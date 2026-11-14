क्या आप भी अपने बाथरूम में रखते हैं ये चीजें? तो फौरन इन्हें हटा दें, वरना...
बाथरूम और टॉयलेट क्लीनिंग प्रोडक्ट्स से निकलने वाले केमिकल लगातार हवा में उड़ जाते हैं. अगर आप बाथरूम को कुछ देर बंद रखने के बाद...
Published : November 14, 2026 at 3:08 PM IST
साबुन के छोटे टुकड़े, शैम्पू की टूटी बोतलें, घिसे-पिटे ब्रश और केमिकल क्लीनर, कई घरों में बाथरूम के कोनों में अक्सर ऐसी आधी इस्तेमाल की गई, पुरानी या खराब चीजें पड़ी रहती हैं. कुछ लोग तो कपड़ों को हैंगर पर कई दिनों तक टंगा रहने देते हैं, और उन्हीं के साथ धुले हुए अंडरगारमेंट्स भी लटके रहते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि बाथरूम में ऐसी स्थिति घर के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकती है.
कई घरों में टॉयलेट बाथरूम के अंदर ही होता है. विशेषज्ञों के अनुसार, जिस बाथरूम में टॉयलेट भी हो, वहां ऐसी चीजें रखने से स्वास्थ्य और साफ-सफाई से जुड़ी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं. जब टॉयलेट में फ्लश किया जाता है, तो हवा में बहुत छोटे कण और कीटाणु फैल जाते हैं. इन्हें 'एरोसोल प्ल्यूम्स' (aerosol plumes) कहा जाता है. इन प्ल्यूम्स में खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस हो सकते हैं, जैसे कि नोरोवायरस, साल्मोनेला, इन्फ्लूएंजा और कोरोनावायरस. ये कण हवा में तैरते रह सकते हैं और बाथरूम की सतहों के साथ-साथ टूथब्रश जैसी निजी चीजों को भी दूषित कर सकते हैं.
विशेषज्ञ इस तरह की जगह में सामान को इस ढंग से रखने की सलाह नहीं देते हैं. इस खबर में जानें कि अपने बाथरूम को कैसे साफ रखें, बीमारियों से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतें, और एक आदर्श बाथरूम कैसा होना चाहिए...
बाथरूम कैसे हो सकता है खतरनाक ?
- नमी के कारण फंगस का पनपना: बाथरूम में हमेशा नमी रहती है. ऐसे माहौल में अंडरगारमेंट्स या गीले कपड़े छोड़ने से फंगस और बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जिससे त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. इसके अलावा, बदबू आना भी एक आम समस्या है.
- बैक्टीरिया का फैलना: जब आप टॉयलेट फ्लश करते हैं, तो खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस (जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते) हवा में 6 फीट तक फैल सकते हैं. ये बाथरूम में रखी हर चीज पर बैठ सकते हैं, जैसे कि टूथब्रश, साबुन और तौलिए. मेडिकल विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह दूषित हुई चीजों का इस्तेमाल करने से पेट दर्द और पाचन संबंधी संक्रमण हो सकते हैं.
- केमिकल पॉल्यूशन: बाथरूम और टॉयलेट क्लीनिंग प्रोडक्ट्स से निकलने वाले केमिकल लगातार हवा में उड़ जाते हैं. अगर आप बाथरूम को कुछ देर बंद रखने के बाद अंदर जाते हैं, तो आपको इन केमिकल्स की बदबू महसूस हो सकती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बदबू से सांस की दिक्कतें हो सकती हैं. बाथरूम और टॉयलेट क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को बाकनी या हवादार जगहों पर रखें
- सफाई के औजार: फर्श और दीवारों की सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाले पोछे और स्क्रबर को अच्छी तरह धोकर धूप में सुखाना चाहिए. इन्हें ऐसे कोने में न रखें जहां ये गर्मी रोक सकें. एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि ऐसी हालत में ये टूल्स नुकसानदायक बैक्टीरिया के पनपने की जगह बन जाते हैं. क्योंकि ये बैक्टीरिया अक्सर अलग-अलग केमिकल्स के लिए रेजिस्टेंस बना लेते हैं, इसलिए ये बहुत जिद्दी हो जाते हैं और जब आप फर्श साफ करते हैं तो पूरे घर में फैल सकते हैं.
ये सावधानियां बहुत जरूरी हैं
- बहुत से लोग अपना टूथब्रश और टूथपेस्ट चेहरा धोने के बाद बाथरूम में ही छोड़ देते हैं. लेकिन, विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि इन्हें किसी भी हाल में बाथरूम या टॉयलेट में नहीं रखना चाहिए. अगर आपको इन्हें बाथरूम में या उसके आस-पास रखना ही पड़े, तो ध्यान रखें कि टूथब्रश पूरी तरह से सूखा हो और उसे ऐसी जगह रखें जहां वह हवा के सीधे संपर्क में न आए.
- विशेषज्ञ यह भी सलाह देते हैं कि बाथरूम में रखे शैम्पू और साबुन को बंद डिब्बों में रखना चाहिए. इसी तरह, साफ-सफाई के सामान, एसिड और ब्लीच को ऊंची अलमारियों पर रखना चाहिए.
- खास तौर पर, ब्लीच और एसिड को कभी भी एक साथ न रखें. अगर ये गलती से भी मिल जाएं, तो इनसे जहरीले रसायन निकल सकते हैं. इसके अलावा, अमोनिया वाले उत्पादों को भी ब्लीच और एसिड से दूर रखना चाहिए.
- बाथरूम की दीवारों को हफ्ते में कम से कम एक बार जरूर साफ करना चाहिए. साथ ही, बाथरूम के बाहर बिछाए गए मैट को भी नियमित रूप से गर्म पानी से धोते रहना चाहिए.
बाथरूम कैसा होना चाहिए?
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मानकों के अनुसार, नहाने की जगह और शौचालय को अलग-अलग रखा जाना चाहिए. अगर ऐसा करना संभव न हो, तो इनके बीच कांच का पार्टीशन लगा देना चाहिए. अगर यह भी मुमकिन न हो, तो ध्यान रखें कि बाथरूम में साबुन के अलावा और कोई चीज न रखी जाए. वहां हवा आने-जाने (वेंटिलेशन) और रोशनी का उचित प्रबंध होना चाहिए. बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल अक्सर करते रहना चाहिए, न कि सिर्फ बाथरूम का उपयोग करते समय, इससे कमरे की नमी दूर करने में मदद मिलती है. WHO ऐसा करने की सलाह देता है ताकि फंगस और बैक्टीरिया को तेजी से पनपने से रोका जा सके.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी और सुझाव सिर्फ जानकारी मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)