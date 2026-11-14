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क्या आप भी अपने बाथरूम में रखते हैं ये चीजें? तो फौरन इन्हें हटा दें, वरना...

क्या आप भी अपने बाथरूम में रखते हैं ये चीजें? तो फौरन इन्हें हटा दें, वरना... ( GETTY IMAGES )

साबुन के छोटे टुकड़े, शैम्पू की टूटी बोतलें, घिसे-पिटे ब्रश और केमिकल क्लीनर, कई घरों में बाथरूम के कोनों में अक्सर ऐसी आधी इस्तेमाल की गई, पुरानी या खराब चीजें पड़ी रहती हैं. कुछ लोग तो कपड़ों को हैंगर पर कई दिनों तक टंगा रहने देते हैं, और उन्हीं के साथ धुले हुए अंडरगारमेंट्स भी लटके रहते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि बाथरूम में ऐसी स्थिति घर के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकती है.

कई घरों में टॉयलेट बाथरूम के अंदर ही होता है. विशेषज्ञों के अनुसार, जिस बाथरूम में टॉयलेट भी हो, वहां ऐसी चीजें रखने से स्वास्थ्य और साफ-सफाई से जुड़ी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं. जब टॉयलेट में फ्लश किया जाता है, तो हवा में बहुत छोटे कण और कीटाणु फैल जाते हैं. इन्हें 'एरोसोल प्ल्यूम्स' (aerosol plumes) कहा जाता है. इन प्ल्यूम्स में खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस हो सकते हैं, जैसे कि नोरोवायरस, साल्मोनेला, इन्फ्लूएंजा और कोरोनावायरस. ये कण हवा में तैरते रह सकते हैं और बाथरूम की सतहों के साथ-साथ टूथब्रश जैसी निजी चीजों को भी दूषित कर सकते हैं.