफेस दिखाना जरूरी है जिससे बुकिंग की गई थी. ऐसा न करने पर जुर्माना लग सकता है.

टिकट चेकिंग के दौरान इन बातों का ध्यान रखें
रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों को सलाह दी है कि ट्रेन से यात्रा करते समय टिकट चेकिंग के दौरान कुछ जरूरी दस्तावेज साथ रखें ताकि किसी भी तरह के जुर्माने या परेशानी से बचा जा सके. आपके पास IRCTC कनेक्ट ऐप से बुक किया हुआ ई-टिकट होना चाहिए. इसके अलावा, बुकिंग के समय आपके मोबाइल फोन पर मिला कन्फर्मेशन मैसेज भी आपके पास होना चाहिए. जरूरत पड़ने पर, ई-टिकट की प्रिंटेड कॉपी भी अपने साथ रखें. टिकट के साथ-साथ, यात्रियों को सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड भी साथ रखना जरूरी है.

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क्या आप भी ट्रेन यात्रा के दौरान अपने फोन पर दिखाते है टिकट? (GETTY IMAGES)

बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करने पर लगेगा 500 रुपये जुर्माना
हाल ही में, रेलवे सुरक्षा बल ने ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर गलतियां करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानूनों में संशोधन किया है. रेलवे ने जन विश्वास के नाम पर 1989 के रेलवे अधिनियम में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं...

  • भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि नए नियमों के तहत, बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना बढ़ाकर ₹500 कर दिया गया है.
  • अगर आप अमान्य या पहले इस्तेमाल किए जा चुके ट्रेन टिकट से यात्रा करते हैं, तो आपको टिकट के किराए के अलावा ₹500 का जुर्माना देना होगा. पहले यह जुर्माना ₹250 था, लेकिन अब इसे दोगुना कर दिया गया है.
  • रेलवे ने ट्रेन के डिब्बों और स्टेशनों पर भीख मांगने पर भी रोक लगाने का फैसला किया है. इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ₹2,000 का जुर्माना लगाया जाएगा. जो लोग एक साल के भीतर बार-बार रेलवे के नियमों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें जेल भी हो सकती है.
  • रिजर्व्ड बर्थ खाली करने से इनकार करने पर ₹1,000 का जुर्माना लगेगा, जबकि ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करने पर ₹500 का जुर्माना होगा.
  • बिना इजाज़त रिजर्व्ड कोच में यात्रा करने पर ₹2,000 का जुर्माना लगेगा.
  • महिलाओं के लिए रिजर्व्ड कोच में घुसने वाले पुरुषों पर ₹2,500 का जुर्माना लगाया जाएगा, और रेलवे परिसर या ट्रेन के अंदर धूम्रपान करने पर ₹2,000 का जुर्माना लगेगा.

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