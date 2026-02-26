क्या आपको भी पसंद है मटन का ब्लड? तो जान लीजिए ये बात वरना...
Published : February 26, 2026 at 7:52 PM IST
हममें से कई लोगों को नॉन-वेजिटेरियन खाना पसंद है. हम चिकन, मटन, मछली और झींगा अलग-अलग तरह से खाते हैं. ज्यादातर घरों में रविवार को नॉन-वेजिटेरियन खाना होता है. बहुत से लोगों को बकरे का मीट बहुत पसंद होता है. मटन की डिश कई तरह के फ्लेवर में मिलती हैं. कुछ लोग बेजा फ्राई, पाया सूप और गोधली खाते हैं, तो कुछ लोग बकरे का खून पकाकर भी खाते हैं. लोग बकरे के खून को प्याज, हरी मिर्च और कद्दूकस किए हुए नारियल के साथ स्टर-फ्राई बनाकर खाते हैं. लेकिन क्या बकरे का खून खाना सच में हेल्दी है? डॉ. संतोष जैकब ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें बताया गया है कि बकरे का खून खाने के बाद क्या होता है. आइए जानें कि क्या बकरे का खून सच में खाने लायक होता है या नहीं...
बकरे के खून के हेल्थ बेनिफिट्स
इंसानों के खून की तरह, बकरे के खून में भी हीमोग्लोबिन भरपूर होता है. इसमें प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 और अमीनो एसिड भरपूर होते हैं. डॉक्टरों का कहना है कि बकरे के खून में 17 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, जो मसल्स के विकास और शरीर के अलग-अलग कामों में मदद करते हैं. बकरे का खून रेड ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ाता है और एनीमिया को रोकने में मदद करता है. इसमें जिंक, सेलेनियम और फॉस्फोरस जैसे दूसरे जरूरी मिनरल्स भी होते हैं, जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं.
बकरे का खून खाने के साइड इफेक्ट
डॉक्टरों का कहना है कि बकरे के खून में आयरन बहुत ज्यादा होता है. इसे ज्यादा मात्रा में खाने से शरीर में आयरन का लेवल काफी बढ़ सकता है. इससे हीमोक्रोमैटोसिस नाम की कंडीशन हो सकती है, जो लिवर और दिल जैसे अंगों के काम करने के तरीके पर बहुत बुरा असर डाल सकती है. इसके अलावा, ज्यादा मात्रा में बकरे का खून पीने से पाचन की समस्या भी हो सकती है. पाचन की समस्या वाले लोगों को इसे खाते समय सावधानी बरतनी चाहिए.
यूरिक एसिड से पीड़ित लोगों को सावधान रहना चाहिए
आजकल बहुत से लोग यूरिक एसिड की समस्या से परेशान हैं. ऐसे लोगों को ज्यादा मात्रा में बकरे का खून नहीं खाना चाहिए. बकरे के खून में प्यूरीन की मात्रा ज्यादा होती है, जो आर्थराइटिस को बढ़ा सकता है और जोड़ों के दर्द का खतरा बढ़ा सकता है. इसलिए, एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि आर्थराइटिस से परेशान लोगों को बकरे का खून खाते समय सावधानी बरतनी चाहिए.
बकरे के खून को पकाते समय बरती जाने वाली सावधानियां
बकरे के खून से इंफेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा होता है. इसलिए, इसे पीने से पहले अच्छी तरह से साफ करके पकाना चाहिए. बकरे का खून अगर ठीक से न पकाया गया हो, तो इससे इंफेक्शन, वायरस और बैक्टीरिया हो सकते हैं. इसे बिना ठीक से पकाए पीने से बुखार, पाचन की समस्या और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं. इसलिए, इस खून को ठीक से इकट्ठा करना चाहिए. इसे पहले नमक के साथ तेज़ आंच पर पकाना चाहिए. इससे इसमें मौजूद कोई भी इंफेक्शन, वायरस और बैक्टीरिया मर जाएंगे. एक्सपर्ट इसे अच्छी तरह से तलने और पकाने के बाद ही खाने की सलाह देते हैं.
बकरे का खून पीने के फायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं. हालांकि, एक्सपर्ट्स इसे कम मात्रा में लेने की सलाह देते हैं. इसके अलावा, माइक्रोऑर्गेनिज्म को मारने के लिए इसे पीने से पहले गर्म करना चाहिए. ठीक से पकाने से यह पचने में भी आसान हो जाता है और इंफेक्शन का खतरा भी नहीं रहता है. ध्यान रहें कि किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान लोगों को इसे लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.
